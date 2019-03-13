فعاليات مهرجان السيدة الحرة تنطلق بشفشاون

هسبريس من شفشاون

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، تنظم طيلة شهر مارس جمعيات: رواد السلام للبيئة والتنمية والخدمات الإنسانية والاجتماعية، ورحاب الكشفية، وإذكاء الوعي بالإعاقة؛ فضلا عن جمعيات من إقليم شفشاون، مهرجان السيدة الحرة في دورته الرابعة، تحت شعار: "تمكين المرأة من أجل تعبئة وحكامة جهوية فاعلة لصون كرامتها".

المهرجان يشكل فرصة للإنصات إلى قضايا المرأة وإبراز إبداعاتها في مختلف المجالات، وكذا تكريم نساء رائدات قدمن الكثير للمدينة والإقليم. كما ستعرف فضاءات المدينة تنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة بالمناسبة.

وأضحت هذه المبادرة السنوية تعرف سنة عن أخرى تطورا ملحوظا في سياق تجسيد ثقافة الاعتراف والمبادرة والاهتمام بالكفاءات النسائية.