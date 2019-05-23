"الكشاف المغربي" تسعد نزلاء دار العجزة بشفشاون

هسبريس من شفشاون

نظمت منظمة "الكشاف المغربي"، من خلال مندوبيتها بشفشاون، إفطارا جماعيا لفائدة نزلاء دار العجزة، بحضور مجموعة من الفعاليات الجمعوية والثقافية والشبابية بالمنطقة.

وأشار المنظمون إلى أن "هذا النشاط السنوي الذي تنظمه الكشاف المغربي يحمل دلالات إنسانية وأبعادا اجتماعية، ويشكل مناسبة للتواصل مع نزلاء دار العجزة خلال شهر رمضان".

وأضاف الواقفون وراء تنظيم المبادرة أن "المشاركين في الإفطار الجماعي حرصوا على مشاركة نزلاء الدار مجموعة من اللحظات الأخوية التي تمتزج فيها قيم الخير والمحبة والتقدير".

وأكّد أعضاء المكتب المسير للمنظمة أن "هذه الخطوة واحدة من مجموعة من المبادرات التي تقوم بها بعض الجمعيات بدار العجزة، وذلك في سياق أنشطتها الاجتماعية والتطوعية الرامية إلى إدخال الفرحة على قلوب النزلاء".

ويهدف النشاط أيضا، حسب المنظمين، إلى "نسج أواصر الأخوة مع العجزة وتفقّد أحوالهم، ومشاركتهم وجبة الإفطار في أجواء أسرية تعكس جوانب التضامن والتكافل والتآخي، سواء في هذا الشهر الفضيل أو في غيره من شهور السنة".