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الرئيسية | سياسة | بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس

بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس

بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 04 مارس 2019 - 10:00

جدّد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تشبّثه بالمَلكية في شكلها الحالي، حيث يسودُ المَلك ويحكم، وقال في تسجيل بُثّ على صفحة سائقه فريد تيتي في موقع فيسبوك: "يقال عني إنني ملكي أكثر من الملك، وأقول إنه لا مانع لديّ من أن أكون ملكيا أكثر من الملك".

وعلى غرار خطاباته السابقة، قال بنكيران إن الولاء التام للملك لا يمنع من السعي نحو التطوير والتغيير التدريجي، "فلا بد من النصح ولا بد من محاربة الفساد والاستبداد على قدر المستطاع"، كما جاء على لسانه.

وعرّج بنكيران على الفترة التي كان فيها رئيسا للحكومة، مدافعا عن حصيلة حكومته بالقول: "حين كنت في رئاسة الحكومة حاولت إصلاح بعض الأوضاع، ثم جاء إعفاء جلالة الملك لي من مهمتي، وقد كان عفوا من الله وخرجت برأسي مرفوعا".

وخصّص رئيس الحكومة السابق حيّزا من كلمته المسجّلة للرد على "خصومه"، وخاصة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث آخذه على قوله بأنّ الملك هو صاحب جميع المشاريع الكبرى والإنجازات التي تنفذ في المغرب وليس الحكومة.

"سي أخنوش قال إن الحكومة لا تفعل شيئا، وإن الملك هو الذي يقوم بكل شيء، وهذا يعني أنه يريد أن يقول بأنه إذا صار رئيسا للحكومة فلن يفعل شيئا"، قبل أن يضيف: "جلالة الملك يريد رئيس حكومة قويا وليس بحاجة إلى مُنسق للوزراء المشكّلين للحكومة".

وعاد بنكيران ليذكّر بأنّه كان يردّد منذ كان رئيسا للحكومة ما صرح به عزيز أخنوش؛ "لقد كنت أقول إن الفضل يعود إلى جلالة الملك فهادشي كامل اللي كنديرو، لأنه إذا لم يؤمن بفكرة ما لا تنجز، وإذا لم يؤمن لن توجَد"، مضيفا: "الملك بحاجة إلى رؤساء حكومة أقوياء وليس إلى المنبطحين".

بنكيران هاجم أيضا أحمد عصيد، الذي سبق له أن انتقد بشدّة إصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام، وخاطبه بالقول: "عصيد أنا درت فيك الخير، لأنه في 2023 لن يتوقف تقاعدك وتقاعد ذوي الحقوق الذين يحق لهم الاستفادة من التقاعد بعد وفاتك"، قبل أن يضيف: "انتوما فرحانين حيت عارفين أش درت، ولكن ما تقدروش تقولوها للرأي العام".

بنكيران صعد لهجته ضدّ منتقدي إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أقدم عليه حين كان رئيسا للحكومة، ذاهبا إلى وصفهم بـ"مجرد كذابين"، مطالبا الحكومة الحالية بالاستمرار في إصلاح التقاعد، وعدم التراجع عن جعل السن القانونية للحصول على المعاش 65 سنة.

بنكيران انتقد أيضا وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، حين تحدث عن السياسة اللغوية في المدرسة المغربية؛ إذ اتهمه بتقديم قانون إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين غير محترم "للمنطق والأمانة"، موضحا أنّ مشروع القانون المعروض على البرلمان جاء مخالفا للنصوص الدقيقة التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر التصويت.

وخاطب بنكيران أمزازي بالقول: "الثقة يا وزير التعليم هي الأس الذي تقوم عليه الدولة. مشروع القانون الإطار الذي قدمته إلى البرلمان لم يراعِ الأمانة، وهذا سيؤدّي ثمنه عموم أبناء المغاربة".

بنكيران عبر عن رفضه تدريس العلوم باللغة الفرنسية ودعا إلى تدريسها بالعربية، "فقضية اللغة ليست قضية تقنية يمكن أن يقررها الوزير، بل هي وجودية، وهي قضية المغرب ككل، تم تبنيها بعد مناظرات حرصت الدولة على أن يكون فيها توافق حتى لا نصل إلى القطيعة"، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "ستكون فاشلة وعواقبها وخيمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الزريعة الاثنين 04 مارس 2019 - 10:07
أكبر تجار دين و أفشل حكومة عرفها المغرب
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60
2 - أبورك الاثنين 04 مارس 2019 - 10:08
لم تغادر الحكومة انت طُردْت شر طردة ....و سخط المغاربة سيصلك عاجلاً ام
آجلا.............
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59
3 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 10:11
يقول المثل :ضربوا برزمه لحلقوا ينسى اللي خلقوا ..تسعة ملايين شهريا جزاءا لدوره في اطفاء حركة 20 فبراير وتفقير الطبقة المتوسطه من بعد ذالك.
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53
4 - DAS الاثنين 04 مارس 2019 - 10:11
Aucune valeur ajoutée dans vos discours Monsieur , pendant votre mandat et maintenant. C'est pour cette raison vous faisiez mieux de la boucler pour toujours.
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26
5 - خريبكي الاثنين 04 مارس 2019 - 10:12
محاربة الفساد...اصبح طريق سهل لبسط يد الحكم على السدج
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28
6 - أحبك وطني الاثنين 04 مارس 2019 - 10:12
أكتر ما يوجده السياسيون في هذا البلد مهما كان إنتمائهم السياسي والحزبي هو التطبيل والتهليل وجمع الثروات
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33
7 - ياسمين الاثنين 04 مارس 2019 - 10:12
وسير فحالك قنع شويا، واش انت مريض بالهدرة الخاوية وبغيتي الشعب كامل يبقى مجمع معاك، حياتك سياسية ما درتي بها والو وصافي غبر، راه ما عندك لا انت ولا غيرك ما ديرو ، بلا ما دير فيها بطل
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41
8 - ياسين بوهمو الاثنين 04 مارس 2019 - 10:12
ينبغي لرئيس الدولة الحاكم الفعلي ان يتكلم مع المواطنين من خلال خطابات و احاديث صحفية لكي ينير للناس الطريق و يفهمهم سياسته و خططه و اين يسير بالبلد و ان يوضح اتجاه البلد و سياساته الخارجية و الداخلية و الاقتصادية عوض ترك هذا الوضع السوريالي...الشعب لا يفهم من يفعل ماذا؟ و الا ما الجدوى من البرلمان و الانتخابات و غيرها من المؤسسات اذا كانت الامور الحقيقية تدار في الغرف المغلقة البعيدة عن مراقبة الشعب....اننا لا نتقدم ابدا..بل العكس نحن في نظام غير ديموقراطي مطلقا و الاقل ديموقراطية في العالم...الشعب لا يعرف مصدر القرارات الحقيقية و من يفعل من؟ و من يحاسب؟ و يان العقد الاجتماعي؟ و مع من؟ اين البرنامج حيث تعاقد الشعب مع الحاكم الفعلي؟في كل البلدان بما فيها العسكرية الحاكم يتكلم و ينطق و يوضح قراراته و سياساته الا في المغرب؟ بنيكران او غيره حسب اقوالهم غير مسؤولين...اين الديموقراطية و الانتخابات الحقيقية اذا كانت السلطة لا ترى؟
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18
9 - خالد الخراز الاثنين 04 مارس 2019 - 10:14
انت لست لا ملك ولا ملكي كل ما في الامر انك مثل الحرباء تماما تأخذ الشكل الذي يلائمك من أجل مكاسب شخصية انتهى الامر.
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38
10 - hanane hanane الاثنين 04 مارس 2019 - 10:15
انت سياسي فاشل لم تعطي للمغرب سوى خرجاتك المهرجة التي تنعش الصحافة وأصحاب القيل والقال.
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30
11 - عمر الاثنين 04 مارس 2019 - 10:15
ثحيۃ خالصۃ لاستادنا الكريم عبدالاله بن كيران امتالك اصبحو قليلين في هد الزمان
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-54
12 - المهدي الاثنين 04 مارس 2019 - 10:15
" الملك بحاجة الى روساء حكومة أقوياء وليس الى منبطحين " وَهل هناك أكثر انبطاحاً منك أيها المتسول ؟ ثم يقول انه ملكي أكثر من الملك ! طبيعي ان يقول مثل هذا الكلام متسوّل منّ عليه سيده بصدقة مدى الحياة بل حتى لو طلب منه ان يشتغل ضمن طاقم العبيد بالقصر ولو كلفه بترتيب البلاغي فقط لما تردد في قبول ذلك .. اتساءل كيف تنظر إليك شبيبة حزبك بعد كل هذا الذلّ أما نحن فنراك بعد ان كنت مثيراً للسخرية أصبحت مثيراً للشفقة ..
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31
13 - azad meryam الاثنين 04 مارس 2019 - 10:16
لا مرفوع الراس هههههههه كضحك على من يا مسكين .
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27
14 - hamid الاثنين 04 مارس 2019 - 10:16
جئت لتحارب الفساد فحاربت الفقراء و احتفظت لنفسك ب تقاعد حراااام لانك لم تساهم فيه ولا تستحقه
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23
15 - Abdelghani الاثنين 04 مارس 2019 - 10:18
تخاف وتهاب الملك اكثر من الله عزوجل,المرة القادمة سوف تقول لنا انا اله اكثر من الله...خدام بالتسنطيحة او تسانطيحتك جابت ليك معاش امفركع حتئ وان عشت الئ حدود سنة 3000 وهو معاش كاف جدا جدا...ارجوا ان تتصدق ولو ب 1000 درهم شهريا الئ خيرية من الخيريات او جمعية احسانية واظن انه لا يخفئ عليك شيء اذا اردت فعلا القيام بهذه الحسنة...
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12
16 - هشام الاثنين 04 مارس 2019 - 10:18
هنيئا لك فأنت مع من احببت يوم القيامة
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16
17 - abdou rabat الاثنين 04 مارس 2019 - 10:18
بصراحة مليت نشوف أخبارك راك غادي كتقتل ديك الشعبية ديالك بصراحة مصدقتيش
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16
18 - farid baraka الاثنين 04 مارس 2019 - 10:19
فشلت في تكوين حكومة بتعنتك، وفشلت في سياساتك المتخذة لا اصلاح لا تجديد بل رفع في الاسعار .....
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15
19 - مغترب1 الاثنين 04 مارس 2019 - 10:19
انت عياش ستضل مذلول مدى الحيات بعت دينك أمثالك لا يستطيعون أن يعيشو دون عبودية لأ نكم تغتنون منها .من ذل نفسه اذله الله
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12
20 - متابع الاثنين 04 مارس 2019 - 10:19
هاد السيد كلشي كيفهمو ولكن بالمقلوب مطرود ماشي هي مرفوع الراس
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13
21 - rachida الاثنين 04 مارس 2019 - 10:19
السي لنكيران راك خرجتي علينا من نهار تراست الحكومة ضيعت علينا كل المكتسبات التي ناضلت من اجلها قامات في النضال والان لا داعي لخرجاتك .كفى .
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13
22 - yaaaaaaaaadris الاثنين 04 مارس 2019 - 10:20
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار .
صدق الله العظيم
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16
23 - ADAM الاثنين 04 مارس 2019 - 10:20
أقول لبزيدان رئيس الحكومة السابقة كفى من التملق و النفاق ياك أتمسكنتي حتى اتمكنتي من الحصول على معاش تسعة ملايين سنتيم الله أقنعك أش باغي مزال و يقول المتل المغربي ألي أكل حق أجمع قبو و اترك عاهل البلاد بعيدا عن اطماعك فحياتك السياسية أنتهت و قريبا حزب المنافقين الدي تنتمي أايه سيرمى به في مزبلة التاريخ بعد أن يخرج من الأنتخابات القادمية خالية الوفاض أنشاء الله و قول أمين
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13
24 - مواطن الاثنين 04 مارس 2019 - 10:20
نحن نعرف جيدا من انت مند ايام الدكتور الخطيب رحمه الله فالمغاربة معتزون بالملكية مند عصور قبل
الميلاد و هم ما زالوا على عهدهم الى ان تقوم الساعة . اما ادعاءاتك السي بن كيران فهي نوع من التملق و النفاق . ومحاولة الاستهتار بعقول المغاربة
و محاولة جعل عطف الملك عليك بانقادك من الهلاك
المادي فرضا .
فحاول السي بن كيران ان ترد حزبك الى الصواب
و ان يطلقوا سراح قانون تفعيل دسترة الامازيغية.
هذه الامازيغية التي نادى صاحب الجلالة رد الاعتبار لها .
ف تسعة مليون حلال عليك و الامازيغية حرام على
الامازيغ اليس هذا نفاق.و كلتا الهبتين من صاحب
الجلالة .
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5
25 - Farouq الاثنين 04 مارس 2019 - 10:20
بنكيران هرستي لينا الرأس جراو عليك وما بغيتي تحشم لك سبعة أرواح كالقط
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7
26 - SAHRAOUI الاثنين 04 مارس 2019 - 10:20
نطلب الله سير الله يعفو عليك باراكا من الذل والتحسريف شوهتي براسك بزاف الرجوع لله قابل الصلاة ذيالك وخوي التيران لماليه راه بديتي كتخرف
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9
27 - ساخط عل الوضع الاثنين 04 مارس 2019 - 10:21
ولا بغا يسكت و لا بغا يحشم ...................................... باز
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10
28 - hassan jawadi الاثنين 04 مارس 2019 - 10:21
ghizlane nouisri:
اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي خدعتي الشعب بكذبك وتحايلك.
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9
29 - مواطن غيور على البلد الاثنين 04 مارس 2019 - 10:22
غادرت الحكومة مدلول الرأس ومغضوب عليك من جميع فئات المجتمع...
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8
30 - شيغيفارا الاثنين 04 مارس 2019 - 10:22
أنت أكبر متملق عرفته البشرية وغادرت الحكومة مدفون الرأس تماما كالنعامة...حيت 7 ملاين زوينة ماعرقتي ..ما نشفتي عليها....
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9
31 - دون تملق أو طمع الاثنين 04 مارس 2019 - 10:22
كل المغاربة ملكيين أكثر من الملك، وليس وحدك، الفرق بين المواطنات والمواطنين المغاربة، وبينك، أننا ملكيين دون التطلع إلى منافع شخصية ضيقة، التي أبنت عنها في تصريحاتك، وهي مسجلة في الفيديوهات، والتي تركز فيها على اهتمام الملك بأسفارك، وحاجياتك المادية، ومتطلباتك الفردية.

أما نحن الشعب، فلا نطلب من الملك، سوى المحبة، وإبعاد ألإنتهازيين، والمنافقين، والسير قدما نحو العدالة الإجتماعية وتحقيق الديموقراطية، وسيادة القانون، وأمثالك يسيرون عكس هذا التيار.

لذلك أِؤكد لك أن الملك في قلوب المغاربة جميعا، الأغنياء منهم والفقراء، دون تملق أو طمع.
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4
32 - عولة الاثنين 04 مارس 2019 - 10:23
الاستاذ بنكيران لقد أصبحت مثل ذاك الذي استيقض من حلم كلن جميلا ولَم يتشبع منه ذاته ولما استيقض ندم على يقظته واراد ان ان ينام ليتتم الحلم لكن للاسف حلم شيء آخر لا علاقة له بالجمال بل شيء. لا يسمن ولا يغني
أستودعك الله يا اخي هذه هي الدنيا وأحوالها
عليك بكثرت الذهاب الى المساجد وذكر الله والاستغفار اما الماضي فقد مضى
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7
33 - علال الاثنين 04 مارس 2019 - 10:23
بنكيران السياسي المحنك نتمنى لك عودة قوية للحكومة المقبلة لتوصل اصلاح ما تهاون عنه سلفك العثماني. انت المنقذ.
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-15
34 - malika kech الاثنين 04 مارس 2019 - 10:23
ساجيبك ببيت شعري يفي بالغرض يا بن كران
ملأى السنابل ينحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ
ههههه. قاليك ملكي اكثر من الملك.
وانا مغربية وغادي نوجه ليك كلام السي بن كيران ونرفع يدي ونقول اللهم اغضب عليه في حياته قبل مماته وارنا في بن كيران وامثاله عجائب قدرتك. اللهم باسم الدين احتال على من صوت عليه من اجل الوصول الى الجاه والمال اللهم اجعل ماجمع وما اكتنز حصرة في قلبه.
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10
35 - nasser karim الاثنين 04 مارس 2019 - 10:24
وزراء النذالة و التعمية حزب النفاق وترويج الاكاذيب و الطنز على الشعب
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8
36 - sohail الاثنين 04 مارس 2019 - 10:25
ما عندك وجه علاش تحشم راك مازال تستفز فالشعب عليها البلاد تكفست بان لي ما قنعتيش بتسعة دالمليون بغيتي الزيادة
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6
37 - بيجيدي سابق الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
عزيز اخنوش هو مرض بن كيران .نسيت النهار اللي قلت انك غير موظف عند جلالة الملك ونسيت النهار قلت ان اخنوش ولد الناس . كاين شي ناس يتنفسون النفاق اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
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6
38 - عابر سبيل الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت . المغاربة يعرفون جيد طبيعة المنظومة التعليمية . والافاق المسدودة في وجه ابناء الفقراء .
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6
39 - من الجارة الشمالية الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
غادرت الحكومة مرفوع الراس!!!.... بل غادرتها بمعاش سمين و امتيازات استتنائية غادرت الحكومة ليس طواعية بل طردك الملك و نصب زميلك.غادرت الحكومة بعد تفقير الشعب و اغراق الدولة في الديون و ارتفاع الاسعار
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5
40 - جلال الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
خرجت مرفوع الرأس وتقاعد 9 مليون الحراسة الخاصة دخلت بي جيب الخاوي خرجت هو عامر لم تتغير الافكارك فقط حتى لحيتك غيرتها شوف كيف لحيتك قبل دخول الحكومة وكيف أصبحت بعد خروجك منها التقاعد 9 مليون ما بغتيش تكون الملكي شنوا بغيتي أكثر تولي الجمهوري
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4
41 - khalid الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
لقد خرجت من المحكومة مثقلا بالذنوب، فما عليك فيما تبقى من عمرك إلا ان تكثر من الإستغفار والتصدق بكامل معاشك الإستثنائي على الموظفين الذين أفقرتهم، والتزم بالصمت ناشدتك الله
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4
42 - sofia الاثنين 04 مارس 2019 - 10:26
الوعي السياسي هو الايمان ان مجال التنافس السياسي يحتمل الفوز و الخسارة و في الحالة الاخيرة تستدعي مراجعة الذات و ما يحيط بك قبل الشروع في الممارسة من جديد وهذا المنطق تجهله اسيهم بن كيران
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3
43 - سمعتيني ولالا الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
ما فديكش اولدي. لن تغادر الحكومة مرفوع الرأس بل جرا عليك الملك وقاليك بالعربية تاعرابت سير فحالك اولدي باراكا من التحنقيز راه كا ترجع لبلاد غا لور لور. سمعتيني ولالا.
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5
44 - ايت واعش الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
وا السي بنكيران ..علاش مهدرتي على 9د لمليون فالشهر ومنين جاءتك..كان عليك تحشم وتسكت .اللحيا بانتوا على حقيقتكم اودي السي بنكيران واش عقلتي على كلامك فالبرلمان .ملي كنتي نائب عام2000 ..قرقري او لا تقرقري لن تدوقي اللحم حتى يتدوقه اطفال المسلمين ..وها انتا ساكت على 9. د لمليون...معندكش مراكة. ..غرقتينا
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3
45 - مواطنة 1 الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
الحقيقة كنا نعيش في وضع اجتماعي أفضل من الوضع الذي نعيشه بسبب قرارات حكومتك ، الإصلاح يعني المرور للأفضل وليس دك الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، عن أي إصلاح تتحدث وأنت اقتطعت من رواتب الموظفين الفقراء وليس لهم ذنب فيما آلت إليه صناديق المعاشات ؟ لم نر أسوء من حكومتك منذ الاستقلال . واليوم أصبحت ملكا أكثر من الملك ، فعلا سبعون ألف درهم شهريا
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4
46 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
اعجبتني هذه الكلمات: "فلا بد من النصح ولا بد من محاربة الفساد والاستبداد على قدر المستطاع" بالاخص الفساد والاستبداد. من كان في الحكم ولم يفعل شيء بل العكس، زكاهما لا يحق له التحدث وبنكيران اثبت مخزنيته في الحكم وبعده ولم يكن له قط مجال لاتخاد قرارات لمصلحة المواطن. كل شيء يباع ويشترىفي المغرب.
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2
47 - Hamid الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
بعض المغفلين يقولون إن بن كيران لا يسرق !! بل هو الان يأكل اموال الشعب الفقير المسكين البئيس عدوانا وظلما70.000 DH/Mois. قال الله في أمثال هؤلاء ومن مشىعلى خٌطاهم ونهج منهجهم :(إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) سورة النساء . والسلام
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2
48 - RACHID الاثنين 04 مارس 2019 - 10:28
عباس الفاسي و احمد عصمان و عبد الرحمان اليوسفي رؤساء حكومة غادروا مناصبهم ولم نعد نسمع عنهم شيئا. لماذا لا تحذو حذوهم?
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3
49 - العفووو الاثنين 04 مارس 2019 - 10:29
انت عودتنا على المزايدات السياسية الفارغة حزبكم حزب البؤس.
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3
50 - عتيقي عبدو الاثنين 04 مارس 2019 - 10:29
ما عساي أن أقول لك يا بن كيران إلا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
51 - سارح السلاحف الاثنين 04 مارس 2019 - 10:30
قالها كذلك ذاكر لأحد النصارى إذا كنت على حق بعبادة المسيح فأنا لمسلم أكثر منك تنصرا لأني اقدر المسيح واعرفه أكثر منك الملك لله الواحد الأحد بنكيران كباقي المغاربة يمشي في الاسواق ويأكل الطعام ويستفيد من الريع وترك الفكاهة والضحك ويخرج مرة مرة الثعبان ينصل جلبابه ليربي أخرى يختبئ فيها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
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52 - الرباطي الاثنين 04 مارس 2019 - 10:30
من وجهة نظري السياسيون المغاربة كا يدورو غي بلاصتهوم.،لا برامج تنمية ولا رأي ولا وعي سياسي.والدليل من البلديات .هاته الاخيرة تعيش فوضى من الريع والتسلط والصراع من اجل الكراسي.والمستفيد الاول والأخير هو الفساد .اما الخاسر الأكبر فهو المواطن والوطن بطبيعة الحال.
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53 - Milano الاثنين 04 مارس 2019 - 10:31
كل خرجاتك الإعلامية و بذون استثناء يغلب عليها طابع التقية و الكذب.
انت تعلم جيدا انك لن تدهب مرفوع الراس بل العكس تماما.
لقد أدليت بتصريح (فيديو) في حالة نفسية يرثى لها بعد علمك بالخبر، و قلت انه لم يتصل بك احدا، بل انك علمت بالخبر عن طريق الصحافة.
زد على ذلك انه لن يتم تقديم الشكر لخدماتك بعد إقالتك.
أما موضوع التدريس بالفرنسية فسوف يحسم فيه حزبك إيجابيا، و رأيك يبقى وجهة نظر ليس لها تاثير بتاتا.
و شكرًا
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54 - مراد الاثنين 04 مارس 2019 - 10:32
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
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55 - haroun الاثنين 04 مارس 2019 - 10:32
البكاء وراء الميت حرام. وأملي أن لا يعلق او مواطن على ما تقوله لأنه صادر من شخص لم تعد له قيمة سياسية في الواقع الحالي وشعوره بالإحباط والفشل والتهميش يجعله يصرخ ويبرر عسى ان يجد له موقع قدم في الحاضر. السيد بنكيران انت من الماضي نطلب من الله ان لا يعيده وان يجنب المغرب أناس وصوليين انتهازيين حگارين... ارتكبت أكبر ذنب في حق الطبقة المتوسطة والصغيرة بنظام التقاعد والتوظيف بالكونترا والزيادة في الطاقة وووووو.... السيد بنكيران استفد ب 7 ملايين شهريا وقابل مشاريعك في التعليم الخاص وما خفي أعظم...
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56 - حكبك الاثنين 04 مارس 2019 - 10:33
حزب تجار الدين له اديلوجية غير واضحة ويجب الاحتراز منه
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57 - الشيماء الاثنين 04 مارس 2019 - 10:33
الي يتيق بك راه احمق عند بالك غنساو كفاش بعتي الماتش 2011 والسياسات و القرارات التخريبية الي نزلت بها علينا بكل تعسف و دون اية مشاورات
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58 - حكودة الاثنين 04 مارس 2019 - 10:33
عبيد تركيا لم نعد نثق بهم الشعب المغربي عاق وفاق وخا تبدلو رئيس الحكومة راه لي فيه شي حاجة راه فيه
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59 - سليبو الاثنين 04 مارس 2019 - 10:34
بن كيران دفع البلاد الى الهاوية ومازال باغي يرجع. سير تحشم...
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60 - سعد الاثنين 04 مارس 2019 - 10:34
مابغاش يمشي والو ! ولو طارت معزة. الطوموبيلات و الكارد كورات ولافة اسي بن كيران. حشم شويا من راسك راك زايد فيها بزاف.
انتهى الكلام و انتهى معه عهدك.
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61 - رباطي امازيغي مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 10:34
يا رب متى سينعم الله على المغرب برئيس حكومة بمعنى الكلمة أما لحاسين الكابا كما نقول بالعامية فقد سئمنا من وجودهم ولا خير أتى من ورائهم ومن يستمع لرد بنكيران على اخنوش سيجد أنهم يتشاجرون على من سيكون وفي للملك لا للشعب وهذا سبب تأخرنا وللاسف
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62 - hmo afifi الاثنين 04 مارس 2019 - 10:34
هاد بنكيران مزال دافع كبير , النخوة على لخوا , بحال لما كاين والو زعما ,ومزال كيهدر واخا رجع بعد 9 المليون للخزينة وهديك الساعة نناقشو معاك اهم نتائج الاصلاح ديالك هو انك اصبحت تشقر في حي الليمون بالرباط,هادوك غير الدعاوي ديال عباد الله وهادا كيدكرني بواحد الاشهار قديم "الى الدبان هجم ومابقا يحشم.............................!ولاحول ولاقوة الا بالله.
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63 - حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 10:34
6000 مليار ديال المديونية وباقي عندك الوجه تهضر وبااااااز
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64 - Abdouw الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
لا يا عبد الاه أنت من عذبت واقهرت المواطن.انت من قال الأجر مقابل العمل وأنت استفدت من اجر دون عمل .لن نسمح لك لا في الدنيا ولا في الآخرة عن تمديد التقاعد بتواطئ مع النقابات .
سنوات عدة في البرلمان وخمس سنوات في الحكومة وتدعي بانك ليش لك بما تعيش به وأنك تعيش تحت كنف زوجتك هدا هو الطمر الفاسي . ادن أنت تعترف بانك فاشل في تسيير اسرتك فلماذا اخدت مسؤولية وزير لتهدم البلد
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65 - anwar jdidi الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
السؤال الموجه للسيد بنكيران هو: ما الذي تريد ان تقوله للمغاربة ؟ فالافعال لم تكن في مستوى الانتظارات، فما بالك بالاقوال؟؟؟ خلي الناس تخدم وباراكا من التشويش
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66 - baghour الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
اليونان 11 مليون نسمة و منها 3 في العاصمة اثينا و رغم مشاكلهم الحالية و رغم كون البلد مكون من الجزر المتفرقة فهم لا يتكلمون و لا يدرسون الا بلغتهم الوطنية و يستعملون الانجليزية لاستقبال السياح و السفر- ما الفرق بين اليونان و المغرب؟ هم بشر و نحن لسنا بشر؟ و لهذا يسمون يونان و ليس "لاغريس"...كل شعب له مقومات و اسس مثينة و توابث و الكل يحترم الكل و لا يخلطون اليونانية بالتركية مثلا-- هل المغرب افضل حالا من المغرب اقتصاديا و ثقافيا و سياحيا (رغم مشاكل اليونان الحالية)؟- يقول المثل المغربي "اللي تلف يشد الارض"
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67 - بشرى الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
هاد بن كيران عالام. ماعمرو ينسى الحكم حتى يمشي عند الله. فعلاً الولف صعيب. للتذكير فقط رَاه ساعتك سلات و اليوم مابقات عندك بلاصة لا فالحكومة و لا فالحزب أسيهوم بنزيدان.
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68 - المقاطع بوربعين الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
بياديق سياسية والدكاكين جبروتية
كيف خرجت وأنت مرفوع الرأس.
يابنزيدان الحاج لختابوس الأصل.
تستترون وراء الملكية وقلوبكم
مليئ بالغيظ والكره تجاه الشعب.
تسترزقون بالملكية ظاهراوباطنا.
عليك بالصمت التام أنت وجميع
الأحزاب المغربية تجري من وراء
مصلحتهاوتتبرك بالملكية هذه
الخرجات أكل عنهاالدهروشرب
ابحتواعن مصطلحات جديدة.
لعلهاتنفعكم في مواجهة
الأزمات المتتالية.وكلنا عليك
الله يابنزيدان
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69 - العبودية الاثنين 04 مارس 2019 - 10:35
سبحان الله هذا الرجل عبد يحب العبودية كما الاحرار يحبون الحرية. للله في خلقه شؤون. أناس خلقو أحرارا لكن فضلو العبودية على الحرية لأن أنفسهم اشتريت ب تسع ملايين. و هل للحياة قيمة عندما يصبح الإنسان عبدا أشتري بدريهمات.
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70 - من سوس الاثنين 04 مارس 2019 - 10:36
من استفد من الريع لم يعد كلامه يصلح عليك ان تخجل من نفسك عوض ان تحارب الفساد اصبحت منهم واجبك ان تدافع على الشعب ان يعيش بكرامته وتصون حقوقه والعدالة الاجتماعية في بلده الدي صوت عليك .اما الملك لا يحتاجك عمله الذي سيدافع عنه. الكلام والشعارات الرنانة لن تخدعونا بها مرة اخرى و عرفنا حقيقة الاحزاب تحقيق مصالحهم الخاصة.. .
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71 - حسن التادلي الاثنين 04 مارس 2019 - 10:36
ملكي فقط حين تريد ... و حين تعود الى مداويخك تحرضهم على قلب الطاولة ...
... وفي المرحلة الراهنة لا يمكن تصديقك لانك ياللاه استفدتي من 7 دلميون ...
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72 - adil mghwar الاثنين 04 مارس 2019 - 10:36
كنت رئيس الحكومة ولم تفعل اي شيء .ماذا ستصنع الان ؟؟ محلات بيع التبغ مثلاً ؟؟ هل من أكاذيب جديدة لسد الطريق على من يشتغل ويكد من اجل وطنه ؟.ومن يعلم ماذا ستصنع !!!!
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73 - Said الاثنين 04 مارس 2019 - 10:36
حتى انا كن كنت كنشد 7 دلمليون سنتيم فشهر ،غدي نكون وطني كتر منك و من الملك.
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74 - sarah الاثنين 04 مارس 2019 - 10:37
C'est quand les prochaines élections royales?
متى تكون الانتخابات الملكية القادمة؟
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75 - خدوج الاثنين 04 مارس 2019 - 10:37
عطيوني غير 2 د مليون ف الشهر وسيارة داسيا وسأكون ملكيا أكثر من الملك وبن كيران والناس أجمعين
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76 - ميمون الاثنين 04 مارس 2019 - 10:37
اقول لك اس بن كيران لست انت الوحيد ملكي المغاربة عامة ملكيون نعتز ونفتخر بكملكتنا
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77 - someone الاثنين 04 مارس 2019 - 10:38
تمشي تقابل شغالك لا ؟؟ ولا صافي مابقى ما يدار ؟؟
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78 - كرم الاثنين 04 مارس 2019 - 10:38
ملينا من تفاهتك، مرة ضحية مرة حلايقي...ضاعت 7 سنين على والو !!!!
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79 - اسماعيل الاثنين 04 مارس 2019 - 10:39
ألا يمل هذا السيد من كثرة الكلام عن نفسه، الا يعلم أن ولايته قد انتهت وعمله السياسي قد ولى بغض النظر عن الأوجاع الاقتصادية التي تسبب بها، فمن وجهة نظري أنه من العيب أن يكثر سياسي مستبعد خرجاته الإعلامية والتي لن تسمن ولن تغني من جوع ، أنصحك بالتفرغ للجانب الديني بدل الإهتمام بأقوال الناس وتعليقاتهم والتي لم تعطها قيمة في فترة رئاستك، وإن لم تستطع ولن تستطع فألف كتابا ممنهجا ومنظما تلخص فيه تجاربك لتنفع به العباد بدل الخوض في نقاشات إعلامية جوفاء
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80 - امينة الاثنين 04 مارس 2019 - 10:40
السؤال الموجه للسيد بنكيران هو: ما الذي تريد ان تقوله للمغاربة ؟ فالافعال لم تكن في مستوى الانتظارات، فما بالك بالاقوال؟؟؟ خلي الناس تخدم وباراكا من التشويش
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81 - tawfik الاثنين 04 مارس 2019 - 10:40
العمل للوطن أولاً، واحنا بغينا الي خدام بالمعقول اما امثالك لا نرغب فيهم غي هنينا من وجهك.
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82 - tatoyi الاثنين 04 مارس 2019 - 10:41
قال ليك خرج مرفوع الراس.بل خرجت كما تخرج بنات الليل.انتهى الكلام
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83 - سعيد01 الاثنين 04 مارس 2019 - 10:41
جعل السن القانونية للحصول على المعاش في 65 سنة...بعد هذا العمر لا يحتاج المغربي الى تقاعد بحيث نا جهة الانسانالمغربي غارق في عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية و من جهة اجرى ميدان الصحة عائب فلسنا اوربيون او امريكيون الذين تتجازاعمارهم 90 عاما
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84 - ابي رقراق الاثنين 04 مارس 2019 - 10:41
الحزب الوحيد الذي وظف الدين الاسلامي في الانتخابات البرلمانية والبلدية واصبح بن زيدان واتباعه من أكبر أغنياء المغرب
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85 - abdo sahraoui الاثنين 04 مارس 2019 - 10:41
وعلى غرار خطاباته السابقة، قال بنكيران إن الولاء التام للملك لا يمنع من السعي نحو التطوير والتغيير التدريجي، "فلا بد من النصح ولا بد من محاربة الفساد والاستبداد على قدر المستطاع"، كما جاء على لسانه. Benkirane is the best example of bloodsuckers ; those whose utmost goal is to benefit , profit , seuze the position and the opprtunity...He has been clever enough to realise most of his dreams as well as oof his loyals....وعاد بنكيران ليذكّر بأنّه كان يردّد منذ كان رئيسا للحكومة ما صرح به عزيز أخنوش؛ "لقد كنت أقول إن الفضل يعود إلى جلالة الملك فهادشي كامل اللي كنديرو، لأنه إذا لم يؤمن بفكرة ما تنجز، وإذا لم يؤمن لن توجَد"، مضيفا "الملك بحاجة إلى رؤساء حكومة أقوياء وليس إلى المنبطحين".Vivid paradox ?Benkirane wants to say that he is the bravest in Morocco, and i remind him that to be in power in Morocco means being a speechless puppet , a slave , ...this is who you are and when your role play is done , you have been kicked out .
Speech is finished...as you always say.
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86 - ساليم الاثنين 04 مارس 2019 - 10:42
خرجات بن كيران بحال كبور ولكن كبور مثل مع الشعيبة ومن بعد مع الحبيب وهو يفهم بان حد الحلاوة زبيب. الفرق الوحيد هو ان بن كيران مابغاش يفهم بان الحلقة سالات وعيينا منك ابن كيران عينا عينا...
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87 - Citoyen الاثنين 04 مارس 2019 - 10:42
لم تغادر الحكومة مرفوع الرأس طردت منها
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88 - maghribi الاثنين 04 مارس 2019 - 10:43
مع ديك 9 المليون نتقوعو منك دير اي حاجة
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89 - youssra الاثنين 04 مارس 2019 - 10:43
العثماني وبن كيران والخوانجية كلهم كيف كيف. بغاو البلاد بالتجارة فالدين.
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90 - الى FAROUK الاثنين 04 مارس 2019 - 10:45
ليس كالقط بل كالك..... انت محق انه لايموت ولكن مات ضميره وجسمه في انتعاش بالسبع.
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