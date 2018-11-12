24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  2. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  3. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

  4. مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة (5.00)

  5. تمديد فترة وضع الترشيحات لإدارة المكتبة الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تدنيس مسجد الحسن الثاني يسائل أداء "ليديك"

تدنيس مسجد الحسن الثاني يسائل أداء "ليديك"

تدنيس مسجد الحسن الثاني يسائل أداء "ليديك"
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:42

خلف تراكم كميات كبيرة من النفايات التي تقذفها أنظمة قنوات الصرف الصحي التابعة لشركة "ليديك" وسط المحيط الأطلسي ،على مستوى منطقة العنق، حول الحواجز الرخامية والإسمنتية المحيطة بمسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، شعورا بالسخط العارم داخل أوساط مرتادي هذه المعلمة الدينية والسياحية الروحية بالعاصمة الاقتصادية.

وتقاذفت أمواج المحيط الأطلسي كميات كبيرة من النفايات الآتية من قنوات "ليديك" على واجهة السور الوقائي لمسجد الحسن الثاني قبل ثلاثة أيام، في مشهد مقزز تكرر مرات عدة دون أن تكلف الشركة نفسها عناء التدخل لوقف هذه الكارثة البيئية التي تمس بسمعة المدينة.

وتقْدم ليديك، التابعة لشركة سويز الفرنسية الحاصلة على حق التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، بشكل دوري، على إطلاق كميات كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة صوب شاطئ المحيط الأطلسي غير بعيد عن مسجد الحسن الثاني، رغم تواجد محطة لمعالجة المياه العادمة على بعد أقل من 600 متر عن مسجد الحسن الثاني غير بعيد عن نقطة صب المياه الملوثة.

ويتسبب الإطلاق العشوائي للمياه العادمة المصحوبة بالأزبال والنفايات عبر قناة للصرف الصحي مرتبطة بمحطة للدفع بالشريط الساحلي الأطلسي للدار البيضاء في انتشار روائح كريهة، وتلوث مياه المحيط الأطلسي.

ويربط المسؤولون صب المياه العادمة في المحيط الأطلسي بتكدس النفايات في القنوات التي تدفع المياه العادمة صوب محطة المعالجة بمنطقة العنق، على الرغم من وجود دفتر تحملات صارم يفرض على ليديك عدم تلويث المحيط البيئي الطبيعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Assiya الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:58
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجب حماية هد معلمة دينية و سياحية جميلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - دفتر التحايلات . الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:00
على الرغم من وجود دفتر تحملات صارم يفرض على ليديك عدم تلويث المحيط البيئي الطبيعي.... ومتى كانت الشركات تلتزم باحترام دفاتر التحملات هي العشواءية والمحسوبية ديدن تفويت المشاريع والتغاضي ورشوة لجان المراقبة والتساهل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - rachid الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:06
دفتر التحمﻻت يطبق على الشركات المغربية اما شركات ماما فرنسا كيخافوا منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - Peace الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:06
"وتقْدم ليديك، التابعة لشركة سويز الفرنسية الحاصلة على حق التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، بشكل دوري، على إطلاق كميات كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة صوب شاطئ المحيط الأطلسي غير بعيد عن مسجد الحسن الثاني، رغم تواجد محطة لمعالجة المياه العادمة على بعد أقل من 600 متر عن مسجد الحسن الثاني غير بعيد عن نقطة صب المياه الملوثة."

كيف لشركة مكلفة بتطهير السائل, ان تفعل العكس و ترمي بالازبال و المياه العادمة في البحر. اصلا هذا ممنوع, يجب معالجة المياه العادمة قبل القاءها في الوديان و البحار و الطبيعة. و هذا تعرفه هذه الشركة الفرنسية جيدا و خصوصا قرب اماكن العبادة و الاضرحة و الاماكن المقدسة. يمكن ن ننطلق من ان ذلك متعمدا. على اي على هذه الشركة اصلاح ما افسدته على حسابها الخاص كغرامة على هذه الجريمة البيئية و الدينية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - محمد أمازيغ الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:09
المعلمة الدينية والسياحية..،شيئ عجيب أن يلتقي الديني بالسياحي..،من له حق الإشراف على هذه المعلمة؟..ربما وزارة الأوقاف والشؤون السياحية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - حرمة مسجد الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:56
إنها جريمة بيئية ، وكأن ثلويث الأرض والهواء لم يكفي نزيد ثلوث المحيط ، على مرئا ومسمع من السلطات الصحية والدوائر المختصة وهذه لا تكلف نفسهاعناء التحرك ولو السؤال عن سبب عدم وجود محطة معالجة المياه العادمة والصرف الصحي، أيتها الجهلة إن الثروة السمكية في خطر لحومها مكتنزة بالزئبق والمعادن الثقيلة الخطيرة؛ بالصحة والعافية شواءه وطبخه كول آولدي كول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - معتوه الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:11
طمر النفايات او رميها في المحيط جرائم بيئية تشارك الحكومة فيها, بدل تدوير النفايات ومعالجة المياه العادمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.