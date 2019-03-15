24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يغزو عالم السيارات .. اطمئنان قيادة ويسر وأمان
- نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
- خدمة يابانية تقدم إمكانية تحويل وجوه الحيوانات إلى أقنعة
- محاربة الروائح الكريهة .. هكذا تواجه تعرق الأقدام لدى أطفالك
- أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟
أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل (5.00)
- الأساتذة المرسّمون يشلون المدارس ويلتحقون بإضراب "المتعاقدين" - (113)
- الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ - (90)
- الداودي يبرئ البنك الدولي من إخضاع المغرب بالقروض والتمويل - (62)
- حراك الجزائريين .. رئيس الوزراء يعلن "تفهّم بوتفليقة غضبَ الشعب" - (50)
- طلبة الطب يحتجون بالرباط ضد "الإقصاء وعشوائية الكليات الخاصة" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أساتذة في شفشاون يطلبون "الإدماج أو البلوكاج"
حج حوالي ألف أستاذ وأستاذة من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، بزيهم الأبيض، إلى شوارع مدينة شفشاون، رافعين لافتات وشعارات تطالب بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وتحتج على تعامل الحكومة المغربية مع الخلاف الذي ظهر للعلن قبل حوالي شهر.
وقدرت مصادر هسبريس عدد المحتجين بحوالي 1500 أستاذ وأستاذة، جاء الكثير منهم من جماعات قروية نائية تابعة لإقليم شفشاون للمشاركة في "المسيرة البيضاء" بالجوهرة الزرقاء بحضور آباء وأولياء التلاميذ.
عبد الإله تفرستان، عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشفشاون، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي هو تعبير عن رفضنا التام والمطلق لخطة نظام التعاقد الذي يضرب في العمق مجانية التعليم ويروم خوصصة القطاع والمدرسة العمومية".
ووصف المتحدث نظام التعاقد بـ"الملف المشؤوم" الذي يكرس للهشاشة، وأضاف: "نحن اليوم بصدد كتابة التاريخ للدفاع عن الشعب المغربي في رسالة واضحة هي إدماج الأساتذة والحفاظ على مكتسبات الشعب، وعلى رأسها الحق في تعليم جيد تتساوى فيه جميع طبقات المجتمع".
وكتب على بعض اللافتات التي رفعها الأساتذة خلال المسيرة البيضاء "هشتاغ الإدماج أو البلوكاج"، و"عذرا يا تلميذ أجبرونا على التصعيد"، و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، وغيرها من الشعارات.