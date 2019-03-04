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كُتّاب وآراء
بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس
جدّد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تشبّثه بالمَلكية في شكلها الحالي، حيث يسودُ المَلك ويحكم، وقال في تسجيل بُثّ على صفحة سائقه فريد تيتي في موقع فيسبوك: "يقال عني إنني ملكي أكثر من الملك، وأقول إنه لا مانع لديّ من أن أكون ملكيا أكثر من الملك".
وعلى غرار خطاباته السابقة، قال بنكيران إن الولاء التام للملك لا يمنع من السعي نحو التطوير والتغيير التدريجي، "فلا بد من النصح ولا بد من محاربة الفساد والاستبداد على قدر المستطاع"، كما جاء على لسانه.
وعرّج بنكيران على الفترة التي كان فيها رئيسا للحكومة، مدافعا عن حصيلة حكومته بالقول: "حين كنت في رئاسة الحكومة حاولت إصلاح بعض الأوضاع، ثم جاء إعفاء جلالة الملك لي من مهمتي، وقد كان عفوا من الله وخرجت برأسي مرفوعا".
وخصّص رئيس الحكومة السابق حيّزا من كلمته المسجّلة للرد على "خصومه"، وخاصة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث آخذه على قوله بأنّ الملك هو صاحب جميع المشاريع الكبرى والإنجازات التي تنفذ في المغرب وليس الحكومة.
"سي أخنوش قال إن الحكومة لا تفعل شيئا، وإن الملك هو الذي يقوم بكل شيء، وهذا يعني أنه يريد أن يقول بأنه إذا صار رئيسا للحكومة فلن يفعل شيئا"، قبل أن يضيف: "جلالة الملك يريد رئيس حكومة قويا وليس بحاجة إلى مُنسق للوزراء المشكّلين للحكومة".
وعاد بنكيران ليذكّر بأنّه كان يردّد منذ كان رئيسا للحكومة ما صرح به عزيز أخنوش؛ "لقد كنت أقول إن الفضل يعود إلى جلالة الملك فهادشي كامل اللي كنديرو، لأنه إذا لم يؤمن بفكرة ما لا تنجز، وإذا لم يؤمن لن توجَد"، مضيفا: "الملك بحاجة إلى رؤساء حكومة أقوياء وليس إلى المنبطحين".
بنكيران هاجم أيضا أحمد عصيد، الذي سبق له أن انتقد بشدّة إصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام، وخاطبه بالقول: "عصيد أنا درت فيك الخير، لأنه في 2023 لن يتوقف تقاعدك وتقاعد ذوي الحقوق الذين يحق لهم الاستفادة من التقاعد بعد وفاتك"، قبل أن يضيف: "انتوما فرحانين حيت عارفين أش درت، ولكن ما تقدروش تقولوها للرأي العام".
بنكيران صعد لهجته ضدّ منتقدي إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أقدم عليه حين كان رئيسا للحكومة، ذاهبا إلى وصفهم بـ"مجرد كذابين"، مطالبا الحكومة الحالية بالاستمرار في إصلاح التقاعد، وعدم التراجع عن جعل السن القانونية للحصول على المعاش 65 سنة.
بنكيران انتقد أيضا وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، حين تحدث عن السياسة اللغوية في المدرسة المغربية؛ إذ اتهمه بتقديم قانون إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين غير محترم "للمنطق والأمانة"، موضحا أنّ مشروع القانون المعروض على البرلمان جاء مخالفا للنصوص الدقيقة التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر التصويت.
وخاطب بنكيران أمزازي بالقول: "الثقة يا وزير التعليم هي الأس الذي تقوم عليه الدولة. مشروع القانون الإطار الذي قدمته إلى البرلمان لم يراعِ الأمانة، وهذا سيؤدّي ثمنه عموم أبناء المغاربة".
بنكيران عبر عن رفضه تدريس العلوم باللغة الفرنسية ودعا إلى تدريسها بالعربية، "فقضية اللغة ليست قضية تقنية يمكن أن يقررها الوزير، بل هي وجودية، وهي قضية المغرب ككل، تم تبنيها بعد مناظرات حرصت الدولة على أن يكون فيها توافق حتى لا نصل إلى القطيعة"، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "ستكون فاشلة وعواقبها وخيمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
آجلا.............
صدق الله العظيم
الميلاد و هم ما زالوا على عهدهم الى ان تقوم الساعة . اما ادعاءاتك السي بن كيران فهي نوع من التملق و النفاق . ومحاولة الاستهتار بعقول المغاربة
و محاولة جعل عطف الملك عليك بانقادك من الهلاك
المادي فرضا .
فحاول السي بن كيران ان ترد حزبك الى الصواب
و ان يطلقوا سراح قانون تفعيل دسترة الامازيغية.
هذه الامازيغية التي نادى صاحب الجلالة رد الاعتبار لها .
ف تسعة مليون حلال عليك و الامازيغية حرام على
الامازيغ اليس هذا نفاق.و كلتا الهبتين من صاحب
الجلالة .
اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي خدعتي الشعب بكذبك وتحايلك.
أما نحن الشعب، فلا نطلب من الملك، سوى المحبة، وإبعاد ألإنتهازيين، والمنافقين، والسير قدما نحو العدالة الإجتماعية وتحقيق الديموقراطية، وسيادة القانون، وأمثالك يسيرون عكس هذا التيار.
لذلك أِؤكد لك أن الملك في قلوب المغاربة جميعا، الأغنياء منهم والفقراء، دون تملق أو طمع.
أستودعك الله يا اخي هذه هي الدنيا وأحوالها
عليك بكثرت الذهاب الى المساجد وذكر الله والاستغفار اما الماضي فقد مضى
ملأى السنابل ينحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ
ههههه. قاليك ملكي اكثر من الملك.
وانا مغربية وغادي نوجه ليك كلام السي بن كيران ونرفع يدي ونقول اللهم اغضب عليه في حياته قبل مماته وارنا في بن كيران وامثاله عجائب قدرتك. اللهم باسم الدين احتال على من صوت عليه من اجل الوصول الى الجاه والمال اللهم اجعل ماجمع وما اكتنز حصرة في قلبه.
انت تعلم جيدا انك لن تدهب مرفوع الراس بل العكس تماما.
لقد أدليت بتصريح (فيديو) في حالة نفسية يرثى لها بعد علمك بالخبر، و قلت انه لم يتصل بك احدا، بل انك علمت بالخبر عن طريق الصحافة.
زد على ذلك انه لن يتم تقديم الشكر لخدماتك بعد إقالتك.
أما موضوع التدريس بالفرنسية فسوف يحسم فيه حزبك إيجابيا، و رأيك يبقى وجهة نظر ليس لها تاثير بتاتا.
و شكرًا
انتهى الكلام و انتهى معه عهدك.
سنوات عدة في البرلمان وخمس سنوات في الحكومة وتدعي بانك ليش لك بما تعيش به وأنك تعيش تحت كنف زوجتك هدا هو الطمر الفاسي . ادن أنت تعترف بانك فاشل في تسيير اسرتك فلماذا اخدت مسؤولية وزير لتهدم البلد
كيف خرجت وأنت مرفوع الرأس.
يابنزيدان الحاج لختابوس الأصل.
تستترون وراء الملكية وقلوبكم
مليئ بالغيظ والكره تجاه الشعب.
تسترزقون بالملكية ظاهراوباطنا.
عليك بالصمت التام أنت وجميع
الأحزاب المغربية تجري من وراء
مصلحتهاوتتبرك بالملكية هذه
الخرجات أكل عنهاالدهروشرب
ابحتواعن مصطلحات جديدة.
لعلهاتنفعكم في مواجهة
الأزمات المتتالية.وكلنا عليك
الله يابنزيدان
... وفي المرحلة الراهنة لا يمكن تصديقك لانك ياللاه استفدتي من 7 دلميون ...
متى تكون الانتخابات الملكية القادمة؟
Speech is finished...as you always say.