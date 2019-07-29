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الرئيسية | سياسة | الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة للمغرب بكفاءات وطنية عالية المستوى

الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة للمغرب بكفاءات وطنية عالية المستوى

الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة للمغرب بكفاءات وطنية عالية المستوى
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:35

كلّف الملك محمد السادس، مساء اليوم، رئيس الحكومة بأن يرفع، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وقال الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش: "إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل".

واعتبر الجالس على عرش المملكة أن "نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات".

وأضاف الملك في الخطاب ذاته: "وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد، هنا، أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة".

ودعا الملك محمد السادس "جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو: تحسين ظروف عيش المواطنين".

وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع؛ ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وفي هذا الإطار، قال الملك محمد السادس: "نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وأضاف الملك في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

ملامح مرحلة جديدة

ورسم الملك محمد السادس ملامح المرحلة الجديدة، بالقول إنها "مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة".

وأضاف: "أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:

• أولا: رهان توطيد الثقة والمكتسبات: لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح: ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.

• ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.

• ثالثا: رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية: لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.

• رابعا: رهان العدالة الاجتماعية والمجالية: لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.

ودعا الملك محمد السادس، في الخطاب ذاته، إلى "إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - خاوة خاوة . الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:13
الملك حفظه الله و نصره، قد ألقى خطاب العرش المجيد، و قد تضمن ما تضمنه من رؤية مستقبلية متبصرة و حاسمة في كل ما يتعلق بالتوجه السياسي على الصعيدين المحلي و الدولي ،و التوجه الإقتصادي و الإجتماعي .
و الجديد القديم و المتكرر في هذا الخطاب، هو تقديم يده الممدودة للأشقاء الجزائريين مرة أخرى، و جاء الخطاب هذه المرة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد و هي ذكرى عظيمة عند كل المغاربة، و قد حدد بوضوح فيه بما لا يدعو مجالاً للشك أو التأويل، أن الوحدة الترابية للملكة لا تقبل أي نقاش آخر، إلا في إطار السيادة الكاملة للملكة و في إطار الحكم الذاتي فقط.
الإخوة بالجزائربعدما كان قد قدم نفس المقترح بماسبة عيد المسيرة الخالدة في السنة الماضية، تلقى هذا الخطاب إنتقادات لاذغة من قبل المسؤولين في الجزائر، لأنه جاء حسب رأيهم ، جاء بمناسبة ذكرى المسيرة ، و رفضوا المقترح المغربي و لم يردوا عليه لحد الساعة رغم كون الخطاب كان بنية حسنة ، فهل سيستجيبوا لهذه المبادرة الملكية الصادقة الجديدة التي أتت في مناسبة مجيدة خالدة ، أم سيؤولونها كما فعلوا في المرة الأخرى؟ و يستمرون في تعنتهم؟.
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-62
2 - ولد مول الحانوت الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:15
ادعيو ليا مع الوالد اللهم أعنه لقضاء الدين عنه.... الله يرحم ليكم الوالدين..... جزاكم الله خيرا
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107
3 - المحال الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:15
في نظري يجب حل جميع الأحزاب السياسية و البرلمان بغرفتيه كذلك هذه المؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في الوضع المتردي الراهن وغير المستقر للمغرب ....
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43
4 - momo الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:16
التسيير للكفاءات وليس لأناس لإرضاء احزابهم يتقنون الشعارات والكلام المعسول يراكمون الثروات ولا يقدمون ما هو مطلوب منهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه تحياتي
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50
5 - خسن الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:16
جد سعيد بهدا الخطاب التاريخي الدي وضع الاصبع على الداء وسنكون اكثر سعداة متى اعتمد رئيس الحكومة على الكفاءة بدل الزبونية والمحسوبية في رفع اقتراحاته الى الملك نحن بحاجة الى الخلاص التام من ناهبي ومبدري المال العام
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-40
6 - إيكو الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:16
المرجو قراءة تعليقي كله لاستعاب وجهة نظري كشخص ملم بالأمور الاقتصادية؛شخصيا لست بشخص عدمي ولا أنظر إلى الأمور بعين واحدة..لكي نستطيع أن نتحدث عن الإنجازات التي تحققت خلال 20 سنة يجب القيام بدراسة عميقة لكل ما تحقق و كل ما لم يتحقق و عدم القفز إلى النتائج بسرعة، فبدون حتى هذه الدراسة الشاملة، أستطيع أن أجزم بأن المغرب تقدم على مستويات متعددة كالبنيات التحتية من طرق، قناطر، موانئ و استطاع جذب استثمارات مهمة خاصة الصناعية و أضحى بلدا إفريقيا رياديا ..لكن المغاربة يحسون بتراجعات على مستويات أخرى كالديمقراطية و حقوق الإنسان و ارتفاء معدلات الجريمة و التفاوت الطبقي و ارتفاع كلفة المعيشة و البطالة و انتشار الفساد و ضعف الخدمات الاجتماعية كالصحة و التعليم
مؤشر التنمية البشرية يبقى من أهم المؤشرات الشاملة لقياس مستوى تطور الشعوب؛ نحتل المرتبة 123 عالميا و 10 إفريقيا بينما تحتل الجارة الجزائر المرتبة 85 عالميا و 3 إفريقيا..خلاصة القول، نحن نتقدم بخطوات السلحفاة و لا زال أمامنا عقودا كثيرة لنخرج من عنق الزجاجة عبر إيجاد نموذج تنموي جديد "ثوري" يستفيد منه جميع المغاربة لكي نصبح دولة صاعدة حقيقية
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43
7 - عابر سبيل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:17
مجرد كلام في كلام يتم اجتراره منذ 20 سنه ولا شيء تغير على ارض الواقع مزالت دار لقمان على حالها والتقارير الدوليه تشهد
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96
8 - مريض الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:17
تألمت لأنني لم أسمع جديدا عن تردي قطاع الصحة و التعليم و كنت أتوقع إقرار بفشل عميق ....بل سمعت حسب ما فهمت أن الباب أصبح مفتوحا لمالين الشكارة لتطوير الكفاءات
لكم الله يا طلبة الطب ..
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72
9 - مواطن الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:17
نريد الشغل و التعليم الجيد و اصلاح الصحة .
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62
10 - بالقعيدة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:18
إذا علينا أن نتسلح بالأمل و الصبر......!!!!!!!!!
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19
11 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:18
مرحبا بخطاب ملكنا ورؤيته المستقبلية المهمة اتمنى من الملك والحكومة النظر الفعلي للبطالة التي انتشرت بكثرة بالخصوص في أوساط الشباب الغير المتم للدراسة بشكل تام أصحاب 3 اعدادي أو الثانوي إنهم بدون عمل ومعظمهم يتناول المخدرات و... هذا الصنف من المجتمع هو المطحون والذي يجب النظر إليه جيدا لما نراه من جرائم ارجوا من هسبرس النشر والمسؤولون القراءة وشكرا
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-27
12 - Moha bia الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:19
بارك الله لمولانا امير المومنين في مسعاه وخطاه وحفظه الله ورعاه
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-39
13 - Observateur الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:20
لقد انقرض هذا النوع من الكفاءات من المغرب منذ زمن بعيد، اما هاجروا إلى الخارج و اما ركبوا قطار نعاماس و دفنوا ضمائرهم في أماكن بعيدة جدا. شكرا لأوفقير و تلميذه البصري و باقي العمال و الولاة على تقديمهم و تفضيلهم الجيب على الوطن و على مال المسلمين. عند الله نلتقي و سوف نرى ما هو خير زاد و خير ادخار عند الله
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26
14 - العصا السحرية الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:20
رءيس الحكومة الذي تامره في سبات عميق لا حياة لمن تنادي يا ملك سيبدا الجري من هنا ومن هناك شهر او اكثر وتمر الايام وياتي عيد العرش السنة المقبلة ويبقى الحال على ما هو عليه او اسوا وتستمر الاسطوانة شعبك فقد الثقة
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18
15 - الطاطاوي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:25
كل من وصل إلى عمر 65 سنة يجب ان يستريح ليس ان يمنع له تقاعد. ويبقى في منصبه بحيلة التعاقد.
يحب إعطاء فرصة لغيرهم.
الشباب بدون عمل ونحن نمدد للتقاعد.
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5
16 - يونس الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:27
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حامل مشعل الاستقرار والتنمية والتقدم
ظ الله مولانا الامام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه في ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن
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-11
17 - عباسي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:29
قال الملك في خطابه فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية. وبهذا يطلب من فتح بعض القطاعات للإستثمار الخارجي كالنقل داخل المدن خاصة قطاع الطاكسيات الذي يشتكي منه المواطنون ( uber ) والطب.
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2
18 - الخميسات الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:32
ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة عاش آلملك
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0
19 - Dodoh الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:32
اتمنى ان تتم بلورة توجيهات الملك على أرض الواقع وان يتحمل المسؤولية ذوي الكفاءات العلمية والواقعية وليس باك صاحبي أو المنتمي لهذا الحزب أو ذاك.نريد رجال يحبون مصلحة المواطنين المغاربة لتحسين مستوى عيشهم اليومي بعيدا عن أصحاب المصالح الخاصة أو الذين يركبون على مآسي الشعب المغربي لغتنا ويظفرون بالمناصب والتعويضات السمينة. نريد مغرب فيه تكافؤ الفرص دون فقر مدقع أو غنى فاحش.نريد من الأغنياء أن يساهموا في بناء المغرب الحديث ومساهمتهم المعنوية والمادية في إنجاح الأوراش التي أشار إليها عاهل البلاد وأداء الضرائب التي بذمتهم دون البحث عن غطاء الإعفاءات غير القانونية.هذا ما نريده...
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0
20 - البيضاوي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:36
الملك يحدد رؤى مستقبلية للنهوض بالبلاد لكن للأسف الشديد الجهاز التنفيذي لا يساير هذا الطموح
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0
21 - Salihaberkan الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:39
بدون تفعيل مبدأ المحاسبة لا داعي للحديث عن مشروع التنموية الجديد
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