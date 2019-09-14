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الرئيسية | سياسة | لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين

لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين

لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
السبت 14 شتنبر 2019 - 14:00

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "المد الرجعي الذي سيطر على مؤسسات تدبير الشأن العام أجهض كل أحلام فترة ما بعد دستور 2011؛ فالوضع شهد اختلالات في موازين القوى، واتجه نحو تزكية اتجاهات محافظة شعبوية".

وأضاف لشكر، ضمن كلمة اليوم السبت، أن "جميع المنخرطين في المشروع اليساري مدعوون إلى التحرك من أجل تدارك ما فات، خصوصا على مستوى قضية المرأة التي تحتل مكانا مركزيا ضمن المشاريع المجتمعية"، مسجلا أن "النساء اليساريات ناضلن من مختلف المواقع من أجل تحسين وضع المغربيات".

وأوضح المسؤول الحزبي، في ندوة حول دعم التمثيلية السياسية للنساء، أن "ما جرى من اختلالات صعب"، مشيرا إلى "أهمية المبادرات التي قام بها الاتحاد الاشتراكي على مدار تاريخه بخصوص قضية المرأة"، ومشيدا في السياق ذاته بالوزير السابق سعيد السعدي، "الذي ظل في الواجهة صامدا في وجه التحديات"، بتعبير لشكر.

وأردف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية شهدت صراعا كبيرا ورفعت الفيتو عن عديد الأمور، كما مكنت من إيجابيات كثيرة يتقدمها قانون الجنسية والكفالة والحالة المدنية وقانون الشغل، وغيرها"، مشددا على أنه "رغم كل المكتسبات تظل تمثيلية المرأة غير كافية".

وأكمل الكاتب الأول لـ"حزب الوردة": "المرأة لا تنصف في بعض الأحيان رغم أنها أفضل من الرجل في كثير من الميادين"، وزاد: "كل المجهودات التي تبذل على مستوى الدولة تغيب داخل قيادات النقابات والأحزاب"، منتقدا "حصر الكوطا النسائية في منطق الاستوزار وولوج البرلمان دون إيصالها إلى عمق المجتمع".

وطالب لشكر بـ"جعل ثلث المجالس المنتخبة نساء"، وتحويل مبدأ الكوطا إلى "قاعدة قانونية تقضي بالبطلان في حالة عدم الامتثال لها"، مسجلا أن تحديث المجتمع "ضروري من أجل الرفع من قيمة وحضور المرأة".

وزاد لشكر بشأن مصالحة الاتحاديين: "أحرص على فتح الباب أمام جميع المختلفين معنا في شتى المجالات، ثقافية وسياسية"، مناشدا الجميع تكوين جبهة يسارية، "تقطع مع الانتهازية والخوف والنفاق الذي اعترى الفاعلين"، ومحذرا في السياق ذاته ممن "يعيش حياة ويروج داخل المجتمع لحياة أخرى"، في إشارة إلى الإسلاميين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المحلل لاوضاع السبت 14 شتنبر 2019 - 14:23
اولا للقطع مع الا فكار الرجعية يجب توعية المجتمع بخطورة المد الرجعي بجميع أنواعه .
اولا هولاء يعرفون ان افكارهم رجعية لكن بهذه الأفكار أتوا الى الحكومة أين ذنبهم ؟
المشكل في المجتمع باكمله لانه لا يزال يفكر بالفكر القديم اَي مند 14 قرنا .
للا سف هذا الشعب لا يزال يعيش في الأوهام .
ويعتقد انه على صواب
ونحن بجوار القارة الأوربية وأم نسند منها اَي شىء للا سف الشديد .
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-24
2 - إنسان صريح السبت 14 شتنبر 2019 - 14:25
ههه والله العظيم إلى لقيتوها سايبة قالك تمتيلية المرأة.فعوض متهضرو على المواطن ومتطلباته من صحة وتعليم وسكن وشغل غدي كتهدر على تمتيلية المرأة .سير خرج غي من العاصمة أوشوف المرأة الحقيقية لي مكتلقى حتى كسرت خبز لولدها..بغيت غي نعرف هاد الناس سياسين فين عايشين .أنشري هسبريس
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11
3 - ملاحظ السبت 14 شتنبر 2019 - 14:27
لنفحص ونحلل ترتيب المرشحات اللائحتين النسائيتين
فهل هكذا يتعامل التقدميون مع المرأة والاستحقاق.
انظر لنفسك في المرآة.
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7
4 - مول النعناع السبت 14 شتنبر 2019 - 14:28
"يعيش حياة ويروج داخل المجتمع لحياة أخرى"،نعم للدولة المدنية والحرية الفردية.
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0
5 - جمال بدر الدين السبت 14 شتنبر 2019 - 14:29
الإنسان حين "يحرحرها" وحين يهرب الناس من حوله بسبب التحكم السلبي الذي كان سببا في قمع كل الآراء ووجهات النظر عملا بما جاء في المسرحية الفكاهية " لارأي إلا رأي الزعيم" حين يتخلى عن الحزب معظم الأشخاص الذين كانوا يزنون سياسيا وجمد الكثيرون نشاطهم داخله بسبب تحكم "الزعيم" وحين تأتي خاصة الحزب إلى أحد الوجوه اللامعة في تاريخ الحزب من عقد اجتماع يجدد المصداقية لنشاط الحزب ويعيد إليه حيويته ثم يستقبل الرجل ضيوفه ويدعوهم إلى كأس الساي ويرفض عقد الاجتماع في بيته لأنه في وقت نعنت الزعيم وقع التنكر لكل الشخصيات والقيادات السابقة...والآن وبعد فترة طويلة من التدني والتراجع ااحزبي والسياسي والبرلماني يأتي هذا الزعيم العظيم كي يتحدث عن " المد الرجعي "...السؤال اليوم هو من باع الاتحاد الاشتراكي ومن دفع به نحووكل هذا ااتراجع؟؟؟؟ ومن المسؤول عن كل هذا الانحطاط في الممارسة السياسية التي بلغت الحضيض؟؟؟ أين القاعدة السعببة التي كان يتوفر عليها الحزب أيام كان حزبا يهز بقوته كل جوانب البلاد؟؟؟ إن الطمع في المناصب هو الرجعية الحقيقية ،والطمع في مراكمة الأموال والثروات هو الذي أفقد المغرب طريق الأمان...
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6
6 - محمد بلحسن السبت 14 شتنبر 2019 - 14:30
تبارك الله عليك يا سياسي قال البارحة: "أحرص على فتح الباب أمام جميع المختلفين معنا في شتى المجالات، ثقافية وسياسية وتكوين جبهة يسارية تقطع مع الانتهازية والخوف والنفاق الذي اعترى الفاعلين".
أفصح يا رجل على قائمة من "يعيش حياة ويروج داخل المجتمع لحياة أخرى" أم أن الوقت غير مناسب مادامت 2.850 يوم تفصلنا على الذكرى العاشرة لإنتخابات تشريعية مرت في 25 نونبر 2011 وعلى الحملة الانتخابية القادمة ؟
أنا شخصيا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولكن متعاطف مع يساريين من طينة عبد القادر باينة وعبد الرحمان اليوسفي (منذ 14 مارس 1998) والحبيب المالكي (مع هذا الأخير منذ سن 11 سنة) وكمال الديساوي.
ألسي إدريس لشكر, خاص الإبداع في العمل السياسي والواقعية لوضع حد لهيمنة من يستغل الاسلام السياسي. الحولو موجودة والاذان الصاغية مفقودة والأنانية الخفية منتشرة والكتابة هو الحل (كفى من الشفوي في وضع التصورات وتنفيذ سناريوهات غالبا ما تكون عقيمة).
الأولوية رقم1: تكوين لجنة من الحكيمات الحقيقيات لا الانتهازيات وتشجيع المغاربة على اقتراح حلول على الورق تسند لنخبة مكونة من نساء فقط. لاداع الوقوف عند الأخطاء الإملائية والنحوية
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0
7 - عابر سبيل 2019 السبت 14 شتنبر 2019 - 14:30
غريب امر هؤلاء كلما فشلوا يلعبون دائما على حبل المراة لتدمير المجتمع اكثر مما هو مدمر
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2
8 - سعيد السبت 14 شتنبر 2019 - 14:30
واش 100سنة نفس الأمر وتكلموا على الرجعية
الله يصبر الشعب النائم
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2
9 - الحسن العبد بن محمد الحياني السبت 14 شتنبر 2019 - 14:35
ما كاين لا يسار ولا يمين ولا مولاي بي...؛كلشي باغي حقه على ما أرى وأسمع والاحظ؛كلشي حال فمه وباغي يأكل ويعيش...؛انتهى زمن الضوخة وكلشي عاق بقوالب أهل النفاق؛الناس ابغات الخبز والكرامة والتقليل من الفهامة؛ وهاهي اهنات لنا كاملين؛لاشرقية و لااغربية ؛إنما نريدها ديمقراطية فيها أرى وهاك وما اشكماك في اللي ضدك أولا معاك؛وكفى المؤمنين شر القتال؛اعط الحق وخذ الواجب وعلى أمر الله لا تكن غايب.
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3
10 - Hassan السبت 14 شتنبر 2019 - 14:37
لماذا لا تعطي المثل في دعم النساء بتقديم استقالتك من رأس الحزب وتعملون على اختيار امرأة على رأس حزبكم؟؟
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3
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