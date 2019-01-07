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الرئيسية | جهات | اقتطاعات مالية تغضب موظفي جماعة الدار البيضاء

اقتطاعات مالية تغضب موظفي جماعة الدار البيضاء

اقتطاعات مالية تغضب موظفي جماعة الدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 07 يناير 2019 - 15:05

عبر العديد من موظفي جماعة الدار البيضاء عن تذمرهم من الاقتطاعات التي تمت بشكل مفاجئ من رواتبهم عن شهر دجنبر من السنة المنصرمة، معتبرين ذلك إجهازا على حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات.

واعتبر موظفو جماعة الدار البيضاء والمقاطعات الست عشرة التابعة لها، ممن طالهم قرار الاقتطاع من الأجور، أن هذه الخطوة تعد "مسا بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي".

وحسب عدد من الموظفين فقد تفاجأ ما يناهز ألف موظف موضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، كمصالح العمالات، والمقاطعات، والصحة، ومديرية الضرائب وغيرها، والذين كانوا يستفيدون من منحة الأوساخ والساعات الإضافية لسنوات، من اقتطاعات تراوحت ما بين 450 و600 درهم، وتستمر بأثر رجعي.

ودخلت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية على خط هذا الغضب الذي يعتري موظفي وأطر جماعة الدار البيضاء، إذ عبرت عن "تضامنها اللامشروط مع جميع الموظفين والموظفات المتضررين من هذه الاقتطاعات بأثر رجعي، والتي طالت حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات".

وطالبت المنظمة، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، وزارة الداخلية بـ"التدخل قصد إعادة النظر في قرار الاقتطاعات الذي سيؤشر على مزيد من الاحتقان الاجتماعي، نظرا لأن غالبية الموظفين المتضررين من ذوي الحد الأدنى من الأجور".

ولفت المصدر نفسه إلى أن المنظمة المغربية لموظفي الجماعات المحلية "مستعدة للانخراط في الأشكال النضالية إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية والجمعوية للدفاع عن الموظف(ة) الجماعي(ة)".

وطالب عضو المكتب الوطني للمنظمة، خالد الدرقاوي، في تصريح للجريدة، كلا من والي جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس جماعة الدار البيضاء، بـ"التدخل والتراجع عن الاقتطاعات لفئة متضررة ماديا واجتماعيا وإداريا، وتمكينها من الاستفادة من كل التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية".

وشدد المتحدث نفسه على أن هؤلاء الموظفين يعيشون نوعا من "الحكرة والتهميش"، مؤكدا أن هذه الاقتطاعات بمثابة إجهاز على حقوقهم ومس بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بن سلطان الاثنين 07 يناير 2019 - 15:13
الاقتطاعات همت رجال التعليم وكانوا الاكثر تضررا منها
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3
2 - الوطنية الاثنين 07 يناير 2019 - 15:14
عندما تم استدعاء حامي الدين الى محكمة فاس في الشهر المنصرف وحضر جمع غفير من اعضاء حزب العدالة الى فاس من جميع المدن المغربية لمؤازته هل تم اقتطاع هذا اليوم ممن حضر ام هو حلال عليكم حرام على الآخرين
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15
3 - hamid الاثنين 07 يناير 2019 - 15:34
نحن بدورنا مسنا هذا الاقتطاع اللهم هذا الا منكر
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6
4 - صاحب دراجة الاثنين 07 يناير 2019 - 15:36
انتظر بفارغ الصبر سنة 2021 . لأنصح أبنائي و جيراني و أصدقائي و كل معاريفي أن لا يصوتوا على من يصوطهم.
اقتطعتم لأمي من أجرتها و رفعتم لأبي ف سن التقاعد و زدتم لأخي ساعة و نهبتم........حقوق البيضاويين ومن كان منكم يسكن ف بيت ف سطوح مع مصباحكم أصبح يمتلك فيلا ف الدارالبيضاء تحت صقف الجمعيات
الأشتراكيون رغم عدائهم لدين لن يمسوا جيوب المواطنين
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