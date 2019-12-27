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الرئيسية | سياسة | المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي

المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي

المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:00

في أول تعليق رسمي على الأزمة الصامتة بين الرباط ومدريد بخصوص ترسيم المياه الإقليمية وردود الفعل الإسبانية الغاضبة، أكدت الحكومة المغربية أن توجّه المغرب إلى ترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية "قرار سيادي خاص به".

وكانت مصادر إسبانية تحدثت عن وجود ضغوطات إسبانية وراء تأجيل المصادقة في جلسة عامة بمجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية؛ لكن وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس، أن "المملكة المغربية لها كامل الحق في أن تقوم بترسيم حدودها الجغرافية".

ونفى المسؤول الحكومي أن يكون المغرب تراجع عن قرار ترسيم حدوده البحرية، مؤكدا جوابا عن أسئلة الصحافة أن "العملية التشريعية تتم بصيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مصادر أخرى".

في المقابل أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "المغرب دولة حوار، والحوار موجود حفاظا على مصلحة"، في إشارة إلى إمكانية التفاوض مع إسبانيا حول القضايا الخلافية.

وبالنسبة للحكومة المحلية لجزر الكناري فإنها مصرة على إسقاط القانونين، إذ قال المتحدث باسمها: "لا خيار للمغرب..إما أن يجلسوا معنا للتفاوض أو يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لتتصرف".

كما قال المتحدث باسم حكومة الكناري إن "القانونين المصادق عليهما تمت صياغتهما من جانب واحد، وهذا غير مقبول من حيث القانون الدولي"، مضيفا أن على المغرب أن يحصل على موافقة إسبانيا والبرتغال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكومة المحلية في جزر الكناري طلبت من الحكومة المركزية في مدريد، والتي لديها نفس موقفها، أن تتدخل لأن لها الاختصاص في الارتباط بالمغرب".

مصادر هسبريس كانت قد أشارت إلى أنه "لم يكن هناك أي تأجيل أو سحب لمشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية، بما يشمل الصحراء المغربية، أو تراجع عن القرارات المتخذة في هذا الصدد".

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التشريعية مستمرة، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالإجماع، على المشروعين.

وفي تفسير لعدم إدراج المشروعين الجاهزين ضمن الجلسة التشريعية ليوم أمس، والتي صادق فيها مجلس النواب على مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وعلى تسع اتفاقيات دولية، أوضحت المصادر ذاتها أن "النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية لا تختلط بالاتفاقيات الدولية".

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشروعين سيتم عرضهما في جلسة عامة لمجلس النواب، ثم في اللجنة وفي الجلسة العامة بمجلس المستشارين، دون أن تحدد تاريخا معينا.

ورجحت مصادرنا أن يتم التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية في جلسة عمومية بمجلس النواب في يناير المقبل.

الحكومة الإسبانية، مباشرة بعد التصويت على النصين في اللجنة البرلمانية، سارعت إلى تذكير المغرب بأن "الاتفاق المشترك" بين البلدين يجب أن يحكم دائما عملية ترسيم الحدود البحرية بينهما، في إشارة إلى القوانين التي ترسم بموجبها الرباط حدودها البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.

وقالت الخارجية الإسبانية إنها على علم بأن البرلمان المغربي صادق على هذه التشريعات؛ ولكنها أقرت بأنها لا تعلم محتوياتها ولا تفاصيلها أو مداها.

وسائل إعلام إسبانية ربطت مصادقة المغرب بشكل أحادي على هذه الاتفاقيات بسعيه إلى الوصول إلى الموارد الطبيعية البحرية قبالة الصحراء، حيث تمت الإشارة إلى وجود احتياطات ضخمة من المعادن، خصوصاً الكوبالت والتيلوريوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - زهير الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:14
ترسيم الحدود البحرية قرار سيادي خاص بالمغرب ولا دخل للمحتل فيها. جزر الكناري وسبتة ومليلية مناطق محتلة ولابد من عودتها إلى وطنها الأم
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51
2 - youssef الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:16
أصبح المغرب من أذل البلدان على وجه الكرة الأرضية . سبتة و مليلية و جزر الكناري محتلة و الصحراء محتلة و اليوم حتى ترسيم الحدود أصبح إلا بموافقة إسبانية ههههه هل هده دولة أم ضيعة فلاحية (زريبة )
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75
3 - Fouad الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:17
Le Maroc ne peut pas faire plus ni moins que ce que le droit internationale lui accorde de plein droit ,que les Canaries fassent leur danses de canaris sa ne changera rien du tout ,pas un mil ne sera sacrifié pour les beaux yeux des canaris
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11
4 - Khalid El Hejbaoui الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:18
أتمنى أن لا يظهر المغرب بمظهر الضعيف مرة أخرى كما حدث في أزمة جزيرة ليلى ... أنا كشاب مغربي لم يبلغ حتى الثلاثينات و لم يسافر و لو لمرة خارج المغرب و لم يوفر له المغرب شئ يذكر ...و رغم ذلك مستعد لحمل السلاح و الإستشهاد في سبيل الوطن لكي تعيش أمي و إخوتي و الشعب المغربي بألف خير ....
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77
5 - شمالي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:19
و الان ها قد جائت الفرصة لتجربة الطائرات التي اشترتها القوات المسلحة الملكية
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40
6 - مهدي ميد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:21
المغرب فقط يعمل شونطاج حاليا لا يقدر على اي مواجهة عسكرية لكن مع القادم من السينين سيصبح قادر على اي مواجهة يريد فقط بعض الوقت الآن الحقيقة من يفعل الشونطاج هيا أسبانيا الصحراء والمدينتين وجزر الكنارى صراحة لا أعرف لماذا المغرب يتماطل في طلب المدينتين سبتة ومليلية وجزر
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11
7 - رشيد المانيا الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:21
الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي مع المغرب. إلا الجيران المسلمين فهم مع إسبانيا ضالمة أو مضلومة.
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31
8 - سمير الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:26
متى سيتم ترسيم الحدود البرية مع العدو الجزائري اي الصحراء الشرقية المحتلة عاصمتها تندوف المحتلة . لم ولن نتعرف الاراضي الموروثة . الاررض لاصحابها .اما استرجاع الصحراء الشرقية بالدم والنار اني ار هدا هو الحل ادا لم تشق راسه في الحائط لم يستقيم .او المحكمة الدولية وهدا الحل المستبعدم .
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20
9 - محمد ياسين المنصوري الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:35
ترسيم الحدود البحرية الشمالية للمملكة مع إسبانيا ستمكن المغرب من إستعادة أراضيه المحتلة مليلية سبتة
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19
10 - الجزائر البلد القارة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:36
على المغرب أن يرسم حدوده البرية أولاً ويطرد المحتل الإسباني من مدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ومن ثم يرسم حدوده البحرية
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-15
11 - TAMSAMANI RIF PUUR الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:37
اي دولة في العالم من حقها ترسم الحدود ديالها البحرية مع الدول المجاورة لكن اسبانيا مابغاتش ترسم الحدود البحرية لي جات بين طرفاية واقصى جنوب الصحراء اعتقد الداخلة هي لي جات لتحت كاع.
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-2
12 - مغربي صحراوي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:38
الأرض لساكنيها والحدود البحرية تابعة لها ومعاييرها معروفة فلتدهب جزر الكناري إلى المحاكم إن رغبت في ذلك
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17
13 - makaveli الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:41
ديبلوماسية المغربية أمام امتحان صعب بفتحها لهذا باب .
أسبانيا لن تقبل بان يقوم المغرب بتحقيق مبتغاه لان الامر لا يتعلق بحدود بحرية فقط وإنما أيضا بالجزر المستعمرة من طرف الاسبان والبرتغال خصتا تلك متواجدة في جنوب المملكة والتي تتخوف من أن هذا إجراء وان تم سيعتبر اقرار رسمي وبحجة أن جزر موجودة داخل هذه مساحة هي مغربية مما سيدفع أسبانيا إلى تخلى على تلك الجزر لصالح المغرب طوعا أو كره. وهو الأمر الذي يرفضه من يتحكم في تلك الجزر والذين يعتبرون من أكبر دعمي بولزاريو .
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10
14 - DDS الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:43
العالم مقبل عل العصر الذهبي للغاز .
ودول العالم تحاول اعادة ترسيم حدودها البحرية بهدف التنقيب عن الغاز . والمغرب لا يجب أن يستسلم ويترك الحثالة يستولون على ثواته البحرية .
فسواحل المملكة تزخر بالغاز الطبيعي .
فسعر الغاز سينتقل من بضع دولارات إلى عشرات أو مئات الدولارات للوحدة الحرارية الواحدة .
ولا يجب على المغرب تفويت الفرصة .
وكل الخلافات القائمة حاليا بدول البحر الأبيض المتوسط قامت لهذا السبب .أي الغاز الطبيعي . الذي سيحل محل البترول من حيث القيمة والسعر .
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7
15 - مهاجرة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:44
العربون باينِ.كبحال جزيره ليلىِ
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6
16 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:46
دولة لا تملك هيبة سوى على المواطن الفقير، كيف يعقل ان لا تملك تحديد حدودها مع دولة مجاورة لحد الساعة ؟ تلقاهم كيستافدو هما من كلشي و المغرب كيتفرج..
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17
17 - juan carlos الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:54
هذا غير مقبول من حيث القانون الدولي، على المغرب أن يحصل على موافقة إسبانيا والبرتغال .
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-5
18 - milod الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:56
si j ai bien compris l etat a delimiter la frontiere marin juste parce qu il y a des ressources mineral sur les cotes de sud on va declarer la guerre a l espagne pour que les multinationals exploitent ces ressources et avec qui l espagne membre de l otan lol !!!
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-1
19 - مغربي مهاجر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:01
المغرب محتل في بحاره ومليليه وسبته وصحرائه أريد أن أفهم شيئا مادا تفعل تلك الحكومه النائمه
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10
20 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:05
عالم الغاب اسبانيا المستعارة تلتجأ الى القضاء اي قضاء؟جزر الخالدات ارض امازغية مغربية عبر التاريخ مثل سبتة و مليلية والجزر المنحلة على ضفاف البحر الابيض المتوسط.رحم الله طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين الدين اداقو الاسبان الهزيمة وحررو الاندلس من قبضة الاعداء المتربصين بحوزة التراب الوطني مند الازل .فا سبانيا مزالت دولة استعمارية امريالية .اما الأمم المتحدة فهي منظمة ضعيفة لا يجب الاتكال عليها .
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3
21 - abarkane الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:06
يجب على المغرب أن يرسم حدوده البحرية ثم الحدود الشرقية أحب أحب وكره من كره
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0
22 - ولد علي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:08
عليكم بالتريوث والتفكير اعتقد ان المحكمة الدولية والقانون الدولي هو الحل وليس هناك حل آخر غير هذا
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5
23 - دع العاطفة جانبا الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:12
لا بد من التريث و عدم اللعب مع العمالقة لان اسبانيا قادرة على الاستحواذ على المغرب كله في اقل من اسبوع فنحن حتى مجموعة مياوميين من البوليزاريوا لم نستطع محوهم خوفا من رد فعل مجلس الامن فما بالك اسبانيا و اوروبا و امريكا من وراؤها
دعوا القوة فقط على بعضنا البعض فهاذا ما نحن قادرون على فعله
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1
24 - citoyen غيور الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:16
على المغرب الاستعان بالاتحاد الافريقي لان سبتة ومليلية في افرقيا مستعمرتان بدولة اوروبية
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0
25 - abdel74 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:16
لو كان عند المغرب محللين بارعين في القانون الدولي لطالبوا الحكومة بعدم الموافقة على صيد الأروبيين في المياه المغربية قبل ترسيم الحدود البحرية وبالتالي ستضطر إسبانيا للضغط على الكناري لقبول الترسيم دون مشاحنات وتلاسنات فارغة. السياسة الإستباقية شئ جوهري.
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0
26 - احمد سالم الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:17
كفانا من الدل جزر الكناري جزء ليتجزء من المملكة وليس ليسبانيا الحق في الكلم في المياه البحرية للمملكة
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0
27 - simo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:18
أولا سيادة الوطن فوق كل شيء ولا مياومة فيها. ثانيا ترسيم الحدود بين الدول يكون ليس من طرف واحد حتى لا تتجه لما هو أسوء. ثالثا لماذا إثارة الموضوع في هذا الظرف بالدات هل هو فعلا تحرك سيادي أم إدخال الكل في مشكل لتصدير أزمة الحكومة وإلهاء الشعب؟ فالجزر الكناري تابعة لإسبانيا وإسبانيا عضو في الناتو وهل نحن قادرون لمواجهة هذا الحلف؟ خاصة أن هذا الحلف عقيدته الدفاعية هو التهديدات الموجهة لأروبا من الشرق وكذلك الجنوب.
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