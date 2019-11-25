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الرئيسية | سياسة | مداخلة برلماني بالأمازيغية تُثير جدلاً.. والمالكي يُطالب بالترجمة

مداخلة برلماني بالأمازيغية تُثير جدلاً.. والمالكي يُطالب بالترجمة

مداخلة برلماني بالأمازيغية تُثير جدلاً.. والمالكي يُطالب بالترجمة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:25

رغم دخول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2019، إلا أن مداخلة باللغة الأمازيغية لنائب برلماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أثارت جدلا واسعا بين مرحب بالفكرة ومعارض لها.

وقدم أحمد صدقي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، جزء من مداخلته حول تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة باللغة الأمازيغية، وهو ما أثار حفيظة بعض "نواب الأمة".

واعترض محمد مبديع، رئيس الفريق "الحركي"، على مداخلة النائب البرلماني باللغة الأمازيغية بداعي أنه لم يفهم منها شيئاً، وقال في نقطة نظام: "هنيئا لنا ولينا كنتكلمو بلغة رسمية ثانية وهي الأمازيغية بطلاقة، لكن حنا ما فهمناش نص المداخلة".

رئيس مجلس النواب اضطر إلى مطالبة صاحبة المداخلة بترجمتها إلى اللغة العربية بعد اعتراض بعض البرلمانيين على ذلك، وقال الحبيب المالكي: "أنا متأكد أن السيد النائب البرلماني سيحرص على ترجمة مداخلته إلى اللغة العربية تعميماً للفائدة"، وهو ما تفاعل معه برلماني "البيجيدي" الذي قدم ترجمة للفقرات التي تحدث فيها باللغة الأمازيغية.

ويأتي اعتراض رئيس الفريق الحركي على مداخلة النائب البرلماني باللغة الأمازيغية رغم أن الباب الثالث من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على كيفية إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني.

وتنص المادة التاسعة على أنه "تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة".

وترك القانون التنظيمي صلاحيات تفعيل هذه المقتضيات إلى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في النواب والمستشارين.

كما ينص القانون ذاته على نقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى ضرورة أن تصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.

وحدد القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية مراحل تطبيق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.

ويُحدد القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - سوسي الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:43
على مجلس النواب توفير مترجم فوري تنزيلا للقانون الجديد وليس مطالبة النائب بالترجمة
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6
2 - عابر سبيل الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:44
اذن يجب ترجمة المداخلات التي تكون بالعربية الى الامازيغية لكي تعم الفائدة و يفهم من لا يجيد العربية او ان الناطقين بالامازيغية ليسوا مغاربة !؟؟
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20
3 - امازيغي الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:45
عادي جدا . الامازيغية هي ثقافتنا. الاصلية. لاحرج في ذلك.
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11
4 - عبدالله اليميني الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:46
مع وجوب الاشارة الى أن حزب العدالة والتنمية، كان من بين أكبر المعارضين لدسترة اللغة إلى جانب الاستقلال ... يبقى تدخل البرلماني العدالي امتحانا لمدى الالتزام بتسريع تنزيل اللغة
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5
5 - متتبع الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:46
اللغة اللي كتجمع كل المغاربة هي اللغة المغربية. الجميع من طنجة إلى الكويرة يفهمها ويتحدث بها. إذا بغيتو تواضعو حد لهاذ الإشكال اللغوي المزمن واتساهلو على المواطن عليكم بمغربة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية.
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9
6 - Sam الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:52
عجيب على وطن على رأسه مسؤولين لا يجدون حتى لغته الرسمية وانقسموا على شقين واحد منه لا يجيد إلا الفرنسية ماما والآخر يعيد التاريخ اللدي مر عليه الدهر تاركين لغة معترف بها لمئات القرون ولغة علم يشهد لها الشرق والغرب من كوكبنا وما صعدت اللاتينية إلا على حساب العربية وشهد بهدا مثقفون وأدمغة غربية والله كنت في زيارة لاحد مستشفيات الخواص كبير وله خاصية وشهرة لاحد مستشفيات ايطاليا وكنت في انتظار لذي متسع من الوقت ادخله كرم يشبه متحف خاص بالمستشفى على مذكراته دكاترة القرون الوسطى وما بعد اللدين كانوا ركائز العلم الحذيث صورا له ومؤلفاتهم واختراعاتهم فوجدة من بينهم ابن سينا ولا اذكر واحد او اثنين اخرين فعرفت انهم كانوا يقدرون اللغة العربية ويعرفون قيمتها
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5
7 - مغربي (عربمازيغي) الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:53
ولماذا لا يكون هناك برلمان خاص بالامازيغ واخر خاص بالعرب . كما هو معمول به في بلجيكا :برلمان فلمانكي و برلمان والوني .وحسم الامر.و بدون مزايدات.
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8 - amagous الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:55
Ce sont les partis dit progressistes qui devaient le faire depuis longtemps mais malheureusement on n'on a pas.Donc je dis bravo au parti des barbus.
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-1
9 - تعاون الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:56
اقول للبرلماني اللي مافهمتش نص المداخلة بالامازيغية هدوك المداخلات اللي افهمتيهم من قبل راك حليتي مشاكلهم ابقالك غير هادي. أراه في البرلمان المغربي اتكلم باي لغة ابحال بحال النتيجة والو غير مسرحيات والضحك على الشعب وراكم عوض اتحلو المشاكل ابديتو من دابا اتهدرو على الانتخابات اخايفين اتخليو ابلايصكم.
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0
10 - said الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:57
la langue officielle du maroc est l'arabe et dans tout le monde la minoritè s'adapte a la majoritè, ce ne sont pas 10 a 15% de la population qui vont dicter leurs lois a la majoritè des marocains, en plus dejà c'est difficile de construire une phrase complète en amazigh sans devoir recourire a un mot ou plus en arabe ou en darija, ca sert a rien donc de ridiculiser plus un parlement qui est dejà ridicule
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11 - عبدالقادر جرسيف الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:57
السلام عليكم، اغلبية البرلمانيين لا يعرفون اللغة الامازيغية ومداخلة النائب البرلماني كانت بهته اللغة وكان علينا ان ننتظر حتى تتم الترجمة، بالله عليكم اليس هذا مضيعة للوقت، وانا متيقن ان هذا البرلماني هدفه ليس ادماج الامازيغية بل التحضير للانتخابات القادمة.
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4
12 - أمي الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:59
ديرو لينا حصص الدعم والتقوية في اللهجة الأمازيغية، نحن لا نفهم منها أي شيء. ديرو لنا محو الأمية في الأمازيغية
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0
13 - السلام الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:00
هناك تحليلات حمض النووي تؤكد أن سكان المغرب الأصليون ليسوا امازيغ بل اقدم انسان في المغرب ما اكتشفه العلماء في كهف افوغال نواحي بركان وبعد إجراء تحاليل أحماض نووي تأكد أن هذا هو جد أغلب سكان المغاربة.واصله من اليمن والحبشة.وان الامازيغ يمثلون نسبة الأقلية.وان سكان هذا البلد.خليط من الأجناس البشرية المهاجرة.كالفنيقيين والرومان والوندال والقوط والأفارقة.اليهود بالإضافة إلى هجرات العرب والاندلسيين واجناس أخرى.ولذا لا يجوز لأي شخص أو فئة تدعي أنها أهل هذه الأرض.وانتهى الكلام والسلام
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2
14 - yassine الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:01
الأمازيغية ماشي لغة بل لهجة مغربية متلها متل الريفية
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15 - مغربي عربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:01
يا أمة محمد إن كنتم من أمته فهو عربي فوحدوا لغتكم واحبوا اللغة العربية فهي لغة القرآن ولغة اهل الجنة ولاداعي للعصبية فهي من الجاهلية
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16 - عبدالله بوݣطب فاس الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:01
طلب الترجمة إلى التربية لأنك لم تفهم النصوص وهنا هو بيت القصيد فعلى المغرب أن يترحم وخوص بعض الشركات والمؤسسات والابناك كل النصوص الى العربية أو على الأقل 50/50من الفرنسية إلى العربية لتعم المعرفة للمغاربة عرب وأمازيغ وفرنسيين وهاده المداخلة بالأمازيغية ماهيا إلا حبة ضرة نافعة
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17 - احمد الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:03
الحل باين ولماذا قسوحيت الراس؟
اللغة لي تكون رسمية هي لي كايتكلم بها العدد الكثير من المغاربة.
ملاحظة: هناك الكثير من الامازيغ يتقنون العربية ولماذا لا نتكلم العربية والعكس غير صحيح. كثير من العرب لا يتقنون الامازيغية. إذن لا نضطرهم إلى إتقانها والآفاق غير متوفرة.
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18 - بقينا هنا! الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:06
الناس وصلوا الى القمر و نحن ما زلنا ندور في مكاننا!العريية ام الامازيغية الانجليزية ام الفرنسية!! وكأننا الدولة الوحيدة في العالم التي بها لغات محلية!لا احد يتحدث عن المضمون!فقط الشكل! غير قولونا شي معقول و قولوه حتى بالصينية!واصلا هل هناك امازيغية واحدة في المغرب حتى نترجمها! اي،امازيغية تقصد هل الريفية ام السوسية ام ماذا! الولايات المتحدة اقوى دولة في العالم و فيها كل انواع البشر!ولا نسمعهم ابدا يقولون لغتي و ثقافتي و... و هي دولة عمرها 200 سنة فقط! المغرب عمره 1200 سنة و مازلنا نراوح مكاننا..
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19 - عزيزالسوسي الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:07
حزب العدالة والتنمية من اشد المعارضين للغة الامازيغية منذ نشأت هذا الحزب وها هو الان يتكلم بلغة المغاربة عجبا لهؤلاء يتغيرون كالحرباء ويميلون بسرعة البرق حسب مصلحتهم وصدق من قال ان همهم الوحيد هو المكاسب والمناصب لكن المغاربة ليسو اغبياء نعرف من مع الشعب ومن ضده واللغة الامازيغية ناضل من اجلها ثلة من المناضلين الاحرار وتم ترسيم وتفعيل وتنزيلها ابجانب اللغة العربية وهنيئا للمغاربة ونلتمس من رئيس البرلمان تعيين مترجم لهذه اللغة وسيعرف المشهد السمعي البصري مشاهدة مرتفعة من طرف المواطنيين وسترتفع نسبة المشاهدة لجلسات هذا البرلمان.
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20 - فاطمة الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:10
ولماذا الترجمة ماذا عساه ان يقول حتى ولو تكلم بلغات العالم تمثيل في تمثيل
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