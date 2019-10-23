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كُتّاب وآراء
المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس التونسي
حل رئيسا مجلس النواب الحبيب المالكي، ومجلس المستشارين حكيم بنشماش، بتونس مساء الثلاثاء، لتمثيل الملك محمد السادس، الأربعاء، في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد.
وقال الحبيب المالكي في تصريح صحافي، إنه حل بتونس مع بنشماش، بتعليمات من الملك محمد السادس، لتمثيله في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد.
وأضاف المالكي أنه "مع وفد يتكون من ممثلي الأمة المغربية، فإنها رسالة قوية جدا سننقلها، وهي رسالة احترام وأخوة، عبر عنها الملك دوما تجاه القادة التونسيين منذ الاستقلال، وبطبيعة الحال تجاه الرئيس المنتخب".
وذكر رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة، "بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، وكذا المقاومة والنضال من أجل الاستقلال"، مضيفا أن "كل شيء يجمعنا: اللغة والتطلع إلى تجمع مغاربي".
وسيعقد مجلس نواب الشعب الأربعاء جلسة عامة ستخصص لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 72.71 في المائة من الأصوات.