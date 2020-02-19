24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)

  2. مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)

  3. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  4. بوريطة يصل إلى نواكشوط لدعم العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  5. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي: الملك يقود تنمية شاملة في ربوع المغرب

المالكي: الملك يقود تنمية شاملة في ربوع المغرب

المالكي: الملك يقود تنمية شاملة في ربوع المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:07

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس، "ديزيغي بونيس"، سفيرة هولندا بالرباط.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المالكي أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين البلدين والتعرف عن قرب على التحولات التي يعرفها كل منهما.

كما أوضح أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في إرساء دولة حديثة مبنية على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مستعرضا التطور الذي تشهده المملكة في المجال المؤسساتي والقانوني ومجال البنيات التحتية والخدمات، وغيرها، مضيفا أن مغرب اليوم "ليس هو مغرب الأمس، وجلالة الملك محمد السادس يقود تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة".

وأبرز رئيس مجلس النواب أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين البرلمانيين من المغرب وهولندا، موجها في السياق ذاته دعوة إلى رئيسة مجلس النواب الهولندي من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والتضامن بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهتها، أكدت السفيرة أن هولندا حريصة على توطيد علاقاتها مع المملكة، مشيرة إلى تواجد حوالي 500.000 مواطن من أصول مغربية في الديار الهولندية، مشيدة بالحضور المتميز للجالية المغربية واندماجها في المجتمع الهولندي.

وشددت المتحدثة بدورها على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وكشفت عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني هام من هولندا سيجري خلالها مباحثات مع أعضاء البرلمان ومسؤولين مغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mounir الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:28
لم المس على مدار العشرين سنة الماضية أي فرق جوهري بين مغرب الحسن الثاني ومغرب محمد السادس. طالما ترفضون الإقرار بوجود خلل كبير في أسلوب الحكم والإدارة فستبقى دار لقمان على حالها لان الإقرار بالمشكل هو نصف الحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:41
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة المغرب الاحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - معلق. الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:49
والله يهديك أسى المالكي راه والله مكاين شي تنمية راه تعياو تقنعو فينا مستحيل تقنعونا بواقع حنا لي عايشين فيه ماشي نتوما ونتوما عارفين هادشي مزيان ولكنكم لا تحشمون كتكدبو علينا وعلى راسكوم وعلى الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - أبوياسر الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:52
إذا كان جلالة الملك يقود تنمية شاملة فما محلكم أنتم من الإعراب، حبدا لو انسحبتم من المشهد وتركتمونا مع ملكنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.