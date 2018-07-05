تهديد "البستيون" يغضب مدافعين عن مآثر تازة

رشيد الكويرتي

نظّمت التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، للتنديد بما تصفه بالاعتداء الذي يطال معلمة "البستيون"، والمتمثل في بناء خزان ضخم بمحاذاة هذا الحصن التاريخي الواقع بتازة العليا.

ورفع المحتجون في هذه الوقفة، التي نظمت بالموازاة مع انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، شعارات تدعو إلى وقف تشويه هذه المعلمة التاريخية التي يعود تاريخ إحداثها إلى القرن الـ16 الميلادي، واحترام القوانين التي تنص على منع البناء في مثل هذه الأماكن المصنفة تراثا وطنيا.

وأكد حسان عريض، رئيس فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة، أن التنسيقية متشبثة بتهديم ما تم بناؤه بالقرب من حصن "البستيون" وإعادة الحالة إلى حالتها.

وأبرز عريض أن جمعيته الحقوقية، بصفتها تحظى بصفة المنفعة العامة، سبق لها أن تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بتازة بدعوى في الموضوع ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة.

وأوضح متحدث هسبريس أن جمعيته ركزت في دعواها هاته، في الشق المدني منها، على المطالبة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حصن "البستيون"، وفي الشق الزجري بمتابعة المسؤولة عن الوكالة والمقاول المشرف على إنجاز أشغال خزان الماء.