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الرئيسية | سياسة | السفير السويسري يعدُ بتطوير العلاقات مع المغرب

السفير السويسري يعدُ بتطوير العلاقات مع المغرب

السفير السويسري يعدُ بتطوير العلاقات مع المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 08:28

ذكَرَ غيوم شورر، السّفير السويسري المعتمد حديثاً بالرباط، أنه سيعمل خلال فترة ولايتهِ على تقوية العلاقات بين سويسرا والمغرب. وزاد: "سأجعلها أفضل مما كانت عليهِ في الماضي".

وأورد الدبلوماسي المعيّن حديثاً، في تصريح لوسائل إعلام، واصفاً العلاقات المغربية السويسرية بأنها "ليست علاقات بسيطة بين دولتين؛ هي علاقات مترسّخة خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة".

وكان شورر قد اشتغلَ دبلوماسياً في طهران، وقاد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كما اشتغل مسؤولاً رفيعا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ومنذ عام 2015، اشتغل الدبلوماسي السويسري في أوكرانيا، في وقت كان تشهد فيه حرباً أهلية. وخلال كل سنة، يسافر عشرات الآلاف من السويسريين إلى المغرب؛ لكن برن تنتقد تعامل السلطات المغربية مع المواطنين السويسريين، خاصة في مجال التعاون القضائي.

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