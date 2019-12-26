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الرئيسية | سياسة | الحكومة تعِدُ بالرد على الرئيس الجزائري تبون "في الوقت المناسب"

الحكومة تعِدُ بالرد على الرئيس الجزائري تبون "في الوقت المناسب"

الحكومة تعِدُ بالرد على الرئيس الجزائري تبون "في الوقت المناسب"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:00

رداً على التصريحات العدائية التصعيدية من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تجاه المملكة المغربية وقضية الصحراء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيابة، إن سياسة المغرب "هادئة ومتأنية".

وجددت الحكومة تأكيد الموقف الرسمي للمملكة المغربية بخصوص دعوة العاهل المغربي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأوضح الحسن عبيابة أن "المغرب يمد يده بهدوء إلى الجزائر في إطار سياسة الجوار وما هو مشترك من تاريخ".

وجوابا على رد فعل المغرب إثر التصريحات المستفزة للرئيس الجزائري في أول خطاب له بعد انتخابه رئيسا للبلاد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، إن المغرب "له الحق في أن يتخذ ما يجب، وليس هناك موقف رسمي إلى حدود اليوم من هذا الموضوع".

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد إشارته إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المخولة بالرد على تصريحات تبون، شدد على أن رد فعل الرباط "سيكون في المكان المناسب من قبل الجهات الرسمية"، قبل أن يضيف أن "هذا الموضوع يجب التأني فيه بشكل كبير".

وكان الملك محمّد السّادس أعرب في برقية أرسلها إلى الرئيس الجزائري المنتخب عن "أصدق التهاني مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية"، ودعاه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والحوار.

وكان الرئيس الجزائري خصص جزءاً من أول خطاب رسمي له للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، مُعلناً بوضوح موقف الجار الشرقي من الصحراء المغربية، معتبرا أن "الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، بتعبيره.

الرئيس الجزائري دعا المملكة المغربية إلى "وضع نزاع الصحراء جانباً في العلاقات المغربية الجزائرية"، قائلا: "ينبغي أن يظل نزاع الصحراء بعيداً عن تعكير صفو العلاقات الأخوية مع الأشقاء المغاربة"، مضيفا أن "الجزائر تمد يدها لجميع الدول باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية لأسباب موضوعية".

واكتفت المملكة المغربية بتمثيلية منخفضة في حفل تنصيب الرئيس الجزائري، في شخص سفيرها لدى الجزائر، لحسن عبد الخالق.

جدير بالذكر أن عبد المجيد تبون كان قد طالب المغرب، خلال حملته الانتخابية للرئاسيات، بـ"تقديم اعتذار رسمي" مقابل قبول فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنوات بين البلدين الجارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سفح الجبل الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:16
باختصار طيحتو علينا الذل اشمن تأني العقيدة العسكرية الجزائرية حاقدة لا تعترف لا بحوار ولا بمد اليد من هذا من المنبر لا نريد فتح الحدود مع جار يكن الحقد الدفين ويخطط لتقسم الاراضي في الصحراء المغربية
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27
2 - مغربي الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:17
أنا أعتقد أن قضية الصحراء المغربية لم تعد قابلة للنقاش, فلا يمكننا الشك فيما هو بديهي.الصحراء مغربية منذ الأزل و المغاربة مستعدون للتضحية بالغالي و النفيس دفاعا عن وطنهم , و إن كانت هناك قضية تستحق النقاش فهي إرجاع الصحراء الشرقية المسروقة و المستغلة إلى السيادة المغربية.
و السلام عليكم
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14
3 - حاميدو الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:18
رحم الله الحسن الثاني وزمن الحسن الثاني....كان رحمه الله يشفي الغليل ويخرس الألسنة عندما يرد على أمثال تبون الجزائر.
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12
4 - زكرياء المغربي الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:19
الرد الوحيد والمناسب على رئيس النظام الجزائري عبد المجيد تبون هو دعم المغرب اللا مشروط لقضية القبائل ودعمها في الإستقلال
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5 - abdou الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:19
je pense que c'est le nouveau president qui doit demander des excuses au peuple frere algerien non le maroc ,un pays riche et son peuple vive dans la misere ..mr taboune un petit conseil un billet sans retour direction mars et laisser le peuple algerien vivre dans la paix
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6 - عبدو الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:21
اذا قام المغرب باعتذار رسمي للجزائر فهذا يعني انه وكأنه يقبل لها القدمين من اجل فتح الحدود !
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7 - souad الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:21
على هذا الرئيس ان يعرف بأنهم هم الخاسر الأكبر في عمليه فتح الحدود من عدمه وعليه ان يعرف بان الشعبين يحبان بعضهما وانه عاجلا أم اجلا الحدود ستفتح لان الكثير من الأشياء تجمعنا :الدين ،التقاليد ،اللغة ،الامال والطموحات
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8 - HASSAN الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:22
نعم سياسة الهدوء والتأني خصال حميدة ولكن الطرف الاخر ربما يعتبرها نقطة ضعف
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9 - Salim الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:22
لا نرى اية غرابة في تصريحات الرئيس الجزائري فهو لم يأتي بجديد وترك الموقف الجزائري من قضية الصحراء على حاله... أما اذا كانت أطراف مغربية تنتضر تغيرا بمئة وثمانين درجة بهذه السهولة فهذا لن يكون... الغريب هو ما يمكن أن تصرح به الحكومة المغربية وقد يفسد العلاقات أكثر مما يصلحها....
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10 - Khalid 294904 الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:22
الرئيس الجزائري من الجيل لي عقدو الإستعمار الفرنسي كيف يطلب منا الإعتذار و دولته السبب الرئيسي في تفقير الشعب المغربي و موت العديد من خيرت أبنائه بسبب مشكل الصحراء ... خلي الحدود مغلقة يا التبون ...
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11 - جيران السوء. الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:24
العجيب والغريب أن الجزائر هي التي تطالب المفرب بتقديم اعتذار !!! عن أي اعتذار تتكلم الجزائر ؟!
لماذا لا يطالب المغرب الجزائر بالاعتذار عما فعلته خلال فترة حكم الهواري بومدين عندما طردت آلااف المغاربة المقيمين بالحزائر من ديارهم وشردتهم وألقت بهم على الجدود ؟
لماذا يتناسى المغرب هذا السلوك المشين ويذكر الجزائريين بما عملته أيديهم بإخواننا ؟
على كل حال، لا أرى أي فائدة من فتح الحدود مع جار لا تؤمن بوائقه.
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12 - marrroki الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:25
الجزائر لاتريد أن تعترف بالهزائم المتتالية التي مافتئت الدبلوماسية المغربية تحققها في كل من آسيا وإفريقيا،وحتى البوليساريو إن ذهبت إلى الحرب فهي حتما ستنتحر،لأن الجبهة الإنفصالية لم يبقى لها ماتخسره سوى الإنتحار،لأن حكام الإنفصاليين يوهمون المحتجزين بأنهم إن عادوا إلى الحرب سينتصرون وهم يعرفون حق المعرفة أنهم لم يحققوا أي شيء حينما كانت تدعمهم دول أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا والجزائر وليبيا وكوبا ودول أمريكا الجنوبية ،فما بال حكامها اليوم لم تعد تدعمهم سوى دويلات معوقة ومريضة إقتصاديا،فما بالك عسكريا.
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13 - الجار قبل الدار ! الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:26
بكل صراحة تبون عبارة عن دمية يحركها الجنراﻻت، ﻻ شرعية وﻻ حول له وﻻ قوة !! ببغاء اكثر حرية واستقلالية منه !! ﻻبد ان بكون الرد مناسب في الوقت المناسب، والبادئ أظلم.
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14 - نورالدين الوجدي الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:27
إن اكرمت الكريم ملكته....وإن اكرمت اللئيم تجبر. بيت شعري يحمل أكثر من معنى فخطاب تبون عدوانيا ولا داعي للنقاش. كن ابن من شئت واكتسب ادبا.
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15 - ابو صلاح الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:27
الحدود مغلقة مع الجزائر مند سنة1995 ...والمغرب يكافح ويعيش والجزائر ليست احسن حال منا...ادا مادا سنستفيد من فتح الحدود....لا شىء فمن الاحسن ان تبقى مغلوقة...ومن يريد معرفة المزيد عليه ان يسال التوانسة الدين يتمنون فتح الحدود المغربية الجزائرية ليرتاحوا من دخول الجزاىريين الدين عبروا عن امتغاضهم منهم وعبروا بصريح العبارة انهم غير مرغوبين في تونس..شنو غانديرو بهاد فتح الحدود الا زيادة المشاكل...شخصيا انا ضد فتح الحدود.
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16 - عبدو 23 الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:29
عندما تم اقالة مزوار سمعنا ان السبب كان يعود لما شكله تصريحه من خطورة على خسارة المكاسب التي حققها المغرب في الموقف الجزائري رغم ان مزوار لم يقل شيئا جديدا..
واليوم ورئيسهم يسمعنا ما نكره صراحة وبغير مواربة نسمع ان الرد عليه في الوقت المناسب.. رغم انه لم يقل جديدا..
وبين تصريحات مزوار وتصريحات تبون لم نعد نعرف حقيفة هذه الدبلوماسية التي تترك البوليزبال تفعل ما تشاء في المناطق العازلة وتخاف من رد الفعل الجزائري مرة بإقالة مزوار ومرة بالرد في الوقت المناسب.. ثم تتفاخر بحنكتها التي لم تحقق شيءا منذ 45 سنة
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17 - من المهجر الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:30
أَبَا هِنْـدٍ فَلاَ تَعْجَـلْ عَلَيْنَـا
وَأَنْظِـرْنَا نُخَبِّـرْكَ اليَقِيْنَــا
بِأَنَّا نُـوْرِدُ الـرَّايَاتِ بِيْضـاً
وَنُصْـدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِيْنَـا
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18 - رشيد المانيا الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:31
إذا نطق السفيه فلا تجبه ، فخير من إجابته السكوت.
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19 - Ahmed الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:32
أحسن رد اراه مناسبا هو التجاهل واعتبار الحدود المغربية الجزائرية غير موجودة ورس الوحدة الداخلية من خلال محاربة الفساد ثم الفساد ثم الفساد وتنمية المناطق الجنوبية في انتظار اختيار الشعب الجزائري لرئيسه الشرعي أما التبون فهو عبارة عن دمية جديدة في يد العسكر توجهه وتكتب له خطاباته وتوبخه ويصل حد الأمر الى الضرب إن دعت الضرورة
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20 - donkchibo الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:34
العقلية هي العقلية ولو تغيرت كراسي الحكم ... كراكيز الجنرالات " الجزائر " ...
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21 - عفوا الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:38
لا اعرف لماذا لا يزال هناك سفير للمغرب بالجزائر.. لا أمل في انفراج هذه العلاقة.. انهوا كل العلاقات معهم.. لا نريد اية صلة معهم.. لانهم يكرهوننا.. قاطعوهم بالمرة...
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22 - تبون و الشعب المغبون . وجدة الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:40
يبدو هدا الرايس حاقد على المغرب و قد بدات القنوات التلفزية الجزاءرية بث برامج عن الوضع في الصحراء و كله عداء .... باختصار كلما سمعت ان المغرب يمد يده للجارة الشرقية تنتابني حالة عصبية . كفى كفى كفى . فهم يعتقدون اننا نتوسل و نتسول من اجل فتح الحدود .
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23 - مهاجر الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:42
لا نركع لاي كان في قضية صحراءنا سد الحدود هذا شان تبون ,والصحراء شاءن المغرب ولانسمح باخذ ولو شبر واحد من رمالها,
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