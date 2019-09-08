24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  4. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  5. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعلاقات مع المغرب

رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعلاقات مع المغرب

رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعلاقات مع المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:40

أشاد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بمتانة علاقات بلاده مع المغرب.

وقال الأمير خلال استقباله لسفير المغرب بالمنامة مصطفى بنخيي، بمناسبة تعيينه، إن "العلاقات البحرينية المغربية تتسم ببعدها التاريخي ووشائجها الوطيدة، التي ترتكز على دعائم قوية وراسخة من التفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

وفي هذا الصدد أعرب المسؤول البحريني عن "اهتمام مملكة البحرين بتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع المملكة المغربية الشقيقة، في مختلف المجالات، في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الوصول بمجالات التعاون إلى المستويات التي تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أشاد رئيس الوزراء البحريني بالجهود التي يقوم بها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في تعزيز العمل العربي المشترك.

من جهته قال السفير بنخيي، خلال اللقاء، إن المغرب حريص على تعزيز التضامن والتشاور مع مملكة البحرين وتوطيد عرى التعاون في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وكان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خلفية قد استقبل، مؤخرا في المنامة، سفير المملكة المغربية الجديد الذي سلمه أوراق اعتماده كسفير لدى مملكة البحرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.