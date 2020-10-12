نشطاء يُطلقون عريضة ضد "زيادة أعضاء البرلمان"

هسبريس من الرباط

في الوقت الذي تضغط فيه أحزاب مغربية من أجل قبول مقترح الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب خلال الانتخابات المقبلة، وقّع نشطاء مغاربة على عريضة رقمية ترفض توافق السياسيين على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب من أجل تمرير هذا المقترح.

ووقّع مئات المغاربة "عريضة عدم الرضا" أطلقها الناشط والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، ترفض الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بـ"مبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية"، بتعبيره.

وجاء في العريضة الافتراضية أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي "بالنظر لما لهذا القرار من تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، وفي ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا".

وتزامنا مع قُرب إفراج الحكومة عن القوانين الانتخابية، طالب الموقعون على العريضة الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان بـ"التراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية".

واعتبر الموقعون على العريضة أن هذا الاقتراح القاضي برفع أعضاء البرلمان "يُسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص".

ويُعول الواقفون وراء العريضة الإلكترونية على "اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع المغربي".

وحصلت الأحزاب السياسية على موافقة مبدئية من أم الوزارات بالرفع من عدد أعضاء البرلمان، وهو المقترح الذي لم يجد أي اعتراض من طرف الأحزاب التي كانت تدافع في السابق على ضرورة تقليص العدد بسبب الكلفة المالية وتفاعلا مع المطالب الداعية إلى التقليص.

وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب قد طالب رسميا بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425، وذلك بإضافة "كوطا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.

ويرى المقترح البرلماني ضرورة أن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة؛ 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 من المقترح، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر من المقترح ذاته.