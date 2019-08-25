نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش

هسبريس- عبد السلام الشامخ

في أوّل تجربة لها في شمال إفريقيا، تستعدُّ المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" لبناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، كما تدأبُ على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة"، وفقاً لما نقلته الصّحيفة الإسرائيلية جيروزاليم بوست.

وبدأت أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا في 17 يوليوز الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورززات. وأكّد مؤسّس ورئيس المنظمة الألمانية، أوليفي بينكوفسكي، لصحيفة جيروزاليم بوست، أنّ "النصب التذكاري الآخر الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية موجود في جنوب إفريقيا".

وقال بينكوفسكي، باعتباره مؤسّس المنظمة الألمانية، التي تهدفُ إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحارب ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم، إنّ النّصب التذكاري موجودٌ على الطريق المؤدية إلى استوديوهات ورزازات السّينمائية، وهي منطقة تجذب الآلاف من السياح.

وفي تصريح نقلته الصّحيفة الإسرائيلية، زاد مؤسّس المنظمة الألمانية: "بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حتى أظهر للعالم ما قد يفعله الناس بالآخرين إذا خضعوا لمنطق الدكتاتورية، مثل ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر".

وقال بينكوفسكي إن النصب التذكاري سيتكون من أكثر من 10 آلاف قطعة حجرية لتقريب الزوار من أهوال المحرقة، وأضاف: "سنضع كل بلد في العالم على صخرة حجرية على مسافة من مراكش"، وزاد أن المنظمة "تأمل أن يكون نصبنا التذكاري الأكبر في العالم".

وأوضح رئيس المنظمة الألمانية أنّه "سيتمُّ عرض مقاطع "الفيديو" والعروض المسرحية الحية، حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة"، مبرزاً في هذا الصّدد أن "الثقافة والتبادل التاريخي أفضل البذور لزرع المحبة والتسامح بين البشر".

وكشف بينكوفسكي أنّ النّصب التذكاري سيضم ممثلين وغرفًا "لإظهار جميع جوانب الحياة في معسكر الاعتقال"، وزاد: "نعتقد أن الجيل الأصغر سناً يمكنه فهم المحرقة بشكل أفضل إذا رأى أنها حية"، مضيفاً في تصريحات متطابقة أنّ "من المهم أن يتعلّم الناس حجم المعاناة التي مرّ منها المعتقلون في المعسكرات ومحاجز الاعتقال؛ وإذا كانوا لا يرون بأعينهم ما حدث في المحرقة فلن يتمكنوا من التخيل"، وتابع: "من المهم ... أن نظهر لأطفال المدارس وجميع الناس ما حدث، وأن نوضح أنه لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأضاف بينكوفسكي: "من الأهمية بمكان عرض مقاطع الفيديو والصوت والأشكال المسرحية الحية حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة. ونأمل أن يدفع هذا النصب التذكاري للمحرقة إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الدول الإسلامية واليهود".