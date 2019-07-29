24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هجوم أسراب الجراد يستهدف مدينة لاس فيغاس عاصمة القمار العالمية
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
- ثورة "الذكاء الاصطناعي" تجتاح العالم وسط تحديات أمنية وقانونية
- ابتكار جهاز إلكتروني جديد يساعد البكم على الكلام
20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (93)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (55)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (51)
- العماري يدعو إلى تحررّ الأمازيغية من مخلفات ورواسب الحركة الوطنية - (43)
- غياب عروض أنديّة عالميّة كبيرة يُبقي زياش في أياكس أمستردام - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة للمغرب بكفاءات وطنية عالية المستوى
كلّف الملك محمد السادس، مساء اليوم، رئيس الحكومة بأن يرفع، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش: "إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل".
واعتبر الجالس على عرش المملكة أن "نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات".
وأضاف الملك في الخطاب ذاته: "وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد، هنا، أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة".
ودعا الملك محمد السادس "جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو: تحسين ظروف عيش المواطنين".
وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع؛ ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".
وفي هذا الإطار، قال الملك محمد السادس: "نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
وأضاف الملك في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".
ملامح مرحلة جديدة
ورسم الملك محمد السادس ملامح المرحلة الجديدة، بالقول إنها "مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة".
وأضاف: "أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:
• أولا: رهان توطيد الثقة والمكتسبات: لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح: ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
• ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
• ثالثا: رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية: لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.
• رابعا: رهان العدالة الاجتماعية والمجالية: لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.
ودعا الملك محمد السادس، في الخطاب ذاته، إلى "إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
و الجديد القديم و المتكرر في هذا الخطاب، هو تقديم يده الممدودة للأشقاء الجزائريين مرة أخرى، و جاء الخطاب هذه المرة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد و هي ذكرى عظيمة عند كل المغاربة، و قد حدد بوضوح فيه بما لا يدعو مجالاً للشك أو التأويل، أن الوحدة الترابية للملكة لا تقبل أي نقاش آخر، إلا في إطار السيادة الكاملة للملكة و في إطار الحكم الذاتي فقط.
الإخوة بالجزائربعدما كان قد قدم نفس المقترح بماسبة عيد المسيرة الخالدة في السنة الماضية، تلقى هذا الخطاب إنتقادات لاذغة من قبل المسؤولين في الجزائر، لأنه جاء حسب رأيهم ، جاء بمناسبة ذكرى المسيرة ، و رفضوا المقترح المغربي و لم يردوا عليه لحد الساعة رغم كون الخطاب كان بنية حسنة ، فهل سيستجيبوا لهذه المبادرة الملكية الصادقة الجديدة التي أتت في مناسبة مجيدة خالدة ، أم سيؤولونها كما فعلوا في المرة الأخرى؟ و يستمرون في تعنتهم؟.
مؤشر التنمية البشرية يبقى من أهم المؤشرات الشاملة لقياس مستوى تطور الشعوب؛ نحتل المرتبة 123 عالميا و 10 إفريقيا بينما تحتل الجارة الجزائر المرتبة 85 عالميا و 3 إفريقيا..خلاصة القول، نحن نتقدم بخطوات السلحفاة و لا زال أمامنا عقودا كثيرة لنخرج من عنق الزجاجة عبر إيجاد نموذج تنموي جديد "ثوري" يستفيد منه جميع المغاربة لكي نصبح دولة صاعدة حقيقية
لكم الله يا طلبة الطب ..
يحب إعطاء فرصة لغيرهم.
الشباب بدون عمل ونحن نمدد للتقاعد.
ظ الله مولانا الامام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه في ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن