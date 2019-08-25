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كُتّاب وآراء
نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش
في أوّل تجربة لها في شمال إفريقيا، تستعدُّ المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" لبناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، كما تدأبُ على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة"، وفقاً لما نقلته الصّحيفة الإسرائيلية جيروزاليم بوست.
وبدأت أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا في 17 يوليوز الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورززات. وأكّد مؤسّس ورئيس المنظمة الألمانية، أوليفي بينكوفسكي، لصحيفة جيروزاليم بوست، أنّ "النصب التذكاري الآخر الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية موجود في جنوب إفريقيا".
وقال بينكوفسكي، باعتباره مؤسّس المنظمة الألمانية، التي تهدفُ إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحارب ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم، إنّ النّصب التذكاري موجودٌ على الطريق المؤدية إلى استوديوهات ورزازات السّينمائية، وهي منطقة تجذب الآلاف من السياح.
وفي تصريح نقلته الصّحيفة الإسرائيلية، زاد مؤسّس المنظمة الألمانية: "بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حتى أظهر للعالم ما قد يفعله الناس بالآخرين إذا خضعوا لمنطق الدكتاتورية، مثل ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر".
وقال بينكوفسكي إن النصب التذكاري سيتكون من أكثر من 10 آلاف قطعة حجرية لتقريب الزوار من أهوال المحرقة، وأضاف: "سنضع كل بلد في العالم على صخرة حجرية على مسافة من مراكش"، وزاد أن المنظمة "تأمل أن يكون نصبنا التذكاري الأكبر في العالم".
وأوضح رئيس المنظمة الألمانية أنّه "سيتمُّ عرض مقاطع "الفيديو" والعروض المسرحية الحية، حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة"، مبرزاً في هذا الصّدد أن "الثقافة والتبادل التاريخي أفضل البذور لزرع المحبة والتسامح بين البشر".
وكشف بينكوفسكي أنّ النّصب التذكاري سيضم ممثلين وغرفًا "لإظهار جميع جوانب الحياة في معسكر الاعتقال"، وزاد: "نعتقد أن الجيل الأصغر سناً يمكنه فهم المحرقة بشكل أفضل إذا رأى أنها حية"، مضيفاً في تصريحات متطابقة أنّ "من المهم أن يتعلّم الناس حجم المعاناة التي مرّ منها المعتقلون في المعسكرات ومحاجز الاعتقال؛ وإذا كانوا لا يرون بأعينهم ما حدث في المحرقة فلن يتمكنوا من التخيل"، وتابع: "من المهم ... أن نظهر لأطفال المدارس وجميع الناس ما حدث، وأن نوضح أنه لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى".
وأضاف بينكوفسكي: "من الأهمية بمكان عرض مقاطع الفيديو والصوت والأشكال المسرحية الحية حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة. ونأمل أن يدفع هذا النصب التذكاري للمحرقة إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الدول الإسلامية واليهود".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
الضحك على الذقون هو هذا
انشاء نصب تذكاري لحدث غير متاكد منه للتضامن مع من يقتل اخواننا و يغتصب اراضينا المقدسة كل يوم
انا اليوم افتخر بكوني مغربي متفتح و متقبل لكل الأطياف و الألوان.
قمة الرقي و الإنسانية ان يسمح ببناء تذكار للملايين من اليهود الذين تم حرقهم احياء من طرف النظام النازي الفاشي
مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. احبكم كثيرا في الإنسانية.
و شكرًا
اذا كان لا بد من نصب تذكاري، فشبرا و شاتيلا اولى.
الله يجعل السلامة
بدون تعليق ...اههه
الفورمطاج خدام
ومن الضروري التصدي لهذه المشاريع التي تهدد المغرب والمغاربة
مجرد سؤال: هل من الضروري على المغاربة ارتداء الشاشية للتبرك بهذه المعلمة؟
بغيت غير نعرف حنا مالنا و مال هولوكوست؟ ياك هتلر هو لي قتل اليهود، ايوا يديرو هاذ نصب تذكاري فألمانيا و لا نمسا و فيما بغاو.
ايوا و المسلمين لي ماتو فالبوسنة ماكاينشي لي يتفكرهم؟ و لا هادوك مساكن (ne sont pas concernés)
و عش رجبا ترى عجبا
فلمادا اليهود وحدهم من بتباكى على ما حدث لهم ؟ لانهم شعب الله المختار ؟ الهدف من هده التصرفات هو ان اليهود يحبون لعب دور الضحية و في الحقيقة هم من وراء الحربين العالميتين و هم من كان يمولهما. و يحاولون اليوم اشعار الاوروبيين باللوم. ادا نجحوا في الضحك على دقون الاوروبيين فنحن المسلمين نعرفهم جيدا و لن ينجحوا في تمثيل دور الضحية علينا.
إذا اضيف لها 1948 اغتصاب فلسطين
مجزرة صبرا وشتيلا
جنوب لبنان
قطاع غزة ..............!!!!!!!!!!!!!
بالرغم أنهم لم يتسببوا لا في فرح ولا في ترح .
* آ سيدي ، نحن لم نقتل أو نحرق أحداً ، لم نكذب أونصدق أحداً .
لماذا نعامَل كالأكباش . من أراد أن يخلد حدثاً ، فذلك شأنه ،
ولكن ليس عندنا ، نحن شعب لا علاقة له بالموضوع .
* هذه هي قمة التسيب ، ومن يدري و مع مرور الزمن ، قد يقول
لك اليهود هذه آثارنا ، إذن هذا بلدنا و يطردونا، ويقوم معلق منا
و بدون إستحياء المغاربة باعوا بلادهم ( كما قالها عن الفلسطينيين )
*إذن للحفاظ على بلدنا وجب التصدي لهذه السلوكات .
و من يدري قد يحشون وثائق في الجدران ، ليتبثوا أحقيتهم في هذه الأرض .
الله إعمرك آ مراكش حتى عمرتي بالخزعبلات
لعفووووووووووووو
يعرض الكتاب بحثاً تاريخياً، وذلك بعرض شهادات متناقضة لأشخاص كانوا يعملون في المعتقلات الألمانية أثناء محاكمات النازيين محكمة نورنبيرغ على سبيل المثال) وبحث علمي لمهندس كيميائي أمريكي لويشتر(كان لويشتر مستشاراً للولايات ميسوري وكاليفورنيا وكارولاينا الشمالية قبل أن تلغي هذه الولايات حكم الإعدام أُرسل لفحص غرف الغاز، ليخلص إلى نتيجة أن هذه الغرف المفحوصة لا يمكن أن تكون قد استعملت غرفاً للإعدام بالغاز لعدم توفرها على التقنية المناسبة لذلك، بل أنه لم يجد أي أثر لحمض سيانوريك مشتق من غاز زايكلون بي الذي يقال أنه كان يُستعمل كوسيلة للإعدام في الغرف
حتى في إسرائيل توجد نصب تدكاري للمغرب.
ما دام هناك مليون و نصف يهودي مغربي فمن حقهم وضع نصب تدكاري يخصهم.
حلل وناقش:
هل إسرائيل ستكون من هاته الصخور؟؟
Qu’est ce que ça à foutre avec le Maroc ?
Nous sommes brûlés,séchés,affamés d’office.
Peut être ils nous préparent à nous brûler au même style .
Très bonne initiative de la part d'un franc maçon qui au delà du caractère "humain et universel " n'oublie pas de le construire sur une route précise par les touristes (on sent le business man) qu'est ce qu'on a an foutre de la Shoah, et la Shoah des africain , des palestiniens des arméniennes ....
Ou sont les autorités de ce pays, comme toujours absent a l'appel
7asbiya allah wa ni3ma al wakil