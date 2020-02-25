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الرئيسية | سياسة | المالكي: المغرب ذو سيادة يرفض تدخل هولندا في شؤونه الداخلية

المالكي: المغرب ذو سيادة يرفض تدخل هولندا في شؤونه الداخلية

المالكي: المغرب ذو سيادة يرفض تدخل هولندا في شؤونه الداخلية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:00

شدد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على أن المغرب شريك إستراتيجي لأوروبا، ويساهم في المحافظة على أمنها، وهو بلد صديق لكل البلدان الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، "وبلد ذو سيادة ولا يسمح لأي طرف بأن يتدخل في شؤونه الداخلية"؛ وذلك خلال استقباله، أمس الإثنين، "هايكي فيلدمان"، نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية بمجلس النواب الهولندي، الذي يقوم بزيارة حاليا إلى المغرب على رأس وفد من أعضاء اللجنة.

كما كشف المالكي خلال اللقاء جهل عدد من البرلمانيين بهولندا بحقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مستنكرا غياب الموضوعية وطغيان الهواجس الانتخابية عند بعضهم.

المالكي اعتبر بالمناسبة أن زيارة الوفد البرلماني الهولندي إلى المملكة ستساهم في تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مثمنا العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع المغرب وهولندا، وقال: "علينا أن نحافظ على الرصيد التاريخي لعلاقاتنا من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي".

وأوضح المتحدث أن أوروبا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها يشكل أولوية للبلدان الأوروبية، ومشيرا إلى الانعكاسات المتعددة لهذا الوضع على الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، وزاد أن هولندا، باعتبارها من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، "معنية أكثر من غيرها بهذا الموضوع الذي ينبغي أن يحظى بالأسبقية مقارنة مع مواضيع لا تعنيها تخص دولا أخرى".

واستعرض المالكي بالمناسبة أبرز الأوراش التنموية بالمغرب، مشيرا إلى التوجه الإستراتيجي للمملكة في إرساء تنمية مستدامة عبر استعمال الطاقات المتجددة وحسن تدبير المياه وتدشين جيل جديد من الإصلاحات في القطاع الفلاحي وتثمين الغابات ومحاربة التصحر، ولافتا الانتباه في الآن ذاته إلى أن جهود البلد في تحسين مناخ الأعمال "مكنته من التقدم بسبع درجات واحتلال الرتبة 53 حسب التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي في مجال الأعمال مقارنة مع السنة السابقة".

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية بمجلس النواب الهولندي أن زيارته الحالية رفقة أعضاء اللجنة إلى المملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري على الخصوص، وأردف: "نريد استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ونطمح إلى أن نكون شركاء معكم".

وأشاد فيلدمان بالتقدم الملحوظ للمغرب في مجال مناخ الأعمال، مسجلا أهمية تعزيز الثقة بين البلدين بما يخدم مسار توطيد التعاون بينهما.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالطفرة الاقتصادية التي تعرفها المملكة ودورها في محاربة الإرهاب وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور سفيرة هولندا بالرباط "ديزيغي بونيس"، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب سعيد شبعتو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - منير أمريكا الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:08
خاص المغرب ينضر فالقضايا الحساسة نتاع هولندا و يبقا يدخل و يعطي تصريحات بخصوصها، داك الساعة نشوفو واش اعجبهم الحال. سياسة المعاملة بالمثل.
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20
2 - متغرب الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:19
هولندا هيا أيضا دولة عنصرية يجب على المسؤولين المغاربة ان يسالوهم لماذا لن تقبلو رخصة قيادة مغربية من كل أنواعها
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3
3 - مؤمن Moumine الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:27
المالكي: المغرب ذو سيادة يرفض تدخل هولندا في شؤونه الداخلية
ولماذا، يا السي المالكي، تسمحون لأمريكا والساهرين على مؤسسات المالية الدولية التدخل في شؤونه الداخلية؟ هل المغرب يشكو من انفصام الشخصية: يكون ذا سيادة أمام بلد كذا ويكون دون سيادة أمام بلد كذا؟
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9
4 - شاه روخ خان الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:27
خاص المغرب يجمع راسو من الفساد ويشوف الشعب ديالو قبل مايصخون الرأس
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23
5 - fatyاسبانيا الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:33
المغرب له سيادة وملكه ونرفض تدخل هولندا او اي دولة اخرئ كيفما كانت في تدخل في شؤونه الداخلية الله والوطن والملك .
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-9
6 - حسن الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:35
المغرب لا ينتظر من اي دولة ان تعطيه دروس في الدمقراطية مثل هولاندا او غيرها .فعلى الهولنديين ان ينظروا الى العنصرية التي تتفشى في بلدهم ضد المسلمين و الأفارقة و خاصة المغاربة
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-10
7 - حسن الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:46
اسي المالكي واش كتهدر على المغرب و لعلى النرويج
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8
8 - mimoun الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:52
المعلق رقم 2
هولندا لم تتقبل رخصة السياقة المغربية عندما علموا ان سيارة التعليم في المغرب
لها مقودين 2 فران 2 لمبرياج 2
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3
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