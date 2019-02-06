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الرئيسية | سياسة | وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب

وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب

وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:30

لازالت التكهنات حوْل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب قائمة، رغم نفي الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أنْ تكون زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب مُبرمجة، واعتباره للأخبار التي شاعت بشأنها "مجرد إشاعات".

وسائل الإعلام الإسرائيلية لازالت مُتابعة لهذا الموضوع، إذْ أفردتْ له مقالات خاصة، ذهبَ بعضها إلى تأكيد أنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب قائمة، مُحدّدة تاريخها في 30 مارس المقبل، بعد الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى المملكة.

صحيفة The Times Of Israel الإسرائيلية نقلت أنّ السلطات المغربية نفت وجود ترتيبات لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرباط، لكنّ الزيارات التي قام بها وفد ضمّ شخصيات أمريكية يهودية بارزة من الحزب الجمهوري الأمريكي، برئاسة شخصية مقربة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال الآونة الأخيرة إلى المغرب، تثير المزيد من التكهنات، وترجح احتمال هذه الزيارة، حسب الصحيفة ذاتها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية أنّ الوفد اليهودي المنتمي إلى الحزب الجمهوري الأمريكي الذي زار المغرب أواخر شهر يناير الماضي ضمّ عددا من الوجوه السياسية البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها نورم كولمان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سابقا، والدبلوماسي إليوت أبرامز، المُعيَّن حديثا مبعوثا للرئيس الأمريكي الحالي إلى فنزويلا، وآري فليشر، الناطق الرسمي الأسبق باسم البيت الأبيض.

الوفد الجمهوري الأمريكي التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة. ونشر نورم كولمان صورة رفقة وزير الخارجية المغربي في صفحته على موقع "تويتر"، أرفقها بتعليق قال فيه: "في بلد عربي يشجع دستوره على التسامح إزاء اليهود والمسيحيين".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال، جوابا على سؤالٍ طُرح عليه في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، حول وجود ترتيبات لزيارة نتنياهو إلى المغرب: "أنا لا أردّ على الشائعات"، لكن القناة الإسرائيلية الثانية عشرة قالت إنّ زيارة نتنياهو إلى المغرب ستتم يوم 30 مارس المقبل، حسب خبر نشرته على موقعها الإلكتروني.

وفي وقت رجّحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنْ تتمَّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب أواخر شهر مارس المقبل، فإنَّ مكتب نتنياهو لمْ يؤكّد ولمْ ينف وجود ترتيبات لهذه الزيارة، مكتفيا بالقول، حسب ما نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إنّ إسرائيل "لا تردّ على المعلومات المتعلقة بدول لا تربطها بها علاقات دبلوماسية".

وتعود آخر زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب إلى عام 1986، إذ زار الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز الرباط، واستُقبل من طرف الملك الراحل الحسن الثاني. وفي سنة 2000 قطع المغرب علاقته الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنّ العلاقات التجارية لازالت قائمة بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - ayoub الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:42
الضربة القاضية لحزب العدالة و التنمية زيارة يهودية في عهد حكم الاسلاميين ... يحاربون الاسلام بتكتيك فعال دام سنين طويلة من التدرج و غسل دماغ المسلمين .. حتى و ان زارنا ناتانياهو هل انت كمغربي ستخرج للشارع ستندد فقط و مريضنا معندو باس .. غير جيبو ماشي غير ناتانياهو راه المسلمين و لاو مساملين و يطبعون مع الالحاد و اليهود و اي شيء و يسبون فقط بالتعليقات و نحن مسلمون و كذا و كذا.... انا كذلك مسلم موحد لله و لكن اعترف انهم حطمونا اخلاقيا و دينيا
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-16
2 - ولد الحاج الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:42
أنا مع هذه الزيارة فإسرائيل أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه على جميع المستويات و على الأقل هي تدعمنا علنية في وحدتنا الترابية لذا فلنطور عقولنا و كفانا شعارات فارغة و لنستفد من هذه الدولة المتقدمة و لنبتعد عن العربان المنافقين المتلونين فوالله لن يأتينا من ورائهم سوى التخلف و الدمار
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25
3 - ولد الحاج الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:42
أنا مع هذه الزيارة فإسرائيل أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه على جميع المستويات و على الأقل هي تدعمنا علنية في وحدتنا الترابية لذا فلنطور عقولنا و كفانا شعارات فارغة و لنستفد من هذه الدولة المتقدمة و لنبتعد عن العربان المنافقين المتلونين فوالله لن يأتينا من ورائهم سوى التخلف و الدمار
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-24
4 - ولد علي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:46
الشعب المغربي يرحب بكل صديق يساند وحدة المغرب الترابية
فعلاقة المغرب باليهود المغاربة متينة لا جدال فيها
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33
5 - KIM الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:47
اين الفرق بين نتنياهو و تسيبي ليفني وشيمون بيراس
و يهود باراك ،الذين زارو المغرب ؟ نتنياهو سيزور المخزن
بجانب انريكو ماسياس من تجل التقارب و التطببع العلاقات
الدبلوماسية ،لان المغرب ثاني اكبر شريك اقتصادي مع
إسرائيل في افريقيا بعد مصر السيسي ،نعم نتنياهو
سيزور المغرب الذي يترئس لجنة القدس ....
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-21
6 - TRABOBLIK الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:47
Ils n’ont pas leur mot à dire: ils vont courber l’échine et l’accueillir les bras ouverts sinon c’est tonton Trump qui ne sera pas content.
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17
7 - mohamed taleb الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:48
مرحبةو1000مرحبة فين كاين المشكيل
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25
8 - ملاحظ الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:51
مرحبا به و لا عزاء للحاقدين، اسرائيل ككيان أسموه كما شئتم هو من يحكم العالم، بقبضة من حديد، ولى زمن الشعر و المعلقات، هذا عصر القوة، اسرائيل هي الرائدة الأولى في مجال التكنولوجيا المتطورة و العلم بشتى أنواعه، لو تحالف الفلسطينيون معهم لكانوا يعيشون في رغد و لكن القومجية و الخطاب النابع من الكتب الصفراء أسس لعداوة ليست في مصلحتنا كدول متهالكة أهلكها الاستعمار بعد أن باعوها حكامنا
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-2
9 - skizo الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:51
(ما ساقوله اعرف انه سيلقى العديد من التصويتات السلبية في حالة نشره)انا لست فقط موافق على الزيارة الاسرائيلية للمملكة المغربية لكن اشجعها واطالب بها منذ زمن لانه بالرغم من التحرشات البينية بين الدولتين لكن تبقى اسرائيل اقل ادية للمغرب من فرنسا التي قتلت الاف الاشراف المغاربة ,بالله عليكم ماذا فعلت اسرائيل ضد المغرب ؟وكم قتلت من مغربي ؟وكم من مليار دولار نقصته من خزينة المملكة المغربية؟لماذا لا نقوم بانتفاضة ضد اللذين احرقو اليهود في الواقعة الشهيرة ؟لماذا ننكر حق الشعب اليهودي في انتسابه لمناطق شاسعة في الجزيرة العربية؟
انا بحب اسرائيل واقولها لو اتسائل انشاء الله اموت قتيل او ادخل المعتقل وييييييييه.
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-4
10 - ،Marocain... الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:53
و لما لا الترحيل بزيارة نتنياهو ان كانت تستخدم مصالح المغرب الحيوية و تقوية استمرار المحافظة على الرباط العاطفي بيننا و بين إخوتنا المغاربة اليهود باسراءيل...
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4
11 - خالد F الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:54
الموضوع معقد فمن جهة لا يمكن للمغرب غض الطرف عن الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعن المجازر التي ارتكبت في حقهم، ومن جهة أخرى نحتاج لوقوفهم بجانبنا في قضية الصحراء المغربية من خلال ضغط اللوبي اليهودي على الإدارة الأمريكية لاستمالة موقفها،
نتنياهو يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين المهجرين عن أرضهم، وزيارته بشكل علني ستؤجج سخطا عارما في الأوساط الشعبية المغربية.
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-13
12 - ahmadon الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:56
( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) صدق الله العظيم
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39
13 - abdellah Zemmouri الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:57
أغلبية دول الخليج قد تم شبه تسوية العلاقة مع إسرائيل لما لا المغرب الدي لديه أكبر جالية مغربية في إسرائيل ؟؟؟لا ننسى بأن الضرفية العالمية لا تسمح بالعزلة سواء كانت سياسية أو إقتصادية...في هاد الوقت لا مجال لقطب واحد ....انا إستراتيجية المملكة لها رؤية بعيدة وأنا افتخر لان لدينا احسن دبلوماسية لدول العرب ...ليومنا هاد يحكم الأرقام والاقتصاد ...الحمدلله لدينا ملكا رزينا وشجاع في رؤيته
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10
14 - عبدالله المغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:58
مرحبا بالوجوه البارزة على الساحة الدولية في المغرب الشامخ.
المصالح أولا تم المشاكل العربية تانيا
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8
15 - Mhm الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:58
اعتقد ان الزيارة ستتم وستكون هي الثمن الذي على المغرب ان يؤديه لتخفيف الضغوط الامريكية عليه في ملف الصحراء وقد اعطى جون بولتون اشارة الى ذلك عندما تم الغاء افادة مسؤول المينوسو كولن ستوارت امام مجلس الامن بعد ان كانت مبرمجة من قبل
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0
16 - الهامل الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:00
على المغرب ان يركز على مصالحه فقطِ الان اسراييل قوه تكنولوجيه وعلميه.ولما فيها جاليه تفوق مليو نسمه. اما العرب والجيران فلا يعول عيهم. لقد عادوا الى جاهليتهم.واصبحوا يكيدون ويقتلون بعضهم بعضا.من صالح المغرب الوقوف على الحياد في جميع نزاعات العالم.
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17
17 - لبيب ع وادي زم الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:01
وما المانع ادا ارتأت الدولة المغربية ان في دلك مصلحة للوطن .
نحن لسنا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين ، ومادا جنينا من مقاطعة إسرائيل، التي لا تبتزنا ولا تساومنا بشأن وحدتنا الترابية ، بل مادا جنينا من دول العروبة والاسلام ، الجزاءر والسعودية اللتي تضمر لنا الشر والمكر ، رغم التضحيات الجسام التي قدمها المغرب لهما.
وبالتالي اليست اسراءيل دولة معترف بها امميا .
اوليس الفلسطينيون يشتغلون في اسراءيل.
او ليست اسراءيل ، الدمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط .
وهل سمعتم يوما بمقتل مواطن او صحافي اسراءيلي في احدى القنصليات او السفارات من طرف الموساد ؟؟؟؟؟
لا مجال للعواطف في العلاقات الدولية ؛ بل المصالح ولاشيء غير المصالح .
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19
18 - maazouzi الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:02
nous sommes entres dans l'ere de labsurdite absolue
le maroc preside
le comite al qods
comme l'un des comentateurs l'a dit il y avait levni et barak qui ont deja visite le maroc sa sert a koi de nous dire citoyens que le maroc oeuvre pour la libretaiohn de jerusalem ou la palestine du joug de l'occupation
le grand paradoxe: la palestine est mieux placee sur l'echelle du developement humain
quand levni a visite le maroc personne ne l;'a su alors que ca soit blanc ou noir le peuple est le dernier a savoir et sur facebook ou youtube mais s'il le faaut le makhzen niera tout sur les medias makhzeniens
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-6
19 - ناقد الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:04
مرحبا به في بلد التعايش و التسامح. على الأقل فهو يدعم الوحدة الترابية للمغرب، و يمكن أن يستفيد المغرب اقتصاديا و سياسيا من اللوبي الصهيوني في أمريكا و أوروبا. فلم نستفد من العرب و المتأسلمين إلا الضربات و الخيانات المتتالية في جميع القضايا التي تهم المغرب.
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16
20 - البيضاوي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:07
كمواطن مغربي لامانع لدي من زيارة الرءيس الاسراءيلي نتنياهو للمغرب.. علما ان اسراءيل دولة ديمقراطية ومتقدمة جدا، يمكن ان بستفيد منها المغرب في شتى الميادين . بالاضافة ان اسراءيل لاتعادي الحقوق المشروعة للملكة المغربية في المحافل الدولية ..
ما المانع اذن من هذه الزيارة..
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5
21 - سعيد الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:07
اللهم أحفض المغرب من كل الفتن اللهم أمين يارب العالمين
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9
22 - Merci Israel الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:09
Bienvenu au premier ministre a son deuxieme pays le Maroc
Israel a toujours soutenu le Maroc dans la cause du Sahara
Hier, Arabie Saudi a publie un documentaire soutenant le Polizario
Merci Israel
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-4
23 - %%%%% الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:10
je me rappelle le jour ou chimone perez a visité rabat dans un silence total est discret .mais natanyahou n est pas perez il ne se cache pas et c ca la politique de trump .montrer au arabe leur double personnalité .toute facon arretez avec vos monsenges .tous les gouvernements arabes font de la leche a trump et a Israël .meme les palestiniens le savent
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-1
24 - Jimmy James الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:10
والله العظيم إنها لبشرى عظمى. اهلا وسهلا ومرحبا. وعلى الله أن تفتح السفارة الإسرائيلية في الرباط و سفارتنا في تل أبيب. كان ذلك حلمي ودافعت عنه في مؤتمرات دولية سنوات عدة.
لقد تأخرنا بالأمر. إنها أقوى واذكى إستراتيجية دبلوماسية في تاريخ المملكة المغربية. مصالحنا القومية أولا، انا الأحاسيس و العواطف فلتاتي من من بعد...
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9
25 - براغماتي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:11
لقد ظل المغرب لسنوات طوال يعاني من المساومات وسياسة لوي الذراع من طرف العديد من البلدان حول وحدته الترابية،ومنهم الأخوة العرب انفسهم وخصوصا دول الخليج..
التي بدورها تعترف بدولة اسرائيل تحت الطاولة..علما ان إسرائيل عبارة عن ولاية أمريكية ترعى مصالحها بالشرق الأوسط.
ورحم الله الحسن الثاني لما قال: من أجل وطني مستعد أن اتحالف مع الشيطان..
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7
26 - HAMID الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:11
كيف لا يزور نتنياهو المغرب وهم لديهم عدو مشترك؟
الكل يعلم العداء الاسرائيلي للجزائر ولا ننسى ايضا
العداء المغربي للجزائر ,ليس بسبب الصحراء بل منذ
إستقلال الجزائر،ولكن الجزائر تعلم هاذا جيدا وهي
مستعدة لكل الاحتمالات .......
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-7
27 - Ahmed الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:13
إنهم اليهود ويصرون على التطبيع ولو طبع المخزن كمواطنين لن نطبع فالغدة السرطانية الى زوال مهما فعلوا وفلسطين الأرض المباركة في قلوبنا.
أيها المطعون الخانعون الخاءنون نقول لكم لا مرحبا بمجرمي الحرب وسارقي الأرض.
إن زار الجزار المغرب فصلوا علينا صلاة الجنازة
قال تعالى" ومن يتولهم منكم فهو منهم" صدق الله العظيم.
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1
28 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:14
المغاربة يرحبون بقدوم السيد بنيامين نتنياهو لبلده الثاني المغرب خصوصا و انه رئيس دولة ديمقراطية متقدمة علميا و اقتصاديا و تمثل فيها الجالية المغربية ازيد من 20 في المائة من سكانها بل هناك مغربيين يتزعمان حزب العمل الاسرائيلي و قد يصبح احدها رئيسا لدولة اسرائيل فاليهود المغاربة مخلصون لوطنهم الام الذي ولد فيه اجدادهم و حملوا معهم تقاليدهم و حافظوا عليها فالسياسة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح و هذا ما كنا نطالب به دائما في هذا المنبر المحترم بان على الدولة ان تغير من سياستها و تضع مصالح الشعب و الحفاظ على الوحدة الترابية في مقدمة اهتماماتها لان هناك عدو يجاورنا من جهة الشرق لم يدخر اي جهد لتحطيم بلدنا و تفتيته; مئات ملايير الدولارات سخرها من قوت شعبه من اجل تحقيق هدفه الشيطاني و مازال يتحين الفرص و اخرها حينما رحل نحو واشنطن و نيويورك لبيع الجزائر لكل من يؤذي بلدنا اما اسرائيل فلم تقم باي موقف عدائي ضدنا بل العكس دافعت الجالية المغربية المقيمة بها على مصالح وطنها الام فعلى المغرب ان يستفيد من زيارة نتنياهو و ان لا يضيع هذه الفرصة لربط علاقات دبلماسية علنية
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-1
29 - صالح الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:15
مرحبا به و مرحبا باي ضيف بالمغرب كيفما كان بشرط احترام المغرب و تحترام و توقير جلالة الملك نصره الله نحن شعب لا يكره ولا يعادي احد ولا يكره الاخر اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من الهوية المشتركة
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2
30 - amaghrabi الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:16
مرحبا بك سيدي في بلدك الثاني فنحن ننتظر زيارتك وزيارة جميع اليهود في العالم حكاما ومحكومين,فالمغرب والحمد لله ليس له عقدة نقص من اليهود ومن غير اليهود.التعاون بين الدول شيئ وحل مشاكل بين الجيران شيئ اخر.على هذا الأساس أقول للدول العربية والإسلامية ورافضي التطبيع,لماذا لا تقاطعون الجزائر التي تعاكس وحدتنا الترابية وتشتري الدول باموال البترول لمعادات المغرب,فهي تجول وتصول في المحافل الدولية من اجل معاكسة مصالح المغرب وخلق توترات سياسية حادة بين المغرب ودول كبرى ومنظمات حقوقية.والله وبالله وتالله إسرائيل ورئيسها الحالي السيد نتنياهو المحترم لا تؤذي مغربنا وبالعكس تريد ان نتعاون ونحقق المصالح المتبادلة.اذا حضر ان شاء الله في القريب العاجل سيظهر أصحاب الاحتجاج المجاني والذين يعكرون الأجواء ولا شيئ اخر الاتعكير الأجواء,واقول من الان فمن له غيرة وحرقة على الشعب الفلسطيني فليذهب الى غزة فهناك مجاهدون ينتظرونكم على احر من الجمر,فكفاكم صراخا الذي لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع.مرحبا بك سيدي والف مرحا
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1
31 - wood الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:20
إسرائيل دولة قوية يحكمها نظام ديمقراطي و مؤسسات مستقلة لها مصداقية هدفها خدمة الشعب اليهودي ، و المغرب دولة موغلة في التخلف يحكمها المخزن بطريقة العصور الغابرة و همه هو إستمرار حكمه الذي تأسس على خدمة المصالح الإستعمارية و أخر همه هي مصلحة الشعب المغربي ، فالمستفيد من هذه الزيارة هو المخزن و قد يكون دفع ثمن دها غاليا لتسويق نفسه حليف للصهيونية لترضى عليه الدوائر الإمبريالية ، و هي تدخل بدون شك في إطار سياسة التملق و الإنبطاح المعروفة عند المخزن !!؛
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-6
32 - قدور الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:24
ادا تمت دعوة نتنيايو من طرف الدولة المغربية لزيارة المغرب فمرحبا به.
في اسرائيل يعيش تقريبا 20% او اكثر من اليهود من اصول مغربية. ثم ان اسرائيل بتكنلوجيتها المتقدمة في جميع المجالات يمكن ان تكون اكثر فائدة بالنسبة للمغرب من اي دولة عربية اخرى.
ولنسال انفسنا. مادا ربح المغرب من علاقاته مع الدول العربية. انضروا الى الجزائر مثلا. فهي لا تكره ان تلقي بجميع المغاربة في البحر حتى يخلو المغرب من سكانه ويصبح في امكانها ان تضمه وصحرائه الى "الجزائر العضمى".
يجب على المغرب ان يبحث عن مصالحه فقط وان ينسى نهائيا كلمة "العروبة"
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7
33 - DZ4EVER الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:24
هل فهمتم لماذا ترفض الجزائر دعوة المغرب لفتح الحدود ?
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-5
34 - الغريب الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:25
الأسف الشديد قد يكون هذا النبأ صحيحاً.
نقول لأعداء الأمة رغم كل كيدكم فوالله لن نعترف بهذا الكيان المفبرك الظالم الذي يذبح إخواننا في فلسطين كل يوم.
و كل من يساهم في هذه الزيارة أو يبارك لها أو يرحب بها فهو خائن ضعيف الشخصية عديم الهوية يطمع أن ترضى عليه اليهود و النصارى و أمريكا.
سنبقى صامدين في الدفاع عن فلسطين و كل الأراضي العربية و الإسلامية المحتلة حتى ينتصر الحق إن شاء الله.
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-3
35 - مغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:28
إسرائيل تصر على تركيع حكام العرب الان في العلن وتعريتهم بشكل تمام امام شعوبهم الغارقة في الجهل . هذا هو جوهر هذه الزيارة.
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-4
36 - mimoun الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:32
لامرحبا ولاسهلا لانريد زيارة نتنياهو الى المغرب لان الصهاينة اعداء الامة الاسلامية يقتلون الاطفال والنساء والشيوخ ويساهمون في تدمير الشعوب الاسلامية مع بعض الدول العربية كيف نستقبله ويداه ملطخة بدم المسلمين ويساهمون في تنظيمات الارهابية.
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-5
37 - sifao الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:33
السعودية مركز العروبة والاسلام ، وحسب بعض ما قرأته، ان قناة العربية ، اقتطعت الصحراء المغربية من خريطة المغرب ، الذي كان بالامس عضوا في التحالف العسكري العربي في مواجهة المد الايراني ، وتحدثت عن البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي ، ولم يحرك الاخوان في الله ساكنا ، في حين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لان رئيس دولة معترف بها امميا ويقدم الدعم السياسي اللازم للمغرب في قضية وحدته الترابية سيزور دولتهم ؟ هل هؤلاء جاءوا لحماية مصالح المغرب ام لحماية مقدسات المسلمين في العالم بالجهاد الشفوي والبرتوكولي ؟
ليس لدينا اي مشكل مع اسرائيل كدولة مشكلتنا معها مثل مشكلة باقي شعوب العالم الرافضة للعنف والظلم اينما وجدا ، الاسلاميون ، حماس والجهاد الاسلامي هما سببا صعود التيار المتطرف الى السلطة في اسرائيل ، يريدون ان يتفاوضوا معها كمنتصرين بالحق وليس بالسلاح وهذا ما لم يحدث في تاريخ الحروب...لسبب بسيط لانهم اغبياء في السياسة ولم يفهموا بعد معنى الدولة ""
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5
38 - الحقيقةة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:36
شعب الجزاير مسلم و الى العروبة ينتسب
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-6
39 - الملتحي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:37
إسرئيلي واضح في معاملته ومعروف ماذا يريد خير من ملتحي منافق يتاجر بالذين والاسلام.
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5
40 - مواطن مغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:38
من خلال قراءتي لبعض المعلقين الذين يرحبون بهذه الزيارة تبين لي بأن هناك فئة من الناس ليس لديهم أي ضمير ولا إنسانية . بغض النظر عن كون القضية الفلسطينية هي قضية عربية، هناك أناس أشراف غربيون لا تربطهم بالفلسطينيين أي علاقة ومع ذلك تضامنوا معهم ونددوا بحكومة نتنياهو التي قامت بجرائم فضيعة ضد الفلسطينيين. نتنياهوا مجرم حرب فكيف يسمح لكم ضميركم، إن كان لكم ضمير، الترحيب بهذا المجرم؟
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-5
41 - لا اصدق ما تقرأه عيناي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 21:38
يا للعجب العجاب لا اصدق أنني أقرا تعليقات من المفروض ان تكون صادرة من شعب مسلم !!!!!!
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