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الرئيسية | سياسة | الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس

الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس

الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:00

في أول تعليق له على الجريمة الإرهابية الوحشية التي ذهبت ضحيتها فتاتان من الدانمارك والنرويج بمنطقة إمليل بمدينة مراكش، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن "الجريمة الإرهابية التي وقعت في الحوز أثبت جدية وصواب القناعة بكون الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية".

وشدد الفتيت، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وهو يسترجع المعطيات المحيطة بهذا الحدث الأليم، على ضرورة "الاحترام التام للقانون بالتحريات في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة".

وفي هذا الصدد قال الفتيت: "عدد المتورطين الذين تم اعتقالهم بلغ 17، ليكون العدد الإجمالي لهذا الفعل الإجرامي نهائيا"، موردا أن الأمر "لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة بوسائل مستوحاة من العناصر الإرهابية وبطرق بدائية".

وأكد المسؤول الحكومي أن تغيير الإرهابيين لإستراتيجيتهم جاء نتيجة تضييق السلطات الخناق على هذه المجموعات الإرهابية، مضيفا أن هذا الأمر حدّ من قدراتها الإجرامية، ما جعلها تنتقل إلى منطق الذئاب المنفردة اعتمادا على المباغتة.

"ما وقع أثبت أن ما يقلقنا حصل بوسائل بدائية متاحة للعموم وغير متوقعة"، يقول وزير الداخلية، الذي اعتبر أن "الواقعة برهنت أن الإرهاب لا وطن له ويمكن أن يضرب في أي وقت من الأوقات مهما بلغ وعي الدولة والمجتمع به"، معلنا "إدانة الشعب المغربي لهذا العمل الوحشي الذي لا ينسجم مع قيمنا"، ومتقدما بالتعازي للعائلتين إثر هذا العمل الذي لا يمس الضحايا فقط، "بل يمس المغاربة جميعا".

وسجل الفتيت أن "التحديات الإرهابية مستمرة ما دام هناك خطاب متطرف يلقى صدى محليا، وما دامت هناك جماعة إرهابية تعمل على المس بالأمن الداخلي"، مبرزا أنه "مهما كانت قوة الدولة في التعاطي مع المخاطر الإرهابية فإنها تظل معرضة للتشويش بعد إصرار البعض على سلوك مسالك انتهازية تجسدها البعض من التيارات داخل الوطن وخارجه، والتي تعتمد خطابا عدميا وتنشر ثقافة اليأس لغايات مشبوهة".

وشدد المتحدث على أن "أول خطوة لمواجهة الإرهاب هي وقاية مجتمعنا من المخاطر، ومنع استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدا عن قيمه السمحة"، داعيا إلى "وجوب التحلي بخطاب واضح من قبل الأفراد والجماعات والالتزام في المواقف عوض المتاجرة بالقيم الأخلاقية، لأنه لا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن، بل هو تجسيد للانتماء إلى البلد ومكتسباته".

وحذر وزير الداخلية مما اعتبره "الخطاب الملتبس لجهات معينة، حسب المصالح والمواقف، والسعي الدائم إلى تبخيس مجهودات الدولة"، مشيرا إلى أن ذلك "يؤدي إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة من نبذ التطرف والظلامية".

ونبه الفتيت في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر "يجعل البعض يبحث عن ولاءات بديلة كمنهج للتعصب"، مؤكدا أن "طريق الشر والكراهية أصبحت معبدة أكثر من أي وقت مضى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت كبديل عن الاستقطاب المباشر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Mohamed الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:14
يجب الغاء مسطلح الكافر من القاموس اللغوي لانه هو سبب هذه الكوارث
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15
2 - قولو العام زين الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:19
صحيح هناك جهات تنشر ثقافة اليأس...

أول هذه الجهات حكومتنا الموقرة بجميع إجراءاتها المعادية للمواطن المغربي وفشلها في رفع تحدي التنمية وقراراتها التي تستهدف لقمة عيشه...

قولو العام زين وصفقوا وإلا فأنتم عدميون...
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66
3 - مكلخ مغربي قح الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:20
تقنية الارهابيين غيرت تكتيكها بضرب مصالح الدولة خارج المجال الحضري. يجب الاكثار من عناصر الامن حتى يمكننا القول بلدنا بلد الامن والامان بوجنا احمر. تحية لرجال الامن وشكرا.
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13
4 - الحقيقة الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:22
أرجوا من الدولة المغربية أن تعيد عقوبة الاعدام لانه لا يمكن اطلاقا ان يبقى هؤلاء الإرهابيون على قيد الحياة حفض الله بلدنا من طنجة إلى لكويرة
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29
5 - غوبر فريد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:23
لاجتثاث مصادر الاٍرهاب يجب إقرار دولة الحق والقانون وتطبيق الديمقراطية واستقلال العدالة والتوزيع العادل الثروات والحد من الفوارق وتطبيق المنافسة الشريفة والقضاء على الفساد والريع ومنع العادات وتقاليد القرون الوسطى ومنع الدخول في التفسيرات الخاطءة للدين وعدم استغلال الدين من اَي جهة كانت سواء المسيطرة منها او الخاضعة وذلك في سبيل الوصول الى دولة الحق والقانون للقطع مع المجرمين باسم الدين .
اَي عدم اعطاء اَي فرصة لارتكاب الجراءم باسم الدين من اية جهة كانت
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52
6 - فهم الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:24
رأفة بالوطن اقولها لمن ينشرون اليأس ويلونون كل شيء بالاسود هناك ألوان زاهية كثيرة تحتاج منا امعان النظر فقط
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4
7 - ولد حميدو الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:25
الإعدام فكما تدين تدان
هؤلاء الوحوش في حق بريئتين فلو كانوا قد وجدوا زوجاتهم يخنهم مع غرباء فلن يفعلوا هده الهمجية في القتل و الغريب انهم متزوجون و عندهم أبناء و استغرب زوجاتهم يبرئنهم و هن يعرفن بأنهم خرجوا جميعا يوم الجمعة و لم يرجعوا بعد التعرف على مقترفي العمل الوحشي فهل ذهبوا للعمرة و عندهم الدليل بأنهم كانوا خارج المغرب فزوجة غير متحجبة لو عرفت بأن زوجها شارك في الذبح و الاغتصاب فإنها ستطالب باعدامه و ستتبرا منه
التطرف يعشعش في محيط العائلة من الصغير إلى الكبير
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17
8 - kharkhoud الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:27
إنتماء الإرهابين لطبقة فقيرة تعيش البؤس المادي والأمية الثقافية و الجهل التام بروح تعاليم الإسلام الحقة المبنية على التسامح والمحبة التي سطرها الله ورسوله في القرآن والسنة يدفعنا حتما إلى إعادة النظر في السياسة الإقتصادية والمناهج التعليمية في المدارس والتربية الدينية في المساجد والخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام والقنوات الداخلية والنصوص القانونية إذ لابد من تفعيل قانون الإعدام في حق من يخون وطنه وأمته وذلك لكي يتم قتل بذور الإرهاب في المهد.
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8
9 - شمهروش الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:29
"وأكد المسؤول الحكومي أن تغيير الإرهابيين لإستراتيجيتهم جاء نتيجة تضييق السلطات الخناق على هذه المجموعات الإرهابية، مضيفا أن هذا الأمر حدّ من قدراتها الإجرامية، ما جعلها تنتقل إلى منطق الذئاب المنفردة اعتمادا على المباغتة."
تحولها إلى أسلوب الذئاب المنفردة هو الأخطر في السلوك الإرهابي للتنظيمات التكفيرية التي منحت مساحة كبيرة من حرية الحركة لعناصرها بحيث لا يمكن توقع ضرباتها و عملياتها مما يقتضي من قوات محاربة الإرهاب تغيير تكتيك عملها و تشديد الرقابة الأمنية و البوليسية و اتخاد إجراءات زجرية و عقابية قاسية ضد هاته التنظيمات أو الذئاب التي بدأ سلوكها الإرهابي يتخد منحى خطيرا و مروعا بترهيب وترويع المواطنين المغاربة و السياح الأجانب و كل زوار المملكة وضرب أمنها واستقرارها و هو الهدف من هاته الجريمة الإرهابية الشنعاء و البشعة..
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3
10 - محسن إعيش الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:33
لا يمكن محاربة التطرف بالقوة بل يجب محاربته بتربية الأجيال على الدين الوسطي المعتدل المبني على الحجج العقلية والشرعية والتمسك بغرز العلماء الربانيين.
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15
11 - boulevard de Hamid الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:39
الحل في نظري هو إعادة الإعتبار للمدرسة المغربية كما كانت في السبعينيات حتى يكون المواطن ما يكفيه من المناعة ضد الأفكار المنحرفة والهدامة فمن غير تعليم جيد لا تنتظروا إلا الكوارث والماسي لاقدرالله
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9
12 - Ahmed الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:44
لنكن يدا واحدة لمحاربة مثل هؤلاء المجرمون لنتعاون جميعا مع الصلطات ونبلغ عن كل واحد نراه قد يشكل خطرا على الوطن الحبيب.
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-1
13 - O.M الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:45
اليوم يجب التركيز على حماية المغاربة وضيوفنا الاجانب ليس فقط في المناطق الحضرية بل حتى في المناطق القروية وبالخصوص المناطق التي تشتهر بالسياحة لان المجرمين الاوباش يتحينون الفرص دون تحديد المكان والزمان..فيجب اليقضة ثم القيضة للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بالمساس بامن هدا الوطن العزيز.
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3
14 - Nour الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:47
اذا كان هنالك جمعيات او احزاب او منظمات تعتمد سياسة النفاق تظهر الولاء للوطن وفي الخفاء تعمل جاهدة في نشر افكار التطرف والتكفير فهذه المنابر واضحة للعيان فكم من فقيه او ما يلقب نفسه بالداعية نراه ونسمع خطبه على اليوتوب وداخل المغرب يجهرون بالتكفير واتهام المواطنين بالتقصير او انعدام الايمان كليا وهم من يحرضون على تغيير المنكر وفق نظرتهم فكرهم المتصلب. على الدولة اجتثاث وتوقيف كل امام او مهرطق اراد نشر الاسلام بعد اربعة قرن من انتشاره. على الدولة ان تتبع هذه الاحزاب و الجماعات السلفية او التوحيد او الاخوانية. طالما ظل البيجدي على راس الحكومة وهو الحزب الذي طالما اظهر عنتريته وتفوقه على الدولة متحديا السلطة العليا في البلاد والدليل تصريحات حامي الدين الذي اتهم الملكية بعرقلة التطور والرميد الذي يسير معاكسا للقرارات الملكية سرا وعلانية.
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2
15 - متتبع الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:47
بعد العمل الإرهابي بإمليل نواحي مراكش، أصحاب اللحية الطويلة و النساء ب اللباس الأفغاني يدخلون الخوف و الرعب في نفوس المواطنين و المواطنات !
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2
16 - soussi الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:51
ادعو المغاربة ولاد و بنات البلاد الى مقاطعة اصحاب اللحي الطويلة ولابسات النقاب ,لا كلام ولا تعامل ولا شراء ولا بيع معهم حتى يتوبو ويرجعو كباقي المغاربة متسامحين ومضيافين بعيدين عن تكفيرنا وكرهنا وكان خروجهم عن ديننا هو الاسلام
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-4
17 - يتبع الاثنين 24 دجنبر 2018 - 17:53
بل يجب تعميق البحث جيدا هذه الضربة المفجعة الارهابية توضح جليا تقصير من الاجهزة الامنية والدليل كثرة الخلايا التي تم تفكيكها يعني هناك خلايا اخرى تستعد للقيام بافعال شيطانية لم نعد نطمئن أمنيا. ويجب وضع فرضية التورط الخارجي لان مراكش مؤخرا اكتسبت زخما دوليا باحتضانها المؤتمر الاممي للهجرة والمهرحان السينمائي دون اغفال السياسيين المخضرمين والنجوم العالميين لتفضيلهم العيش بمراكش من فضلكم لا نريد مجرد اعتقالات بل الذهاب بعيدا في البحث للقبض على المساهمين والمخرصين مهما كانت جنسياتم.
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