انطلاق معرض طوابع البريد والمسكوكات بشفشاون

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

بشراكة مع مجموعة بريد المغرب، وبتنسيق مع العمالة والمجلس الإقليمي، افتتحت الجمعية الراشدية لهواة جمع وتثمين الطوابع البريدية والمسكوكات والتحف التراثية بشفشاون فعاليات المعرض الوطني الأول للطوابع البريدية والمسكوكات والتحف التراثية بدار الشباب المدينة، تحت شعار: "العرش المغربي ضامن الوحدة ومحقق التنمية".

المعرض، الذي أعطى انطلاقته عامل الإقليم إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي وفعاليات جمعوية، والذي يستمر إلى غاية 1 غشت القادم، يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 20 لعيد العرش والذكرى 56 لعيد الشباب، وسيعرف تنظيم العديد من الأنشطة الموازية، من خلال ورشات تفاعلية مفتوحة للنقاش الجماعي حول آفاق تطوير هواية جمع التحف، وعروض ومداخلات علمية في المادة البريدية والنقدية ومسابقة محلية للأطفال واليافعين.

واعتبر عادل زروق رئيس الجمعية المُنظمة، في تصريح لهسبريس، أن "المعرض الوطني الأول للطوابع البريدية والمسكوكات المُقام بشفشاون يُبرز عمل فريق الجمعية الراشدية التي تأسست سنة 2018 على توظيف الهواية لخدمة القيم الوطنية وتدعيم التجذر التاريخي والوزن الحضاري للمملكة المغربية عبر استضافة 13 جمعية وطنية؛ كما يكشف تراكمات إيجابية ومشجعة لأنشطة الجمعيات المهتمة بالطوابع البريدية والمسكوكات والتحف بوطننا، والوقوف على مضمونها الثقافي ومقارباتها التشاركية وقيمتها التاريخية".

وزاد المتحدث نفسه أن من المنتظر أن يدعم هذا التوجّه ويتقوى بفضل الرعاية والمساندة المشكورة لمجموعة بريد المغرب، باعتبارها المؤسسة العمومية الإستراتيجية المواطنة، إضافة إلى باقي الفاعلين العموميين.