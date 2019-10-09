24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:25
|13:20
|16:32
|19:05
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019
- عن الوِزْر والتوزير والاستوزار
- شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
- المنتخب المغربي يتوّج بـ"دوري الصين" داخل القاعة
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين"
"جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)
مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)
- نشطاء يطالبون بإدراج "تيفيناغ" في بطائق التعريف الوطنية الجديدة - (127)
- الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية - (77)
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" - (73)
- ضعف الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب - (73)
- البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم قطاع التربية بالمغرب - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)
يعيّن الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، في هذه الأثناء، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.
وهذه أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم للاستقبال الملكي.
سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة
المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
عبد الوفي لفتيت: وزير الداخلية
ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
محمد بنعبد القادر: وزير العدل
أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة
محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
خالد آيت الطالب: وزير الصحة
مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
نادية فتاح العلوي: وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة
محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني
الحسن عبيابة: وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني
نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية
محسن الجزولي: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
نزهة الوفي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
إدريس أوعويشة: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
(تفاصيل أخرى بعد قليل)
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
حكومة بدون لشكر غادي تكون بدون طعم !
اتتهى لشكر و انتهى الكلام !
ليس مهم هوا لائحة الأسماء او حتى اسماء
المهم هوا تطبيق على ارض واقع
اسماء ذهبت واخرى جاءت واخرى مازالت متمسكة بكرسي ولا شيء يتغير على ارض الواقع الشعب مغربي يريد ثغيير في محيطه وفي معيشه اليومي وفي سياسات حكومية مباشرة وتنفع مواطن المقهور
الحديت طويل ولكن أختم بلك الله يا وطني
أرجو أن يتم إلغاء الساعة المشؤومة
كنت اعتقد ان التعديل الحكومي سياتي بزلزال يهز اعضاء الحكومة الفاشلين مثل الوزير المتوجوج فاذا به يلقى له مكان ضمن ما يسمى بحكومة الكفاءات و ثلة من الوزراء الفاشلين من الحزب الفاشل للاعدالة و اللاتنمية إضافة لبعض المتلونين من الأحزاب اليسارية الذين يتهافتون على المناصب الوزارية دون أي وازع سياسي ومرجعي اللهم المصلحة الشخصية. اذن. هذا هو ما يسمى بالنموذج المغربي المثير للتقزز و الاستغراب الذي لن تجد له مثيل على الاطلاق
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
نتوقع الفشل مرة أخرى في قطاعات حيوية والمغرب يرجع للوراء بسنين ضوئية. ألا كان الأجدر إقالة الحومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
والمؤمن اذا عاهد وفى.
اللهم وفق كل من أراد أن يعمل لصالح هذا الشعب ووفقه. واخذل كل من أراد به شرا.
كما اعتقد انه لم يكن اي جديد او تغيير مما تعودنا عليه