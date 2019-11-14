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كُتّاب وآراء
وزير خارجية المغرب يستقبل السفير الجديد للجزائر
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، عبد الحميد عبداوي، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن عبد الحميد عبداوي سبق له أن شغل منصب مستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، ثم العديد من المناصب الأخرى، منها على الخصوص، نائب مدير المديرية العامة لأمريكا بين 2010 و2013، قبل أن يتم تعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة لبلده لدى دولة الكويت.