24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة (5.00)

  2. الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي (5.00)

  3. مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)

  4. رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني (5.00)

  5. لا للتكفير باسم الإسلام في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "الكشاف المغربي" تسعد نزلاء دار العجزة بشفشاون

"الكشاف المغربي" تسعد نزلاء دار العجزة بشفشاون

"الكشاف المغربي" تسعد نزلاء دار العجزة بشفشاون
هسبريس من شفشاون
الخميس 23 ماي 2019 - 02:40

نظمت منظمة "الكشاف المغربي"، من خلال مندوبيتها بشفشاون، إفطارا جماعيا لفائدة نزلاء دار العجزة، بحضور مجموعة من الفعاليات الجمعوية والثقافية والشبابية بالمنطقة.

وأشار المنظمون إلى أن "هذا النشاط السنوي الذي تنظمه الكشاف المغربي يحمل دلالات إنسانية وأبعادا اجتماعية، ويشكل مناسبة للتواصل مع نزلاء دار العجزة خلال شهر رمضان".

وأضاف الواقفون وراء تنظيم المبادرة أن "المشاركين في الإفطار الجماعي حرصوا على مشاركة نزلاء الدار مجموعة من اللحظات الأخوية التي تمتزج فيها قيم الخير والمحبة والتقدير".

وأكّد أعضاء المكتب المسير للمنظمة أن "هذه الخطوة واحدة من مجموعة من المبادرات التي تقوم بها بعض الجمعيات بدار العجزة، وذلك في سياق أنشطتها الاجتماعية والتطوعية الرامية إلى إدخال الفرحة على قلوب النزلاء".

ويهدف النشاط أيضا، حسب المنظمين، إلى "نسج أواصر الأخوة مع العجزة وتفقّد أحوالهم، ومشاركتهم وجبة الإفطار في أجواء أسرية تعكس جوانب التضامن والتكافل والتآخي، سواء في هذا الشهر الفضيل أو في غيره من شهور السنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.