أساتذة في شفشاون يطلبون "الإدماج أو البلوكاج"

أيوب صدور من تطوان

حج حوالي ألف أستاذ وأستاذة من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، بزيهم الأبيض، إلى شوارع مدينة شفشاون، رافعين لافتات وشعارات تطالب بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وتحتج على تعامل الحكومة المغربية مع الخلاف الذي ظهر للعلن قبل حوالي شهر.

وقدرت مصادر هسبريس عدد المحتجين بحوالي 1500 أستاذ وأستاذة، جاء الكثير منهم من جماعات قروية نائية تابعة لإقليم شفشاون للمشاركة في "المسيرة البيضاء" بالجوهرة الزرقاء بحضور آباء وأولياء التلاميذ.

عبد الإله تفرستان، عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشفشاون، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي هو تعبير عن رفضنا التام والمطلق لخطة نظام التعاقد الذي يضرب في العمق مجانية التعليم ويروم خوصصة القطاع والمدرسة العمومية".

ووصف المتحدث نظام التعاقد بـ"الملف المشؤوم" الذي يكرس للهشاشة، وأضاف: "نحن اليوم بصدد كتابة التاريخ للدفاع عن الشعب المغربي في رسالة واضحة هي إدماج الأساتذة والحفاظ على مكتسبات الشعب، وعلى رأسها الحق في تعليم جيد تتساوى فيه جميع طبقات المجتمع".

وكتب على بعض اللافتات التي رفعها الأساتذة خلال المسيرة البيضاء "هشتاغ الإدماج أو البلوكاج"، و"عذرا يا تلميذ أجبرونا على التصعيد"، و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، وغيرها من الشعارات.