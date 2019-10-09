الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

هسبريس من الرباط

يعيّن الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، في هذه الأثناء، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.

وهذه أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم للاستقبال الملكي.

سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة

المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

عبد الوفي لفتيت: وزير الداخلية

ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

محمد بنعبد القادر: وزير العدل

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة

محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

خالد آيت الطالب: وزير الصحة

مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

نادية فتاح العلوي: وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة

محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني

الحسن عبيابة: وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني

نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

محسن الجزولي: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

نزهة الوفي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

إدريس أوعويشة: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

(تفاصيل أخرى بعد قليل)