الملك يعلن تضامنه مع فرنسا في "ظرفها العصيب"

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إثر حادث إطلاق النار الذي استهدف، مساء أمس الثلاثاء، سوقا لعيد الميلاد بستراسبورغ، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس الفرنسي، ومن خلاله لأسر الضحايا ولكافة الشعب الفرنسي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف، مع متمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب الملك، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب المغربي، عن "إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع"، مؤكدا تضامنه التام مع فرنسا في هذا الظرف العصيب.