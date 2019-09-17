المالكي: المغرب والسنغال يواجهان تحديات متشابهة

هسبريس من الرباط

أشادَ الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمعُ المملكة المغربية بالسّينغال"، موضحاً أنّ "المغرب والسينغال تجمعهما شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الجانب الروحي والاقتصادي والسياسي والتعليمي ومجال التكوين وغيرها".

وأورد المسؤول البرلماني المغربي، خلال لقاء جمعه أمس الاثنين، بأبادو با، وزير الشـؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السينغال، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، أنّ البلدين يواجهان التحديات ذاتها المرتبطة بتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخلق فرص شغل للشباب.

وثمّن رئيس مجلس النواب الموقف الثابت والواضح لجمهورية السينغال في دعم الوحدة الترابية للمملكة، مشدداً على أن "المغرب يضع خبرته وتجربته في مجال مكافحة الإرهاب رهن إشارة دول الساحل والصحراء"، وزاد "أمن المنطقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المغرب واستقراره".

وعلى المستوى البرلماني، أعرب رئيس الغرفة الأولى عن عزمه الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين إلى مستوى نموذجي للتعاون البرلماني، مجدداً في السياق ذاته دعوته لرئيس الجمعية الوطنية السينغالية من أجل القيام بزيارة عمل لبلادنا، ستكون مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية-السينغالية.

من جهته، أكد وزير الخارجية بجمهورية السينغال على متانة العلاقات المغربية السينغالية وتجذرها لقرون عديدة، وخاصة فيما يتعلق بعمقها الإسلامي والروحي"، مثمّناً حرص الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال على تعزيز هذه الروابط وتدعيمها، ومعرباً عن تقديره للدور الرائد للمملكة المغربية في مجال محاربة الإرهاب وقال إن "المغرب له تجربة هامة يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها".

وشدد الوزير على "دعم بلاده المطلق للوحدة الترابية للمملكة"، مؤكداً أن هذا الموقف يعتبر من ثوابت الديبلوماسية السينغالية. كما أشاد بسياسة المملكة في مجال تدبير الهجرة وعبر عن التقدير للمنح التي تخصصها المملكة للطلبة السينغاليين، وأضاف: "نحن جد مرتاحين لمسار العلاقات بين البلدين".

ونوّه المسؤول السينغالي بالتقدم الذي يعرفه المغرب في المجال الاقتصادي وعلى مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية وجودة المعيشة بصفة عامة"، مؤكداً أن "السياسة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس تعطي ثمارا ونتائج ملموسة على أرض الواقع".