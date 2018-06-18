24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. العنزي والشاب خالد يرفعان معنويات "الأسود" بأغنية مغربية (5.00)

  2. التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

  3. طرق تطوان تتعزز بنفقين لاستقبال المصطافين (5.00)

  4. رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)

  5. رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان

رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان

رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:00

في الوقت الذي تعيش فيه جماعات ترابية عدة مشاكل جمة وخلافات داخل مجالسها، قرر بعض الرؤساء السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم تاركين المشاكل تتفاقم خلفهم.

وسافر عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات، منذ الجمعة الماضي، إلى روسيا لمتابعة أطوار المباراة التي جمعت المنتخب المغربي مع نظيره الإيراني برسم بطولة العالم في كرة القدم "روسيا 2018".

ومن بين الرؤساء الذين شدوا الرحال إلى بلاد "الدب الروسي" لحضور مباريات المنتخب المغربي، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حسن بنعمر، الذي ترك خلفه مشاكل جمة على جميع المستويات.

واعتبر أعضاء من المقاطعة أن ترك الرئيس المذكور لجماعته في الوضعية التي هي عليها يكشف غياب الرغبة في الاستجابة لمطالب الساكنة، في ظل غضب المعارضة التي سبق لها أن تقدمت، قبل أيام، بطلب إلى رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، من أجل تفعيل مبدأ الرقابة على المجلس.

حسن بنعمر ليس وحده من سافر إلى روسيا تاركا المشاكل والصراعات خلفه؛ فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرئيس جماعة مدينة المحمدية، حسن عنترة، بروسيا، الذي يوجد في قلب صراعات بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي كان ينتمي إليه قبل أن حله.

واعتبر بعض المنتخبين في مجلس المحمدية أن سفر الرئيس رفقة نائبه لمتابعة مباريات المنتخب المغربي بمثابة لا مبالاة منه تجاه المشاكل التي تعيشها جماعته، خاصة أنه فشل في آخر دورة في تمرير دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة.

ومن بين الرؤساء أيضا الذين فضلوا التقاط صور في روسيا والمكوث فيها بعد المباراة الأولى للأسود، محمد جودار، رئيس مقاطعة بن مسيك، الذي عاب عليه عدد من المواطنين بقاءه في البلد الأسيوي.

وإذا كان جودار يبرر تواجده بهذا البلد الذي يحتضن "المونديال" بكونه عضوا بالجامعة الملكية لكرة القدم ورئيسا للعصبة، فإن المواطنين يدعونه إلى الاهتمام بجماعته الغارقة في المشاكل، خاصة أن مهمة الفريق الذي كان مشرفا على ملف "موروكو 2026" قد انتهت بعد التصويت لصالح الملف الثلاثي.

ولا يتعلق الأمر برؤساء الجماعات فقط، بل إن برلمانيين دخلوا في خلافات وصراعات من أجل الظفر برحلة مدفوعة التكاليف من مالية الدولة لحضور العرس الكروي العالمي ببلاد "الدببة".

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد فشل في أولى اختباراته ضمن مباريات المجموعة الثانية بـ"مونديال" روسيا أمام إيران، في المقابلة التي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ، بعدما خسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل رغم الهجمات الخطيرة والكثيرة لأسود الأطلس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - mhammed الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:09
دولة متخلفة بجميع المقاييس على جميع المستويات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
254
2 - N.h الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:10
فلنقم صلات الجنازة على هذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
206
3 - مواطن من ابن امسيك الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:12
برلمانيو الشعب والامة، اموال تبدد بدون حسيب ولا رقيب،لك الله يا وطني..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
156
4 - zaka الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:13
أصحاب VIP لا يستحون هاد النوع اللي قال عليهم الملك كايوقفو ف إشارة المرور وكايشوفو ف الناس بوجهم حمر ياكلو الغلة ويسبو الملة بزاف عليهم المسؤولية ماشيين على ضهر الشعب الضعيف مع حسناوات ويأكلون ويشربون ماعلابالهومش ايوا هادا هو المغرب حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
5 - yahyyyyy الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:13
ابصحثهم او راحتهم مكاينش الي احاسبهم حقا احنا شعب لمداوخ الي كنبيعو اصوانتنا يوم الانتخابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
105
6 - fador الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:15
لو كانو تهمهم مشاكل السكان لما ترشحوا لهذا المنصب أساسا. متى ستتقدم يا بلدي متى سيحكمك أناس نزهاء يخشون الله و يخدمون مصالح البلاد متى يا بلدي سيحكمك حاكم تقي صارم لا يخشى الا الله و يخشونه المسؤولون يجوب الطرقات ليسمع و يحس بمعانات السكان و يقضي حوائجهم ..... أينك يا شبيه عمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
7 - naima الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:16
علاه لي معندوش علاش احشم كيحشم بحال برلمانيين والمنتخبين ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
8 - Wislani الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:16
هل كانت الرحلة الى روسيا تدخل في الحملات الانتخابية البرلمانية ..أم أن.كأس العالم صادف الترويح عن النفس لأن النفس أذا كلت عميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
9 - joker الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:16
ودابا هادو مكيتحداوش الشعب والناس لنتخبوهم ولي ديرين فيهم الثقة؟او كيشكيو كيقولو الازمة!!!او شكون هادا لدايرها؟؟ياك نتوما!!اولا لا؟؟فينا هي المراقبون؟؟حتا هما مشاو يثبرعو على ضهر الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
10 - said الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:17
عليها مطفروش المنتخب الوطني المغربي گول صحاب الكروش الحرام هيا حرمت علينا الفرحه وكلنا فيكوم الله وف لي صوت عليكوم جميعاً الا الدرك الاسفل من النار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
11 - مول لفراخ الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:18
الامر عادي جدا لأنهم اشترو الكراسي بي 200 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
12 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:19
باختصار ان لعبة كرة القدم خاصة في الدول الاستبدادية تبقى أفيون الشعوب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
13 - عبد الله الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:19
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
14 - الريف الشامخ الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:20
من أراد السفر الى روسيا لحضور مباريات المنتخب فهذا من حقه ولكن ليس بأموال الدولة وكذلك لا يجب ان يتقاضى اي اجر خلال الايام التي سيكون فيها غائبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
15 - نزار الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:21
ألا يعتبر هذا الغياب انقطاعا عن العمل؟ وبالتلي يجب أن يوقفوا عن العمل وتوقف رواتبهم (يجب أن يطبق القانون في حق المستهترين بالشعب و مصالحه)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
16 - mohamled الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:22
لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صدق الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
17 - خالد الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:22
العالم الخامس بزاف علينا،،لهذا السبب لن ننظم كأس العالم ولو بعد قرون..ولن نتأهل لأنّ الله لا يحبّ الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
18 - hawaii 005 الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:23
بدون ما أكرر نفس الكلام عنوان المقال خير دليل ، بدون تعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - مواطن الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:24
البلاد أصبحت تعيش فوضى خطيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
20 - ارحمونا الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:24
لماذا تتولو مناصب خدمة المواطن وانتم تفضلون متعة الذات أكثر من الوطن؟ أليست هذه خيانة؟ من يمكنه أن يشرح لي كيف يعقل أن المرء يترك المسؤولية على حساب توتر الشارع وإن لم نقل حالات طوارء.
يجب إعادة النضر في من اقسم انه سيخدم البلاد على حساب مصالحه الشخصية، لأن هذا غير مقبول ولابد من وضع الأولويات ومراعاتها من طرف المسؤولين دون استثناء، خصوصا أن هناك تذمر من السفريات والغياب الطويل عن الوطن والشعب له الحق في ذلك ما دام ان القضية تهمه وهو دافع الضرائب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - abdo الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:25
يا شعب هؤلاء تحميهم لوبيات الفساد لا حس مهني ولا مسؤولية لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
22 - مهاجر الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:25
بالله عليكم هل رأيتم مسؤولا واحدا في المغرب من
أ على الهرم إلى أدناه يتحمل مسؤوليته . الكل منخرط في جمع المال و مص دماء المغاربة و الضرب بمصالحهم إلى عرض الحائط .
الكل يزهو و ينتشي و يسافر على حساب جيوب المغاربة و على مصالحهم .
إلى متى تبقى يا وطني لقمة سهلة لكل الكلاب الضالة التي تفترس لحومك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
23 - م المصطفى الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:25
من بين الأخطاء الإدارية التي تتخبط فيه إدارتنا المغربية على الدوام هي حصر السير العادي لمصلحة من المصالح على الرئيس فقط. إذ ان الصواب هو ان يقوم أحد مكانه لكي يتم السير العادي للمصلحة. فإذا كان الأمر انتقاليا من الرئيس إلى من ينوب عليه، فما العيب أن يسافر لروسيا لتشجيع الفريق؟ لكن أن تتم جميع مصاريف الرحلة على حساب الرئيس أو البرلماني أو المسؤول عن وزارة معينة. أما إن كان من مال الشعب فهذا شيء مخزي وممقوت بل يعتبر سرقة للمال العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - حميدة الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:26
وا الى هادشي قانوني واخدا اجازة او مسموح ليه يخرج من التراب الوطني فالمقاطعة فيها موظفين ربما هما ماعينهمش اخدمو المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - متتبع الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:26
إدا كان سفر هاؤلاء الرؤساء وبرلمانيبن من مالهم الخاص وعطلتهم السنوية فلا حرج . أما إن مال الدولة فمن الواجب محاسبتهم واسترداد ما أنفقوا ومحاسبتهم (الحبة والبارود من جيوب المواطن والله حرام .باراكا وكفا من التبدير والشفرة إرحممو هدا الشعب من النهب )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
26 - مراقب الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:29
لقد جن من يعتقد أن مسؤولي المملكة لديهم درة من المسؤولية و الضمير لكي يهتموا بشؤون البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
27 - باسطا الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:31
ايلا كانت عطلة ووجد من ينوب عنهم وكان السفر الى روسيا تحت نفقتهم فهذا من حقهم اظن انهم مسافرين دائما قبل المونديال بسيارات من اموال الشعب.لماذ مسؤولوا العصب استغلت تذاكر vip ديال الفيفا عوض لمنحها للعابين الدوليين داخل وخارج الوطن ليقدموا الاضافة للمنتحب والدوري المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - ولد فم زكيد الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:32
حشووومة عليكم نسيتو دنيا باطما والستاتي حتى هما عطيوهم رحلة مدفوعة التكاليف --- الحمد لله لا مونديال لاحب الملوك حيت ربي عارفكم غدي تزيدو تمصو جيوبنا ----ربي كبييييير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
29 - حلوشيhlouchi الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:34
ا لذي كان ينتقدهم وسماهم الدكاكين ,وها هو في السجن اوتهناو منو (الزفزافي) اما الان فقد طابت لهم الريح فلقد جائت من الجهة المرغوبة لهم ,فهنيئا لكم لزيارة ضريح لينين وستالين وهنيئا لكم بالصور مع الحسناوات الشقراوات في الساحةالحمراء بموسكو,,,واين الفقراء من ممثليهم?????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
30 - ياسين الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:35
غياب الرقابة على أموال الدولة وحتى على المسؤولين هو من دفعهم إلى السفر المواطن أخر همهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - العبقري الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:39
يبدوا أن هذا يعتبر استفزازا متعمدا و خطة جهنمية لتفجير عقول المغاربة لجعلهم يخرجون في اجتجاجات الشارع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - م ع الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:40
النصف راح إلى روسيا و النصف راح للعمرة و الحج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
33 - #مقاطعون الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:40
مثل هذه الامور هي التي تأجج لهيب الإحتجاجات و كل أشكال الإحتقان و الغليان الشعبي العارم. وفي ظل هذه الأوضاع وفي خصم المقاطعة الشعبية المتعاظمة لعموم الطيف الشعبي المغربي المنتفض ضد الغلاء من خلال حراك مقاطعون يستمر برلمانيو دكاكين الريع و الفساد السياسوية في استفزاز عموم المقهورين بنهب المال العام المدفوع من جيوب دافعي الضرائب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - مول الحانوت الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:40
انا داير واحد الفراشة شادة ليا الاولى
كنتفرج ف المنتخب وخا فيها تشاش...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - زيدونا متعة زيدونا الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:42
زيدونا متعة.. زيدونا
يا أحلى نوباتِ جُنونونا
يا سِفرَ الخَنجَرِ في أنسجتنا
يا غَلغَلةَ السِّكِّينِ..
زيدونا غرقاً يا ناخبينا ويا ناخباتينا
إن البحرَ ينادينا
زيدونا موتاً..
علَّ الموت، إذا يقتلنا، يحيينا..
جِسمُكِم وجسمكن خارطتنا.. ما عادت
خارطةُ العالمِ تعنينا..
نحن أقدمُ عاصمةٍ للحبّ
وجُرحنا نقشٌ فرعوني
وجعنا.. يمتدُّ كبقعةِ زيتٍ
من بيروتَ.. إلى الصِّينِ
وجعنا قافلةٌ.. أرسلها
خلفاءُ الشامِ.. إلى الصينِ
في القرنِ السَّابعِ للميلاد
وضاعت في فم تَنّين
عصفورةَ قلوبنا، نيسانينا
يا رَمل البحرِ، ويا غاباتِ الزيتونِ
يا طعمَ الثلج، وطعمَ النار..
ونكهةَ شكوكنا، ويقينونا
نشعُرُ بالخوف من المجهولِ.. فآوونا
نشعرُ بالخوفِ من الظلماء.. فضُمونا
نشعرُ بالبردِ.. اعطونا في قبة البرلمان
إحكوا والحكيم لنا قصصاً للأطفال
وظلالنا قربنا..
غنِّونا..
فنحن من بدءِ التكوينِ
نبحثُ عن وطنٍ لجبينا..
عن حُبِّ امرأة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
36 - حميدو الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:47
إذا أسند الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - gayour الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:48
هذه هي الوطنية الصادقة رحلة فابور ما كانوش يحلمو بها يتبرعو مع روسهم ويتصنتوا لعضيماتهم وينساو الهموم ويخلو المواطينين يعانوا الامرين الحرارة المرتفعة والمشاكل اليومية اصلا هد الروؤساء شدوا الرئاسة باش يمشيو لروسيا لله ياخد فيهم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - المغرب الى اين الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:49
اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة
لاشك اننا نعيش مراحل قيام الساعة
ولكل امة قيام ساعتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - الهواري الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:51
ان كان لنا حق في تلك الاموال التي صرفت عليهم والله سنحاسبكم عليها امام الملك الديان يوم القيامة ولن نسامح في حقنا وناخذ من حسناتكم ان وجدت اصلا وتاخذون من سياتنا الموجودة بالالاف وترموا في جهنم خالدين فيها وحسابنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - كابتن ماجد مقاطع الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:54
السىﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على فيسبوك من مواطن مغربي إلى رئيس مجلس المحمدية عنترة . كيف تسافر إلى مونديال وتترك مشاكل كثيرة وراءك. جواب رئيس الجماعة عنترة . حلها أنتا . في تقرير من هسبريس أن أكثر من 50 مسؤول برلماني ذهبوا إلى النزهة في المونديال على حساب الشعب المداويخ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - Abdellatif الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:55
la coupe du monde je crois c'est fini pour le maroc il ne faut pas trop rever
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - sitou hammou الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:55
Quand le pouvoir n’existe plus ces agissements arrivent dans une situation de chaos.
Le vide dans le pouvoir provoque une corruption généralisée une économie de rente prépondérante et l’opportunisme devient monnaie courante.
Ce pays et ses citoyens sont laissés aux pâtures des différents prédateurs.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - ساخط الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:57
مادام هؤلاء البرلمانيين يجرؤون على مثل هاده الافعال الا وهم متيقنون انه ليس هناك من يزعزعهم من اماكنهم .لو كان في البلاد قانون ومحاسبة لما تخطو خطوة واحدة .ولكن العيب ليس فيهم بل في هدا الشعب الامي والجاهل الدي يصوت عليهم ب 100 درهم.انا ماصدمني فعلا اكثر لما رايت البارحة السي التيمومي يحاول المشي جاهدا بعكازه لكي يصل الملعب.ورايت في المقابل اشخاص اقل مايمكنني ان اصفهم به هو طفيليين وصوليين وانتهازيين جالسين في المنصة الشرفيةVIP.امثال مومو رشيد العلالي بوطازوت حاتم ايدار.والله مند البارحة تيقنت ان المغرب مات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - فاروق الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:57
إن الفساد المستشري بمقاطعة عين السبع لشديد الوطأة على ساكنة عين السبع. فبخصوص مشروع إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بنفس المقاطعة فهذا المشروع يعرف عدة خروقات مست جل الساكنة المستهدفة بحيث فوتت بقع أبناء الشعب الفقراء لللأغنياء والغرباء بتواطؤ السلطات المعنية جميعها بهذا المشروع خاصة باشا المقاطعة الذي يصول ويحول بسطوته العسكرية على أبناء الشعب المقهورين. فهل من إنصاف يخص هذا الملف الذي شرد أحياء بكاملها (دوار المومنية نموذجا)؟ هل يمكن فتح تحقيق من لدن وزارة الداخلية لمعرفة مصير حقوق جزء من الشعب تهضم جهارا من سلط خائنة للعهد والقسم وساكنة مظلومة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Moh الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:58
Profiteurs du système et au retour ils vont toucher des primes de la part de là fédération du foot et des cadeaux voir autre voyage en général c est la Turquie ils savent très bien que tous se qu'il font et légale
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - مهاجر الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:59
الشعب المغربي مغلوب على أمره، وسيلتنا الوحيدة للخروج من هذا الفساد هو المقاطعة،!!
مقاطعة الانتخابات..مقاطعة المهرجانات ..مقاطعة الإعلام (القناة الثانية و اخواتها)...والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - جمول الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:00
حتى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي هو في نفس الوقت مدير الميزانية، التي تعتبر أهم مديرية بوزارة الوزير بوسعيد، ترك تسيير المديرية وانشغل بالكرة في حين احتفظ بجميع الامتيازات المالية رغم غيابه عن العمل بوزارة المالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - زائر الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:00
دابا عاد فهمنا التمنحيسة دالخسران منين جات....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:00
نتيجة المنتخب الوطني تساءل هؤلاء المنتخبين حول ماذا فعلوا من اجل الشباب المغربي الطموح لكن يعاني من العشوائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.