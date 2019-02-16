بيرو يؤطّر المنتمين إلى "حزب الأحرار" في ألمانيا

هسبريس من الرباط

حل أنس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي لمغاربة العالم "الجهة 13"، بمدينة دوسلدورف الألمانية من أجل ترؤس اجتماع تنسيقي لتجمعيي ألمانيا، رفقة كريم زيدان منسق الحزب بالدولة ذاتها.

ويأتي الاجتماع التنسيقي في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بألمانيا، الذي سيترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش.

وقد عرف الاجتماع تقديم برنامج عمل المنسقين المحليين لستّ جهات بألمانيا، هي: برلين، فرانكفورت، دوسلدورف، ميونيخ، شتوتغارت وهامبورغ.

ويهدف اللقاء، حسب المنظمين، إلى "تنزيل مسار الثقة في بلد الإقامة المغرب، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات الألمانية ووطنها الأم، عبر إقناع مستثمرين وأطباء ومهندسين بالاستثمار في المغرب، وتشجيع سياسة القرب من المواطنين المغاربة أينما كانوا".

وحضر اللقاء أزيد من 70 تجمعيّا بألمانيا، إضافة إلى منسقي الدول المجاورة كفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، وتنسيقية الشبيبة والمرأة التجمعية بألمانيا، وعدد من ممثلي الهيئات المهنية من أطباء ومهندسين وخبراء.

يشار إلى أن هذا اللقاء المنظم بألمانيا يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية، التي يعقدها الحزب مع التجمعيين بالدول التي يتوفر فيها على مجموعة من مناضليه بهدف فتح فروع جديدة.