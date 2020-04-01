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الرئيسية | سياسة | إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار

إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار

إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:50

لم يمر قرار بسط سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية وخلق منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، بنشره في الجريدة الرسمية، دون أن يُخلف ردود فعل واسعة بالجارة الشمالية، خصوصا من قبل حكومة جزر الكناري.

ووسط أزمة وباء "كورونا" في إسبانيا، علقت وزيرة الخارجية الإسبانية على دخول قانون البحار حيز التنفيذ بالمغرب، وقالت في تصريح موجه إلى الرأي العام الإسباني: "نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يحمل جديدا بحكم أننا نعرف محتواه بصفة عامة خلال مراحل مروره بالبرلمان".

وحرصت وزيرة الخارجية الإسبانية على تذكير المغرب بالاتفاق الذي جرى مسبقا بين الرباط ومدريد حول أزمة ترسيم الحدود. وأكدت أرانشا غونزاليس، في "تغريدة" على حسابها، أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على المناطق المحتمل الاختلاف حولها، عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي.

وتقصد رئيسة الدبلوماسية من خلال "تدوينتها" بالمناطق المحتمل الخلاف حولها مناطق الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض البحري، من قبيل المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، علما أن باطن المحيط الأطلسي غني بالبترول والغاز وبموارد معدنية حيوية، وهو ما يُريد الإسبان التفاوض بشأنه مع المغرب؛ ناهيك عن منطقة الجرف القاري، التي تضم موارد طبيعية معدنية وأحفورية وبيولوجية.

ومباشرة بعد نشر قوانين البحار في الجريدة الرسمية للمملكة، طالب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، حكومة مدريد بالرد بقوة ضد ترسيم المغرب حدوده البحرية بشكل أحادي.

وسارع رئيس حكومة الكناري إلى الاتصال بوزيرة الخارجية الإسبانية لمناقشة تفاصيل دخول قرار ترسيم المياه البحرية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن حكومته سترد على المغرب إذا كان هناك أي تداخل مع جزر الكناري.

وشدد رئيس حكومة الكناري، في اتصاله بوزيرة الخارجية الإسبانية، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، على ضرورة الدفاع بقوة عن المياه الإقليمية الإسبانية، مشيرا إلى أن "القانون الدولي لا يقبل أي قرار أحادي في هذا الشأن".

وكشف رئيس حكومة الكناري أن وزيرة خارجية مدريد طمأنته بكون الحكومة الإسبانية سترفع شكوى أمام منظمة الأمم المتحدة في حالة وجود تداخل في المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا.

وكانت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية قالت من الرباط: "على المغرب أن يحْترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نشتغل بشكلٍ مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصاً العمل على ما تفرضه التشريعات الدّولية ومعاهدة البحار".

وأضافت الوزيرة ذاتها، في معرض حديثها عن مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية، أنّ "حكومتي إسبانيا والمغرب ستلتزمان بالتّوصل إلى حل توافقي بدون قرارات أحادية الجانب، وبدون اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع من أجلِ حلّ تضارب المصالح في ما يتعلق بحيزهما البحري المشترك، خاصة في ما يتعلق بمحيط جزر الكناري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - sadaam الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:10
نعم انا مع الاتفاق مع اسبانيا ولكن بشروط التنازل على سبتة ومليلية
المهم هدا هو السلاح الدي يملكه المغرب مع اسبانيا لكي ترضخ راسها للارض الواقع
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2 - hakim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:13
المحتل يريد التفاوض علي شيء لا يملكه
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3 - وطني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:13
زمان لغة الاستعمار ولى الى غير رجعة الان إما ان تفاوض على اسس الاحترام بيننا بحكم حسن الجوار وتقاسم المصالح بيننا وإما الحوار فقط بدون اي مصلحة لكم واذا تماديتم بلغة ( الاستعمار ) فلن ينتفع احدا ولبادي اظلم والمغرب الماضي ليس المغرب الحاضر والمستقبل لكم دينكم ولنا ديننا
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4 - karim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:14
مكرهوش نقسمو معهم حتى لغداء ديالنا عجيب امرهم
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5 - احمد الفروي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:15
كرونا فضح المستور عن كثير من القضايا و منها العولمة و الراسمالية المتوحشة المتحللة من كل القيود الوطنية و التي لا شغل لها سوى الربح السريع - فضح ايضا الوضع الحقيقي لبعض الدول التي تعتبر نفسها قوى اقتصادية عسكرية و سياسية و تريد اعادة الهيمنة الاستعمارية بكل الطرق على انها مجرد دول تعيش على اوهام الماضي الاستعماري و انها تنتحر اقتصاديا لمحاولة العودة الى الاستعمار لانها ليست لها القدرات البشرية و لا المادية و لا الاقتصادية: كشفت الازمة انها لا تنتج ابسط الالات من قفازات و كمامات و صابون و معقمات و اجهزة التنفس و الهواء و نظارات و اجهزة قياس الحرارة و الفحص الآني و الكشف عن بعد و التنظيم القوي و لا حتى عقار الباراسيتامول- هذه الاستعمارية تهتم فقط باقتصاد الزواق و البرباغندا و الابتزاز المالي و شن الحروب لاحداث الفتنة و الفوضى و لا اقتصاد صلب صناعي لها و تريد نشر ثقافة و لغة متجاوزة فقط للهيمنة و لا تهمها قيم الحق و التعاون و المساوة و التعددية و الديموقراطية- دول تعيش على اوهام و فكر الاستعمار القديم الذي تتوارثه و تريد اعادته بلا خجل -دول تعيش على حساب افريقيا الخ-
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6 - سعيد،المغرب الأقصى الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:16
على المغرب تحرير سبتة و مليلية و الجزر في البحرين المتوسط و المحيط بكل وسيلة ممكنة و أن لا ينصت لما يقوله المسؤولون الأسبان،
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7 - شمالي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:17
ما هذا التطاول و الغرور من حسن حظكم ان دبلوماسيتنا تتخذ سياسة حسن الجوار
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8 - محب للوضوح الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:19
في عز كورونا والمحنة الإسبانية نرى الجشع البشري
مستمر في نفوسهم .. أظن أن غرضهم الأساس ليست المناطق المحتمل الاختلاف حولها ، بل الغرض عندهم هو نزع اتفاق موثق من المغرب سيعتبرونه مكسبا إظافيا يمحي مستقبلا كل إمكانية مطالبة المغرب بجزره ، خصوصا أنهم يرون كيفه يتطور المغرب و يتقوى يوما بعد يوم ..
لكن لدي ثقة عظيمة في عبقرية الدبلوماسية الخارجية لمملكتنا الحبيبة
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9 - redouane الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:20
وا الاسبان راه تا جزر الكناري ديالنا نوضو هزو قشكم ولا نوضوها سلاح حنا ما خايفين من تا واحد
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10 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:22
لا نريد تفاوض و لا هم يحزنون
الأمور واضحة وضوح الشمس فالأرض أرضنا و البحر بحرنا و عليهما نبسط سيادتنا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
عاشت المملكة المغربية الشريفة من الأندلس إلى نهر السينيغال و من الصحراء الشرقية إلى الجزر الخالدات
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11 - Fixible الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:22
و كأن المغرب سيسغل هذه المعادن و الثروات في الصناعات الفضائية و الطبية.
مضاربين غا مع الكمامات ديال الشينوا.
و زيدون الا مكان المواطن ما غاديش يستافد من الثروات الباطنية غا سمحوا فيهم.
اين هي الثروة ؟ سؤال حير الفلاسفة ديال اليونان و ادربدجان.
بقا فدارك #
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12 - MALCOM X الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:24
نحن جنود مجندين للدفاع عن بلادنا اسبانيا لن ترعبنا ولا حلف الناتو نريد تحقيق وتسليط الضوؤ على اخطر عصابة للاتجار بالبشر وما خفي اعظم لا يعقل ان تبقى المغنية تصول وتجول وتهدد بدون ردع القضية اخطر بكثير تهدد امن وسلامة المغرب
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13 - زمن التيه الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:24
ترسيم الحدود البحرية المغربية سنحقق دالك بتفاوض أو بالخيار العسكري لا للإستعمار تانيتا
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14 - أرض أمازيغية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:25
حاكم جزر الكانري مثل ليوطي فرنسا في المغرب. جزر الكناري أرض أمازيغية بقوة التاريخ
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15 - ahmed الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
لا تيفاق مع لستيعمار الممالك لمغربي له سياد
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16 - مكناسي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
هاد اسبانيا فاش تسالي من الحرب ديال كورونا الى خلا فيها بعد ميصلاح. ؤبغات الحرب معانا مرحبا.
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17 - Zahya الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:28
الوجه القبيح لدول الاستعمارية يضل قبيح مهما حاولوا تجميله فهم يستولون على خيارات الدول ويدعون الحريات و تقرير المصير ملك الجميع و لكن مع الاسف يجيدون من يصدقهم
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