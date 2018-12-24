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كُتّاب وآراء
الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس
في أول تعليق له على الجريمة الإرهابية الوحشية التي ذهبت ضحيتها فتاتان من الدانمارك والنرويج بمنطقة إمليل بمدينة مراكش، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن "الجريمة الإرهابية التي وقعت في الحوز أثبت جدية وصواب القناعة بكون الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية".
وشدد الفتيت، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وهو يسترجع المعطيات المحيطة بهذا الحدث الأليم، على ضرورة "الاحترام التام للقانون بالتحريات في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة".
وفي هذا الصدد قال الفتيت: "عدد المتورطين الذين تم اعتقالهم بلغ 17، ليكون العدد الإجمالي لهذا الفعل الإجرامي نهائيا"، موردا أن الأمر "لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة بوسائل مستوحاة من العناصر الإرهابية وبطرق بدائية".
وأكد المسؤول الحكومي أن تغيير الإرهابيين لإستراتيجيتهم جاء نتيجة تضييق السلطات الخناق على هذه المجموعات الإرهابية، مضيفا أن هذا الأمر حدّ من قدراتها الإجرامية، ما جعلها تنتقل إلى منطق الذئاب المنفردة اعتمادا على المباغتة.
"ما وقع أثبت أن ما يقلقنا حصل بوسائل بدائية متاحة للعموم وغير متوقعة"، يقول وزير الداخلية، الذي اعتبر أن "الواقعة برهنت أن الإرهاب لا وطن له ويمكن أن يضرب في أي وقت من الأوقات مهما بلغ وعي الدولة والمجتمع به"، معلنا "إدانة الشعب المغربي لهذا العمل الوحشي الذي لا ينسجم مع قيمنا"، ومتقدما بالتعازي للعائلتين إثر هذا العمل الذي لا يمس الضحايا فقط، "بل يمس المغاربة جميعا".
وسجل الفتيت أن "التحديات الإرهابية مستمرة ما دام هناك خطاب متطرف يلقى صدى محليا، وما دامت هناك جماعة إرهابية تعمل على المس بالأمن الداخلي"، مبرزا أنه "مهما كانت قوة الدولة في التعاطي مع المخاطر الإرهابية فإنها تظل معرضة للتشويش بعد إصرار البعض على سلوك مسالك انتهازية تجسدها البعض من التيارات داخل الوطن وخارجه، والتي تعتمد خطابا عدميا وتنشر ثقافة اليأس لغايات مشبوهة".
وشدد المتحدث على أن "أول خطوة لمواجهة الإرهاب هي وقاية مجتمعنا من المخاطر، ومنع استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدا عن قيمه السمحة"، داعيا إلى "وجوب التحلي بخطاب واضح من قبل الأفراد والجماعات والالتزام في المواقف عوض المتاجرة بالقيم الأخلاقية، لأنه لا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن، بل هو تجسيد للانتماء إلى البلد ومكتسباته".
وحذر وزير الداخلية مما اعتبره "الخطاب الملتبس لجهات معينة، حسب المصالح والمواقف، والسعي الدائم إلى تبخيس مجهودات الدولة"، مشيرا إلى أن ذلك "يؤدي إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة من نبذ التطرف والظلامية".
ونبه الفتيت في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر "يجعل البعض يبحث عن ولاءات بديلة كمنهج للتعصب"، مؤكدا أن "طريق الشر والكراهية أصبحت معبدة أكثر من أي وقت مضى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت كبديل عن الاستقطاب المباشر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أول هذه الجهات حكومتنا الموقرة بجميع إجراءاتها المعادية للمواطن المغربي وفشلها في رفع تحدي التنمية وقراراتها التي تستهدف لقمة عيشه...
قولو العام زين وصفقوا وإلا فأنتم عدميون...
اَي عدم اعطاء اَي فرصة لارتكاب الجراءم باسم الدين من اية جهة كانت
هؤلاء الوحوش في حق بريئتين فلو كانوا قد وجدوا زوجاتهم يخنهم مع غرباء فلن يفعلوا هده الهمجية في القتل و الغريب انهم متزوجون و عندهم أبناء و استغرب زوجاتهم يبرئنهم و هن يعرفن بأنهم خرجوا جميعا يوم الجمعة و لم يرجعوا بعد التعرف على مقترفي العمل الوحشي فهل ذهبوا للعمرة و عندهم الدليل بأنهم كانوا خارج المغرب فزوجة غير متحجبة لو عرفت بأن زوجها شارك في الذبح و الاغتصاب فإنها ستطالب باعدامه و ستتبرا منه
التطرف يعشعش في محيط العائلة من الصغير إلى الكبير
تحولها إلى أسلوب الذئاب المنفردة هو الأخطر في السلوك الإرهابي للتنظيمات التكفيرية التي منحت مساحة كبيرة من حرية الحركة لعناصرها بحيث لا يمكن توقع ضرباتها و عملياتها مما يقتضي من قوات محاربة الإرهاب تغيير تكتيك عملها و تشديد الرقابة الأمنية و البوليسية و اتخاد إجراءات زجرية و عقابية قاسية ضد هاته التنظيمات أو الذئاب التي بدأ سلوكها الإرهابي يتخد منحى خطيرا و مروعا بترهيب وترويع المواطنين المغاربة و السياح الأجانب و كل زوار المملكة وضرب أمنها واستقرارها و هو الهدف من هاته الجريمة الإرهابية الشنعاء و البشعة..