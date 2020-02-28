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الرئيسية | سياسة | جمهورية بوروندي تفتح قنصلية عامة بالعيون

جمهورية بوروندي تفتح قنصلية عامة بالعيون

جمهورية بوروندي تفتح قنصلية عامة بالعيون
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:46

افتتحت جمهورية بوروندي، اليوم الجمعة بالعيون، قنصلية عامة لها، لتصبح سادس تمثيلية دبلوماسية بعاصمة الصحراء المغربية في أقل من ثلاثة أشهر.

وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البوروندي، إيزيكيال نيبيجيرا.

يشار إلى أن مدينة العيون، عرفت منذ متم العام الفارط، دينامية دبلوماسية مشهودة من خلال تدشين قنصلية لجمهورية جزر القمر المتحدة (في دجنبر)، وقنصليات جمهوريات الغابون وساو تومي وبرنسيب، وإفريقيا الوسطى في ينايرالماضي، والقنصلية العامة لجمهورية كوت ديفوار شهر فبراير الجاري.

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