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الرئيسية | جهات | تساقطات ثلجية ومطرية وطقس بارد بمناطق المغرب

تساقطات ثلجية ومطرية وطقس بارد بمناطق المغرب

تساقطات ثلجية ومطرية وطقس بارد بمناطق المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 17 فبراير 2019 - 13:25

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأنه من المرتقب نزول تساقطات ثلجية، وأمطار أو زخات معتدلة محليا، مع طقس بارد بعدد من أقاليم المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل. وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأحد، أن تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى ما بين 15 و40 سنتيمترا فوق المرتفعات التي يفوق علوها 1500 متر ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وشيشاوة، وميدلت، وورزازات وتارودانت، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الاثنين إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات مطرية أو زخات معتدلة محليا (ما بين 15 و25 ملمتر) وأحيانا رعدية ، مرتقبة يوم غد الاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال في إقليمي الصويرة وآسفي، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا في كل من أقاليم الحوز والشاوية ومراكش وتارودانت . كما يرتقب بعد غد الثلاثاء، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 05 و00 درجة، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين درجتين و7 درجات في كل من ميدلت وأزيلال وتنغير والحوز وورزازات وشيشاوة وتارودانت.

ويرتقب أيضا، أن يعم طقس بارد يوم الأربعاء كلا من أقاليم بولمان وإفران، وميدلت، وبني ملال ، وأزيلال ، وتنغير ، والحوز وورزازات وشيشاوة وتارودانت وبوعرفة، مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 06 درجات وناقص درجة، ودرجات حرارة عليا ما بين 03 و08 درجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ستيتو حمو الأحد 17 فبراير 2019 - 13:38
امطار ضعيفة وقليلة خصوصا وأنها اخر فرصة لملء الفرشة الماءية التي تبقى مع الأسف دون المستوى حيث مر فصال الشتاء بدون امطار مما سيؤثر على حياة الساكنة في البوادي في شهور الصيف خصوصا ساكنة المغرب الشرقي والجنوب الشرقي وما وراء الاطلس والهضاب العليا رغم ذلك المسؤولون يتجاهلون الوضع ولا يقومون بمخططات استباقية للحيلولة دون غضب السكان !!
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18
2 - darnaoui الأحد 17 فبراير 2019 - 13:41
اللهم غيثا نافعا يجعل الارض مخضرة لاجل أولئك الشيوخ الركع و الاطفال الرضع
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44
3 - الحسين الروداني الأحد 17 فبراير 2019 - 13:43
الحمد لله. اللهم غيثا نافعا غير ضار
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26
4 - مواطنة حرة الأحد 17 فبراير 2019 - 14:01
يااا رب اغثنا بغيثك النافع الغير ضار.الفلاح هو كولشي إلى تضررر ره كووولنا متضررين.رغم دلك معمرني شت الفلاحة مساكن إديرو شي إضراب.
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13
5 - عبدالحق الأحد 17 فبراير 2019 - 14:27
امطار اتية من الجنوب لا تصل الى المغرب بشكل كافي .
باختصار بدر قارس ومطر ضعيف جدا.
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-1
6 - غير دايز.. الأحد 17 فبراير 2019 - 14:47
اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتُب علينا لنتوب إليك.
ذنوبنا تحول بيننا وبين الأمطار....زخّات فقط للدواب والطير !!!!!
اللهم رحمتك.
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2
7 - 0007 الأحد 17 فبراير 2019 - 14:57
ستيتو حمو.
عليك أن تدلي بدلوك حيث تفقه. إحمد الله وابتعد عن خطاب تبخيس نعم الله ونشر اليأس والتحريض المبطن. واعلم أن الله لن يأخذنا
بذنوب أمثالك.
هل لك فكرة عن نسبة امتلاء السدود؟ وأن ما ينطبق على السدود، ينطبق على الفرشاة المائيه.
اللهم غيثا نافعا!
اللهم اجعل هذا البلد آمنا!
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-1
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