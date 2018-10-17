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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يقدم تهانيه إلى حكيم بنشماش
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش،على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين. وأعرب ملك البلاد، في هذه البرقية، عن تهانئه لبنشماش "مشفوعة بمتمنياته له بكامل التوفيق في مهامه السامية"، وفق تعبير المستند.
ومما جاء في هذه البرقية: " لا شك في أن ما تتوفر عليه من مؤهلات، وما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، سيجعلك تضاعف الجهود قصد مواصلة العمل، مع كافة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، من أجل تكريس المساهمة البناءة للغرفة الثانية، في إطار من التكامل مع مجلس النواب، للارتقاء بالممارسة البرلمانية إلى ما نتطلع إليه من جعل المؤسسات في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، فضلا عن تعزيز النهوض الأمثل للمجلس بمهامه، في ضمان تشريع ذي جودة، ورقابة ناجعة، وتقييم فاعل للسياسات العمومية، وديبلوماسية برلمانية وازنة".