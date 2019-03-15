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الرئيسية | جهات | ‪مبادرة توفر 179 كيسا من الدم بمشفى شفشاون‬

‪مبادرة توفر 179 كيسا من الدم بمشفى شفشاون‬

‪مبادرة توفر 179 كيسا من الدم بمشفى شفشاون‬
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 15 مارس 2019 - 21:34

بصم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بشفشاون، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة وجمعية أبي الحسن الشاذلي لمساعدة مرضى القصور الكلوي، وجمعية بسمة للمريض بالمدينة ذاتها، على حملة للتبرع بالدم وسط المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس.

النشاط جاء تخليدا لليوم العالمي للكلى، واختير له شعار "خليك إيجابي وتبرع بالدم" بهدف تعبئة الساكنة المحلية من أجل التبرع بالدم؛ وذلك في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه مستشفيات الجهة في هذه المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ المرضى.

وتبعا للمصدر ذاته فإن المبادرة ترمي إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل تطوعي ومنتظم، وفق ميثاق عمل مشترك بين مختلف الشركاء، قصد تأمين أكياس الدم للحالات المستعجلة من ضحايا حوادث السير والمقبلين على العمليات الجراحية، وكذا مرضى القصور الكلوي المزمن، مشيرا إلى أن التحرك الخيري مكن من جمع 179 كيسا من الدم.

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