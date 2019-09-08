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كُتّاب وآراء
رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعلاقات مع المغرب
أشاد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بمتانة علاقات بلاده مع المغرب.
وقال الأمير خلال استقباله لسفير المغرب بالمنامة مصطفى بنخيي، بمناسبة تعيينه، إن "العلاقات البحرينية المغربية تتسم ببعدها التاريخي ووشائجها الوطيدة، التي ترتكز على دعائم قوية وراسخة من التفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".
وفي هذا الصدد أعرب المسؤول البحريني عن "اهتمام مملكة البحرين بتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع المملكة المغربية الشقيقة، في مختلف المجالات، في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الوصول بمجالات التعاون إلى المستويات التي تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".
كما أشاد رئيس الوزراء البحريني بالجهود التي يقوم بها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في تعزيز العمل العربي المشترك.
من جهته قال السفير بنخيي، خلال اللقاء، إن المغرب حريص على تعزيز التضامن والتشاور مع مملكة البحرين وتوطيد عرى التعاون في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وكان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خلفية قد استقبل، مؤخرا في المنامة، سفير المملكة المغربية الجديد الذي سلمه أوراق اعتماده كسفير لدى مملكة البحرين.