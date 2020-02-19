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كُتّاب وآراء
المالكي: الملك يقود تنمية شاملة في ربوع المغرب
استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس، "ديزيغي بونيس"، سفيرة هولندا بالرباط.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المالكي أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين البلدين والتعرف عن قرب على التحولات التي يعرفها كل منهما.
كما أوضح أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في إرساء دولة حديثة مبنية على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مستعرضا التطور الذي تشهده المملكة في المجال المؤسساتي والقانوني ومجال البنيات التحتية والخدمات، وغيرها، مضيفا أن مغرب اليوم "ليس هو مغرب الأمس، وجلالة الملك محمد السادس يقود تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة".
وأبرز رئيس مجلس النواب أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين البرلمانيين من المغرب وهولندا، موجها في السياق ذاته دعوة إلى رئيسة مجلس النواب الهولندي من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والتضامن بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جهتها، أكدت السفيرة أن هولندا حريصة على توطيد علاقاتها مع المملكة، مشيرة إلى تواجد حوالي 500.000 مواطن من أصول مغربية في الديار الهولندية، مشيدة بالحضور المتميز للجالية المغربية واندماجها في المجتمع الهولندي.
وشددت المتحدثة بدورها على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وكشفت عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني هام من هولندا سيجري خلالها مباحثات مع أعضاء البرلمان ومسؤولين مغاربة.