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الرئيسية | سياسة | سفير روسيا: موسكو ترفض "حرب الصحراء" وتخشى جمود التفاوض

سفير روسيا: موسكو ترفض "حرب الصحراء" وتخشى جمود التفاوض

سفير روسيا: موسكو ترفض "حرب الصحراء" وتخشى جمود التفاوض
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:00

أكد فاليريان شوفايف، السفير الروسي المعتمد لدى المملكة المغربية، أن موقف بلاده بخصوص ملف الصحراء "واضح تماماً ومبدئي منذ بداية هذا النزاع الإقليمي"، مشيرا إلى أن موسكو تدعم إيجاد "تسوية مقبولة وعادلة لهذا النزاع الذي استمر طويلاً، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد السفير الروسي، في مقابلة مع جريدة هسبريس الإلكترونية تُنشر لاحقاً، على أنه "ليس هناك أي حل لهذا النزاع إلا عبر الحل السياسي التفاوضي. ولذلك، فنحن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ورحبنا بقوة بالمبادرات السابقة للمبعوث الخاص هورست كولر بخصوص ترتيب طاولات مستديرة في جنيف بين أطراف النزاع، بحضور الطرفين الإقليمين الجزائر وموريتانيا باعتبارهما دولتين جارتين".

ودعا السفير الروسي بالرباط إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد، مشدداً على أن استمرار الجهود السياسية يخدم تهدئة الأوضاع على الساحة ويشجع كل الأطراف من أجل المساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن ما جرى في الأسابيع الأخيرة من تطورات بالصحراء عقب أحداث معبر الكركرات جاء نتيجة "نوع من ركود في العملية السياسية بين أطراف النزاع"، مشيرا إلى أن سيرغي لافروف، وزير خارجية بلاده، أجرى، في إطار الجهود الروسية لتهدئة الأوضاع بالصحراء، مكالمات هاتفية مع نظيريه المغربي والجزائري، ودعا كل الأطراف وخاصة المعنية منها بشكل مباشر إلى الامتناع عن كل الخطوات وكل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع أكثر.

وتابع السفير الروسي فاليريان شوفايف قائلاً: "نحن خائفون بشأن الركود في العلمية السياسية، ومقتنعون بأن هذا الوضع لا يخدم تسوية النزاع"، وزاد أن ما جرى في معبر الكركرات هو "نتيجة جمود العملية السياسية".

وأورد المتحدث في الصدد ذاته: "لا بد من تجديد العملية السياسية لتفادي في المستقبل مثل هذه الأحداث المؤسفة، والبداية يجب أن تكون من تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة"، معتبراً أن جمود العملية السياسية قد يؤدي إلى وقوع أحداث مؤسفة جديدة بالصحراء على حد قوله.

وحول تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وإمكانية نشوب حرب بين البلدين، قال فاليريان شوفايف إنه كسفير في المغرب والأمر نفسه بالنسبة لزميله الروسي في الجزائر لا بد أن يقوما بما في وسعهما لتفادي وقوع هذا الاحتمال.

وشدد المتحدث على أن الدور الروسي يكمن فقط في دعوة المغرب والجزائر إلى القيام بالجهود المناسبة لتحسين العلاقات الثنائية بينهما، وقال: "اقتناعي الشخصي بأن تحسين العلاقة بين البلدين الكبيرين (المغرب والجزائر) في الإقليم وشمال إفريقيا يخدم الجميع، ويخدم أيضا الاستقرار الإقليمي وحتى الاستقرار العالمي".

وكشف السفير فاليريان، في حواره مع هسبريس، عن تفاصيل التعاون المغربي الروسي بخصوص لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس "كورونا". كما تحدث، في الحوار الذي سينشر لاحقا، عن آفاق التعاون العسكري بين الرباط وموسكو وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - نصراوي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:17
كما قال المثل المصري.من غير لف ولا دوران واش روسيا مع المغرب بصحرائه ولا مع البوليساريو جينا نيشان
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29
2 - aklani الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:18
ابانت التجربة ان الدول الكبرى لا حليف لها الا الدولار فبعدما دعمت صدام بالسلاح في مواجهة العدوان الامريكي باعته قبيل دخول الاحتلال الى العراق بمليار ونصف دولار وعكسه صحيح بالنسبة لطالبان مع امريكا لما دعمتها لمقاومة الوجود الروسي في افغانستان وبعد دخولها الى مضمار السياسة او بالاحرى تجاوزها للخطوط المرسومة لها تم اعلان الحرب عليها
باختصار انت صديق اليوم لكن لا اضمن لك الا تصير غدا عدوا لي
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24
3 - زكرياء المغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:18
موسكو حليفة للنظام العسكري الجزائري الحاكم وموقفها من قضية الصحراء المغربية معروف مند القدم لهذا على المغرب عدم الإعتراف بجزيرة القرم لصالح روسيا
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21
4 - mimoun الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:28
ياسعادة السفير الجزائر هي من اسست البوليزيرو وهن من تعاكسنا في كل شيئ وهي سبب مشاكلنا في الصحراء ومايقع باختصار هي محور الشر لانريع علاقتا معها للابد بل وجب علينا قطع جميع العلاقات معها واعلان الصحراء مغربية الا الابد ولا والف لا للحكم الداتي انتها الكلام الله الوطن الملك
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12
5 - ولد حميدو الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:30
روسيا عندها مصالح مع البلدين و طبعا ستميل للبلد الدي تربح معه اكثر و لا ننسى بانها ضد انبوب الغاز نيجيريا المغرب لانه سينافسها

النظام العسكري اصابه السعار و روسيا مبغاتش تكمل عليه
الصحراء الغربية توجد حتى في مصر و على الجنرالات ان يدافعوا على كل ما هو غربي كما تدافع عن فرنسا الدولة الغربية اما روسيا فهي شرقية
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10
6 - تصريح روتيني الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:30
مادام لم يرحب بمقترح الحكم الذاتي في تصريحه و إعتباره كحل من الحلول الممكنة ... يبقى كلامه فضفاض جدا و محفوظ و لا يثير أي شيء لأي طرف .
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19
7 - ملاحظة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:34
"ليس هناك أي حل لهذا النزاع إلا عبر الحل السياسي التفاوضي"
هذا هو موقف المغرب بالضبط، لكن التفاوض مع من ؟ مع البيادق أم مع من يحركها ؟.
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8 - karim الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:40
ا لحل الوحيد لهذا النزاع ياسفير روسيا , هو ان الجزائر ليست ببلد جار كما تكذب عليكم , االجزائر هي الطرف الرئيسي والاساسي لهذا النزاع المفتعل ,الحل يبقى عند الجزائر وحدها هي التي خلقت وصنعت هذا المشكل وهي التي ستحله , والجلوس مع الجزائر للحواروالمفاوضات حول استرجاع الصحراء الشرقية المحتلة من طرف الاستعمار الصهيون الجزائري الغاشم,
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8
9 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:40
ما احسن ان يدخل الانسان في الكلام الصحيح والحق الدي اصبح يعترف به العالم لابد من اصال الى الحق وهو الصحراء مغربية مند قرون لكن العالم كان ياءكل ليل ونهار بسخاء من خزينة الشعب الجزائري الان لم تبقى الخزينة كما كانت والنضام يعيش انقسامات وصراعات واغتيلات وتهديدات يعني النضام طريقه الى البحر والرئيس غايب اين الله اعلم ادا بداء العالم يعترف بالحقيقة التي يعرفها من زمان وكل دولة تعطلت ستصبح منهم والمغرب يعرف اخوانه واصدقاءه سواء عربيا اسلاميا دوليا افريقيا كل شيي معروف
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10 - simo الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:44
لقد أرجع المسؤول الروسي ما جرى نوع من ركود في العملية السياسية. يعني أنه يختبىء وراء الأمم المتحدة التي بقيت عاجزة أمام قطاع الطرق للمراوغة فقط. فروسيا لو منح لها المغرب قاعدة بالصحراء كما فعل بشار معها في ميناء قرطوس لقامت بدك البوليزاريو بقادفاتها الجوية واتهمتهم بالإرهاب.
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11 - Aziz madar الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:44
موسكو حليفة للجزائر منذ القدم لاعتبارات ايديولوجية جامدة،دائما تتخد قرارات مناوئة للمغرب في مجلس الامن،و كلام السفير محاولة لستر الواقع و هنا نحن لانلوم السفير لانه منفذ فقط لسياسة رؤسائه و لكن هذه هي الحقيقة.
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