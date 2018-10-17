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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يقدم تهانيه إلى حكيم بنشماش

الملك محمد السادس يقدم تهانيه إلى حكيم بنشماش

الملك محمد السادس يقدم تهانيه إلى حكيم بنشماش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:31

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش،على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين. وأعرب ملك البلاد، في هذه البرقية، عن تهانئه لبنشماش "مشفوعة بمتمنياته له بكامل التوفيق في مهامه السامية"، وفق تعبير المستند.

ومما جاء في هذه البرقية: " لا شك في أن ما تتوفر عليه من مؤهلات، وما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، سيجعلك تضاعف الجهود قصد مواصلة العمل، مع كافة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، من أجل تكريس المساهمة البناءة للغرفة الثانية، في إطار من التكامل مع مجلس النواب، للارتقاء بالممارسة البرلمانية إلى ما نتطلع إليه من جعل المؤسسات في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، فضلا عن تعزيز النهوض الأمثل للمجلس بمهامه، في ضمان تشريع ذي جودة، ورقابة ناجعة، وتقييم فاعل للسياسات العمومية، وديبلوماسية برلمانية وازنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن شريف الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:45
كذلك قال لغيرهم و لم يفعلوا شيئا و لم يفعل لهم شيئا ...و تسير الحكومات بما ينفع القلة في العلية و يسحق الاكثرية فالقاعدة الهرمية.
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39
2 - عبد العالي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:56
مبروك لبنشماش على الفوز برءاسة البرلمان على التوالي لما يبدله من تفاني في خدمت الشعب والوطن
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-48
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