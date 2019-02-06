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كُتّاب وآراء
وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب
لازالت التكهنات حوْل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب قائمة، رغم نفي الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أنْ تكون زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب مُبرمجة، واعتباره للأخبار التي شاعت بشأنها "مجرد إشاعات".
وسائل الإعلام الإسرائيلية لازالت مُتابعة لهذا الموضوع، إذْ أفردتْ له مقالات خاصة، ذهبَ بعضها إلى تأكيد أنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب قائمة، مُحدّدة تاريخها في 30 مارس المقبل، بعد الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى المملكة.
صحيفة The Times Of Israel الإسرائيلية نقلت أنّ السلطات المغربية نفت وجود ترتيبات لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرباط، لكنّ الزيارات التي قام بها وفد ضمّ شخصيات أمريكية يهودية بارزة من الحزب الجمهوري الأمريكي، برئاسة شخصية مقربة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال الآونة الأخيرة إلى المغرب، تثير المزيد من التكهنات، وترجح احتمال هذه الزيارة، حسب الصحيفة ذاتها.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية أنّ الوفد اليهودي المنتمي إلى الحزب الجمهوري الأمريكي الذي زار المغرب أواخر شهر يناير الماضي ضمّ عددا من الوجوه السياسية البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها نورم كولمان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سابقا، والدبلوماسي إليوت أبرامز، المُعيَّن حديثا مبعوثا للرئيس الأمريكي الحالي إلى فنزويلا، وآري فليشر، الناطق الرسمي الأسبق باسم البيت الأبيض.
الوفد الجمهوري الأمريكي التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة. ونشر نورم كولمان صورة رفقة وزير الخارجية المغربي في صفحته على موقع "تويتر"، أرفقها بتعليق قال فيه: "في بلد عربي يشجع دستوره على التسامح إزاء اليهود والمسيحيين".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال، جوابا على سؤالٍ طُرح عليه في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، حول وجود ترتيبات لزيارة نتنياهو إلى المغرب: "أنا لا أردّ على الشائعات"، لكن القناة الإسرائيلية الثانية عشرة قالت إنّ زيارة نتنياهو إلى المغرب ستتم يوم 30 مارس المقبل، حسب خبر نشرته على موقعها الإلكتروني.
وفي وقت رجّحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنْ تتمَّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب أواخر شهر مارس المقبل، فإنَّ مكتب نتنياهو لمْ يؤكّد ولمْ ينف وجود ترتيبات لهذه الزيارة، مكتفيا بالقول، حسب ما نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إنّ إسرائيل "لا تردّ على المعلومات المتعلقة بدول لا تربطها بها علاقات دبلوماسية".
وتعود آخر زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب إلى عام 1986، إذ زار الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز الرباط، واستُقبل من طرف الملك الراحل الحسن الثاني. وفي سنة 2000 قطع المغرب علاقته الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنّ العلاقات التجارية لازالت قائمة بين البلدين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
فعلاقة المغرب باليهود المغاربة متينة لا جدال فيها
و يهود باراك ،الذين زارو المغرب ؟ نتنياهو سيزور المخزن
بجانب انريكو ماسياس من تجل التقارب و التطببع العلاقات
الدبلوماسية ،لان المغرب ثاني اكبر شريك اقتصادي مع
إسرائيل في افريقيا بعد مصر السيسي ،نعم نتنياهو
سيزور المغرب الذي يترئس لجنة القدس ....
انا بحب اسرائيل واقولها لو اتسائل انشاء الله اموت قتيل او ادخل المعتقل وييييييييه.
نتنياهو يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين المهجرين عن أرضهم، وزيارته بشكل علني ستؤجج سخطا عارما في الأوساط الشعبية المغربية.
المصالح أولا تم المشاكل العربية تانيا
نحن لسنا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين ، ومادا جنينا من مقاطعة إسرائيل، التي لا تبتزنا ولا تساومنا بشأن وحدتنا الترابية ، بل مادا جنينا من دول العروبة والاسلام ، الجزاءر والسعودية اللتي تضمر لنا الشر والمكر ، رغم التضحيات الجسام التي قدمها المغرب لهما.
وبالتالي اليست اسراءيل دولة معترف بها امميا .
اوليس الفلسطينيون يشتغلون في اسراءيل.
او ليست اسراءيل ، الدمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط .
وهل سمعتم يوما بمقتل مواطن او صحافي اسراءيلي في احدى القنصليات او السفارات من طرف الموساد ؟؟؟؟؟
لا مجال للعواطف في العلاقات الدولية ؛ بل المصالح ولاشيء غير المصالح .
le maroc preside
le comite al qods
comme l'un des comentateurs l'a dit il y avait levni et barak qui ont deja visite le maroc sa sert a koi de nous dire citoyens que le maroc oeuvre pour la libretaiohn de jerusalem ou la palestine du joug de l'occupation
le grand paradoxe: la palestine est mieux placee sur l'echelle du developement humain
quand levni a visite le maroc personne ne l;'a su alors que ca soit blanc ou noir le peuple est le dernier a savoir et sur facebook ou youtube mais s'il le faaut le makhzen niera tout sur les medias makhzeniens
ما المانع اذن من هذه الزيارة..
Israel a toujours soutenu le Maroc dans la cause du Sahara
Hier, Arabie Saudi a publie un documentaire soutenant le Polizario
Merci Israel
لقد تأخرنا بالأمر. إنها أقوى واذكى إستراتيجية دبلوماسية في تاريخ المملكة المغربية. مصالحنا القومية أولا، انا الأحاسيس و العواطف فلتاتي من من بعد...
التي بدورها تعترف بدولة اسرائيل تحت الطاولة..علما ان إسرائيل عبارة عن ولاية أمريكية ترعى مصالحها بالشرق الأوسط.
ورحم الله الحسن الثاني لما قال: من أجل وطني مستعد أن اتحالف مع الشيطان..
الكل يعلم العداء الاسرائيلي للجزائر ولا ننسى ايضا
العداء المغربي للجزائر ,ليس بسبب الصحراء بل منذ
إستقلال الجزائر،ولكن الجزائر تعلم هاذا جيدا وهي
مستعدة لكل الاحتمالات .......
أيها المطعون الخانعون الخاءنون نقول لكم لا مرحبا بمجرمي الحرب وسارقي الأرض.
إن زار الجزار المغرب فصلوا علينا صلاة الجنازة
قال تعالى" ومن يتولهم منكم فهو منهم" صدق الله العظيم.
في اسرائيل يعيش تقريبا 20% او اكثر من اليهود من اصول مغربية. ثم ان اسرائيل بتكنلوجيتها المتقدمة في جميع المجالات يمكن ان تكون اكثر فائدة بالنسبة للمغرب من اي دولة عربية اخرى.
ولنسال انفسنا. مادا ربح المغرب من علاقاته مع الدول العربية. انضروا الى الجزائر مثلا. فهي لا تكره ان تلقي بجميع المغاربة في البحر حتى يخلو المغرب من سكانه ويصبح في امكانها ان تضمه وصحرائه الى "الجزائر العضمى".
يجب على المغرب ان يبحث عن مصالحه فقط وان ينسى نهائيا كلمة "العروبة"
نقول لأعداء الأمة رغم كل كيدكم فوالله لن نعترف بهذا الكيان المفبرك الظالم الذي يذبح إخواننا في فلسطين كل يوم.
و كل من يساهم في هذه الزيارة أو يبارك لها أو يرحب بها فهو خائن ضعيف الشخصية عديم الهوية يطمع أن ترضى عليه اليهود و النصارى و أمريكا.
سنبقى صامدين في الدفاع عن فلسطين و كل الأراضي العربية و الإسلامية المحتلة حتى ينتصر الحق إن شاء الله.
ليس لدينا اي مشكل مع اسرائيل كدولة مشكلتنا معها مثل مشكلة باقي شعوب العالم الرافضة للعنف والظلم اينما وجدا ، الاسلاميون ، حماس والجهاد الاسلامي هما سببا صعود التيار المتطرف الى السلطة في اسرائيل ، يريدون ان يتفاوضوا معها كمنتصرين بالحق وليس بالسلاح وهذا ما لم يحدث في تاريخ الحروب...لسبب بسيط لانهم اغبياء في السياسة ولم يفهموا بعد معنى الدولة ""