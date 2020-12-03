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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يمدد الطوارئ الصحية إلى 10 يناير

مجلس الحكومة يمدد الطوارئ الصحية إلى 10 يناير

مجلس الحكومة يمدد الطوارئ الصحية إلى 10 يناير
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 13:50

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يناير 2021؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 10 دجنبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 يناير المقبل في الساعة السادسة مساء.

وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الفقير الخميس 03 دجنبر 2020 - 13:57
انشاء الله حتى نهاية حزبكم لاننا سئمنا منكم
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29
2 - DALAMOUNI الخميس 03 دجنبر 2020 - 13:59
سياسة فاشلة بامتياز لم يعد في مقدوركم غير التمديد. حكومة عثمانية فاشلة وفاسدة وضعيفة اضعف من خفي حنين حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل. اللهم ارفع عنا هاذا الوباء والبلاء لتستمر الحياة ولو كره الكارهون.
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31
3 - سلام عليكم الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:00
شي واحد افسر لية اشنو هي طوارئ صحية حينت ماشفت حتى تغيير
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19
4 - MOUISSA الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:02
ما العاجل في هدا الخبر تمديد حالة الطوارئ أصبحت مسألة طبيعية ما دام الوباء منتشرا في جميع أنحاء البلاد و لن ترفع بصفة نهائية إلا بعد تلقيح جميع المغاربة و إختفاء الوباء
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5
5 - Red pen الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:02
او الحالة ديال المهاجرين المغاربة لي خلصو فلوس كثيرة مع جوج شركات ديال الطيران. و السياحة اللي غادي كتموت.
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9
6 - محمد قوري الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:08
ليس على رئيس الحكومة عقد اي اجتماع يكفيه فقط يعمل لايف على الفيسبوك و يعلن تمديد حالة الطوارئ بكل بساطة .
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10
7 - رشيد الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:15
و ما الفائدة من هدا الحجر الطويل ما دامت الاعداد في تزايد و الازدحام في كل مكان الحجر ليس الحل
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8
8 - Sofiane الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:16
اجراءات غير فعالة تخنق المواطنين فقط
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11
9 - محمد مداني الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:17
وما الفائدة في تمديد حالة الطوارىء إذا كنتم لا تحرصون على لبس الكمامات والتباعد الجسدي ، والأسواق تعج ازدحاما بدون مراقبة للحافلات سيارة الأجرة التي لا تحترم ما أوصت به الحكومة، من هنا يتبين التلاعب بالمواطنين الذين يحرصون كل الحرص على توصية السلطات الصحية، إلى متى نزور أهلنا في مدن أخرى والكثير من المغاربة أصيبوا بأمراض داء المفاصل والعضلات وخاصة المتقاعدون.
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6
10 - احمد الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:18
هل هدا الحجر الصحي يشمل الدراسة أيضا
يعني عن بعد أو كيف
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4
11 - مهاجرة الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:25
ايوا قولوا ثاني يا ربي مازال هذا الحدود ما غادي يفتحوها علينا والله العظيم الله يشفينا ويشوف الجميع
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0
12 - mohamed الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:58
حزبكم ساهم في تفشي الفساد لو كانت في محكومتك الشجاعة لا ذفنتم احياء
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