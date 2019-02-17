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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 17 فبراير 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من الريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، ووالماس وجنوب المنطقة الشرقية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، بباقي الجهات الشمالية والوسطى، وصافية بالجنوب. كما ستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شيئا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الشرق بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي، فيما ستهب من الجنوب بالمنطقة الشرقية، ومن الشمال أو الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و04 درجات بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 11 و16 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و23 درجة بالسهول والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، والسواحل المتوسطية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك بالسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ما بين 22 و26 درجة بسوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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