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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:50

يعيّن الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، في هذه الأثناء، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.

وهذه أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم للاستقبال الملكي.

سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة

المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

عبد الوفي لفتيت: وزير الداخلية

ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

محمد بنعبد القادر: وزير العدل

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة

محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

خالد آيت الطالب: وزير الصحة

مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

نادية فتاح العلوي: وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة

محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني

الحسن عبيابة: وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني

نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

محسن الجزولي: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

نزهة الوفي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

إدريس أوعويشة: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

(تفاصيل أخرى بعد قليل)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - zaki الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:10
نفس الوجوه . إذن ليس هناك جديد . و سوف نبقى دائما على نفس المنهج
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220
2 - rodeo الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:13
وأين هي الكفاءات التي تم النداء لها ! لقد تم تقليص عدد الوزراء فقط أما جل الوجوه فهي جاثمة على صدورنا ! وبالنسبة للمعفيين هنيئا لكم تعويض نهاية الخدمة و المعاش طول حياتكم أشياء لا تحصل حتى في أغنى بلدان العالم و المغرب ولله الحمد يكافئ الفاشلين على فشلهم
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249
3 - حمزة نصري الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:14
عزيز اخنوش كفاءة وطنية نتمنى له كل التوفيق
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-356
4 - خبير سياسي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:16
وجود وزير امزازي لا معنى له فهو ترتكب مجموعة من الأخطاء الفادحة في التسيير خاصة في قطاع التربية الوطنية الذي يعيش على وقع الإنفجار المرجو استدراك الأمر وتغييره
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126
5 - أحمد رباص الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:19
بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل
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114
6 - الوجدي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:20
ولماذا لم يستدعي المناضل الكبير السي ادريس لشكر ؟
حكومة بدون لشكر غادي تكون بدون طعم !

اتتهى لشكر و انتهى الكلام !
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-123
7 - متتبع الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:21
اتمنى الا يتم اختيار خالد ايت طالب كوزير الصحة فهو فشل في تسيير المستشفى الجامعي بفاس فكيف له ان يسير مستشفيات المملكه
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56
8 - Ahmed الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:22
نتمنى العمل الجاد والمخلص لانقاذ هذا البلد الامين من الفساد والتسبب والرقي به الى درجات عليا من التقدم والازدهار.
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28
9 - mourad ch الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:22
السلام عليكم
ليس مهم هوا لائحة الأسماء او حتى اسماء
المهم هوا تطبيق على  ارض واقع 
اسماء ذهبت  واخرى جاءت واخرى مازالت متمسكة بكرسي  ولا  شيء يتغير على ارض الواقع الشعب مغربي يريد ثغيير في محيطه وفي معيشه اليومي وفي سياسات حكومية مباشرة وتنفع مواطن المقهور
الحديت طويل ولكن أختم بلك الله يا وطني
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22
10 - متفائل الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:23
نأمل فيهم خيرا ،، بسم الله مجراها و مرساها إن ربي لغفور رحيم،،
أرجو أن يتم إلغاء الساعة المشؤومة
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-19
11 - ابنو قاسيم الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:24
تمخض الجبل فولد فأرا.
كنت اعتقد ان التعديل الحكومي سياتي بزلزال يهز اعضاء الحكومة الفاشلين مثل الوزير المتوجوج فاذا به يلقى له مكان ضمن ما يسمى بحكومة الكفاءات و ثلة من الوزراء الفاشلين من الحزب الفاشل للاعدالة و اللاتنمية إضافة لبعض المتلونين من الأحزاب اليسارية الذين يتهافتون على المناصب الوزارية دون أي وازع سياسي ومرجعي اللهم المصلحة الشخصية. اذن. هذا هو ما يسمى بالنموذج المغربي المثير للتقزز و الاستغراب الذي لن تجد له مثيل على الاطلاق
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45
12 - اوغزيف عبد الجليل الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:24
احنا عندنا الثقة الكاملة فسيدنا امير المؤمنين الله يحفظ ويشافيه
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-56
13 - مغربي يائس من الخيار فراسك الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:25
نفس الوجوه نفس السياسة لك الله يابلادي
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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35
14 - مواطن الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:26
وزراء فشلوا في التسيير، فلما يتم الاحتفاظ بهم داخل هاته الحكومة؟؟؟
نتوقع الفشل مرة أخرى في قطاعات حيوية والمغرب يرجع للوراء بسنين ضوئية. ألا كان الأجدر إقالة الحومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
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33
15 - المصطفى المسيوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:26
اللهم اجعل منهم خير خلف لخير سلف.اللهم ارزقهم القناعة بالقليل والخوف من الجليل. اللهم اجعلهم ممن يهتموا بشؤون البلاد والعباد. اللهم اعنهم على مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم. اللهم انصر ملكنا الحبيب الساهر على أن يكون المغرب في مصف الدول المتقدمة. نرجو من الله فيهم خيرا
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-10
16 - ساكن في حوايجي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:30
محمد بنعبد القادر يسكن في سكن وظيفي كموظف في وزارة التعليم وفي نفس الوقت يحصل على تعويض عن السكن كوزير
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15
17 - عبد المولى ادريس الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:31
استمرار نفس الوجوه في اهم الوزارات ... بن عبد القادر من الوظيفة العمومية للعدل ... بينما هو رجل فلسفة لا علاقة له بالقانون و لا المساطر القانونية .و لا القضائية... .. حكومة تغيب عنها مقومات النجاح ... الله يستر و صافي
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15
18 - ابن سوس المغربي،علاش حنا لا؟ الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:32
إيطاليا الدولة الصناعية الكبرى في أوروبا قررت تقليص عدد الوزراء و تحويل الأموال العامة التي يتقاضون الى مشاريع تنمية، في المغرب عدد نواب البرلمان و الوزراء ة اللجان و غيرها من الاجهزة تستنزف أموال الشعب المغربي وبا فائدة منذ سنين، لماذا لا يتم إلغاء البرلمان و تشكيل حكومة طوارئ مصغرة مدة 10 سنوات و رقابة على جميع الاجهزة و انجاز مدارس لأبناء الشعب و مستشفيات و جامعات معاهد ومراكز تكوين الشعب وبناء دولة صناعية وشعب منتج؟
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16
19 - nomade الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:32
كنا ننتظر وجوها كفءة، لكن مع الاسف، لا شيء. فرصة فقط للتمتع بالتعويضات والامتيازات إلى حين. تناوب على خيرات البلاد بدون استحقاق.
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17
20 - ملاحظ الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:33
نموذج تنموي جديد بوجوه قديمة .
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5
21 - ناصر الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:34
تغيير موطفين بموظفين. من يهتم للامر؟ الكل يعرف ان الحكومة محكومة والقرارات المهمة والاسترانيجية تتخذ خارجها.
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11
22 - يوسف الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:36
ا ين التغيير من هذا كله . عملية التداول على المناصب الوزارية قصد التمتيع بالتقاعد المريح بعد سنتين لا قل ولا اكتر
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2
23 - صادق الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:37
الحمد لله الحمد لله. لقد نحققت أمنيتي الشخصية. وهي عدم إدراج شخصين في هذه الحكومة الجديدة وهما: لشكر ويتيم. واﻻن سأوفي بوعدي واحتفل هذه الليل مع أسرتي بهذا الخبر السار.
والمؤمن اذا عاهد وفى.
اللهم وفق كل من أراد أن يعمل لصالح هذا الشعب ووفقه. واخذل كل من أراد به شرا.
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-2
24 - مغربي3 الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:39
احسن ما هو في هدا التعديل الحكومي هو تقليص الوزراء من 40 الى 28 على حسب تصريحاتهم
كما اعتقد انه لم يكن اي جديد او تغيير مما تعودنا عليه
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-3
25 - شوماج الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:41
رحم الله هذا الوطن .... و الله عرفت نفس الأسماء دون قراءة الموضوع مسبقا
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2
26 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:41
أغلبية الوزراء تم الاحتفاظ بهم وتمت تزكية كفاءتهم فيما تم تصريف الآخرين لدواعي سياسية مملاة..... والشعب المغربي سيبقى في قاعة الانتظار في انتظار السكتة القلبية
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3
27 - بوحاطي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:43
اين هو تجديد المناصب بالكفاءات و الاطر و لا شيء تغير و تبقى حليمة على عادتها القديمة
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2
28 - Allal الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:43
الآن تبين بالملموس أن الذي كان يجب أن يغادر الحكومة هو العثماني٠ لا تغيير٠ ستبقى دار لقمان على حالها٠
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1
29 - lecteur الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:44
انا الصراحة بغيت رباح وعمارة تاهوما يحييدوهوم كيما حييدو يتيم والداودي والخلفي
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0
30 - ملاحظ الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:45
سلام.ان ضم الوظيفة العمومية في وزارة المالية يعتبر بادرة مهمة وفال خير للموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذسنة2015الى غاية2018بحيث كانت ملفات الترقي تتعثر بسبب الحصيص المالي أو مناصب مالية.ولقد حان الوقت لمنح الموظفين المستحقين للترقية ترقيتهم التي لازالت على عاتق الحكومة.
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1
31 - عادل الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:45
علاش ديما الاوقاف و الفلاحة حكرا على سي التوفيق و سيهم أخنوش
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4
32 - مباحث الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:46
يجب على الملك محمد السادس ان يفك جميع الاحزاب السياسية والبرلمان ومجلس المستشارين ويقوم بضخ وجوه لا تنتمي إلى أي حزب سياسي يجب الأساتذة الجامعين وشباب الذين يحبون الوطن بإخلاص وتفاني
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0
33 - abdo الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:47
و هنيئا للوزراء المغادرين بمنح آخر الخدمة و المعاشات السمينة التي ستسلب من جيوبنا. حسبي لله و نعم الوكيل.
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1
34 - ماشاف مارا الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:47
نفس الوجوه البائسة يعني لا وجود لاي تعديل واش هاذوهما الكفائات ليعندنا مبقى حد؟؟؟؟؟
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1
35 - مواطن مغربي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:48
لا جديد ايها المواطن المغربي..
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1
36 - وجدي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:52
اتصور الشعب المغربي مثل جمهور المسرح تابع المشهد الاول من المسرحية ليليها المشهد الثاني حتى نهاية المسرحية لعلها ارضت الجمهور
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