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الرئيسية | جهات | نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش

نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش

نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الأحد 25 غشت 2019 - 21:00

في أوّل تجربة لها في شمال إفريقيا، تستعدُّ المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" لبناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، كما تدأبُ على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة"، وفقاً لما نقلته الصّحيفة الإسرائيلية جيروزاليم بوست.

وبدأت أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا في 17 يوليوز الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورززات. وأكّد مؤسّس ورئيس المنظمة الألمانية، أوليفي بينكوفسكي، لصحيفة جيروزاليم بوست، أنّ "النصب التذكاري الآخر الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية موجود في جنوب إفريقيا".

وقال بينكوفسكي، باعتباره مؤسّس المنظمة الألمانية، التي تهدفُ إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحارب ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم، إنّ النّصب التذكاري موجودٌ على الطريق المؤدية إلى استوديوهات ورزازات السّينمائية، وهي منطقة تجذب الآلاف من السياح.

وفي تصريح نقلته الصّحيفة الإسرائيلية، زاد مؤسّس المنظمة الألمانية: "بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حتى أظهر للعالم ما قد يفعله الناس بالآخرين إذا خضعوا لمنطق الدكتاتورية، مثل ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر".

وقال بينكوفسكي إن النصب التذكاري سيتكون من أكثر من 10 آلاف قطعة حجرية لتقريب الزوار من أهوال المحرقة، وأضاف: "سنضع كل بلد في العالم على صخرة حجرية على مسافة من مراكش"، وزاد أن المنظمة "تأمل أن يكون نصبنا التذكاري الأكبر في العالم".

وأوضح رئيس المنظمة الألمانية أنّه "سيتمُّ عرض مقاطع "الفيديو" والعروض المسرحية الحية، حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة"، مبرزاً في هذا الصّدد أن "الثقافة والتبادل التاريخي أفضل البذور لزرع المحبة والتسامح بين البشر".

وكشف بينكوفسكي أنّ النّصب التذكاري سيضم ممثلين وغرفًا "لإظهار جميع جوانب الحياة في معسكر الاعتقال"، وزاد: "نعتقد أن الجيل الأصغر سناً يمكنه فهم المحرقة بشكل أفضل إذا رأى أنها حية"، مضيفاً في تصريحات متطابقة أنّ "من المهم أن يتعلّم الناس حجم المعاناة التي مرّ منها المعتقلون في المعسكرات ومحاجز الاعتقال؛ وإذا كانوا لا يرون بأعينهم ما حدث في المحرقة فلن يتمكنوا من التخيل"، وتابع: "من المهم ... أن نظهر لأطفال المدارس وجميع الناس ما حدث، وأن نوضح أنه لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأضاف بينكوفسكي: "من الأهمية بمكان عرض مقاطع الفيديو والصوت والأشكال المسرحية الحية حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة. ونأمل أن يدفع هذا النصب التذكاري للمحرقة إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الدول الإسلامية واليهود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - عكا الأحد 25 غشت 2019 - 21:13
وما علاقة المغاربة بالمحرقة ؟ عجب !
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73
2 - مهاجر مغربي الأحد 25 غشت 2019 - 21:15
مع كل الظروف القاسية التي نمر بها يوميا إلا أنه لا يسعني إلا أن أكون فخورا بقراري ترك وظيفتي بالمغرب و كل الامتيازات التي كنت احظى بها. لك الله يا وطني.
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59
3 - ما فهمت والو الأحد 25 غشت 2019 - 21:15
ما فيها باس تزيدو شي واحد و لو صغير للمذابح و المحارق التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في حق اخواننا المستضعفين في فلسطين
الضحك على الذقون هو هذا
انشاء نصب تذكاري لحدث غير متاكد منه للتضامن مع من يقتل اخواننا و يغتصب اراضينا المقدسة كل يوم
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105
4 - مراكشي الأحد 25 غشت 2019 - 21:16
بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حلل و ناقش اخا المغربي المسلم
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34
5 - يوسف الأحد 25 غشت 2019 - 21:16
نتمنى وضع نصب تذكارية للفلسطينين في كل مكان في العالم لتذكير بجرائم الصهيونية .
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65
6 - abdelilah الأحد 25 غشت 2019 - 21:17
اضحت الخلفية الماسونية مفخرة و نهجا علني ، فحسبنا الله و نعم الوكيل.
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50
7 - ATLAS الأحد 25 غشت 2019 - 21:17
العاقبة لتشييد نصب تذكاري لمذبحة صبرا و شاتيلا
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43
8 - Bezzaf الأحد 25 غشت 2019 - 21:19
جذور بولندية و خلفية ماسونية !!!! راه كلشي باين اذن ....
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31
9 - محمد الأحد 25 غشت 2019 - 21:20
اين نسب تذكاري لضحايا قلسطين و العراق و الروهينغيا و تركستان الشرقية و كشمير ووووو. حسبنا الله و نعم الوكيل
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40
10 - تازي الأحد 25 غشت 2019 - 21:20
وما علاقة المغرب بالهولوكوسط والمحرقة??
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38
11 - ابن سوس المغربي،سؤال مشروع الأحد 25 غشت 2019 - 21:21
لماذا لا نرى في المغرب نصب يستذكر شهداء الوطن المغربي في العاصمة الرباط و في العيون عاصمة الصحراء المغربية؟ أين تذكار شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن استغلال المغرب والذين دفعو دمائهم من أجل الوحدة الترابية؟ المجد و الخلود لجميع لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة الشعب المغربي في كل الأوقات والأزمان
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25
12 - Pulsen الأحد 25 غشت 2019 - 21:22
خبر جميل جدا و مشرف للمغرب و للمغاربة.
انا اليوم افتخر بكوني مغربي متفتح و متقبل لكل الأطياف و الألوان.
قمة الرقي و الإنسانية ان يسمح ببناء تذكار للملايين من اليهود الذين تم حرقهم احياء من طرف النظام النازي الفاشي
مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. احبكم كثيرا في الإنسانية.
و شكرًا
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-60
13 - Belmokadem الأحد 25 غشت 2019 - 21:22
لا للمساهمة في تغيير معالم التاريخ. الصهاينة خططوا و لا زالوا يخططون ليصبحوا في أذهان الناس عامة ضحايا الميز العنصري الوحيدين في العالم. و الضحايا الوحيدين للحرب العالمية.
اذا كان لا بد من نصب تذكاري، فشبرا و شاتيلا اولى.
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32
14 - مول البكلة الأحد 25 غشت 2019 - 21:22
المسونيية بدات في الانتشار في المغرب $$
الله يجعل السلامة
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29
15 - ابن الصحراء الجزائري الأحد 25 غشت 2019 - 21:23
وفي تصريح نقلته الصّحيفة الإسرائيلية، زاد مؤسّس المنظمة الألمانية: "بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية ...
بدون تعليق ...اههه
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24
16 - ن .ن الأحد 25 غشت 2019 - 21:23
لماما لنضع نصب تذكاري المجازر الصهاينة ضد إخواننا الفلسطنين من الادات وتهجير واعتقالت تعسفية وتقتيل وهدم احياء بالكامل وتدنيس لمقدساتنا الاسلامية والمسيحية وحرق مزارع الفلسطينين وطمس المعالم التريخيةوتهوبد القدس الشريف مند ازيد من قرن
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16
17 - نبيل المغربي الأحد 25 غشت 2019 - 21:24
هناك مآسٍ كثيرة تعج بها مخيلتنا، ضحايا الارهاب الصهيوني في عشرينات و ثلاثينيات و ازبعينيات القرن العشرين، صبرا و شاتيلا، حرب لبنان، اطفال العراق الجوعى تحت الحصار الغربي، ابو غريب، اطفال سوريا الغرقى او المدفونين تحت الانقاض، الشعب الفلسطيني الابي المعذب يوميا تحت قصف العدو الصهيوني، اليمن الجريح، الامثلة كثيرة و لا اظن ان وضع تذكار لمحرقة اليهود هو التصرف الامثل للتذكير بكل المآسي التي سردت، بل اعتقد سيكون تصرفا انتقائيا و يعطي انطباعا خاطئا. المغاربة لهم روابطهم الوجدانية مع اخوانهم في المنطقة و لا اظنهم اكثر اهتماما بما حدث في اماكن بعيدة لا تربطنا بها اي علاقة وجدانية، و الا فلم لا نذكر بما فعل الخمير الحمر و الذين اقترفوا اضعاف ما فعله النازيون، و لم لا نذكر بما فعله الاسبان في شعوب امريكا اللاتينية او في امريكا الشمالية و ما تم اقترافه في حق الافارقة المتاجر بهم كعبيد. و لم لا نذكر بما فعلت القوى الاستعمارية في شعوب المغرب الكبير؟؟؟ انا ضد هذا النصب، و معه تحت شرط واحد، ان يوضع نصب يماثله يذكرنا بما اقترفه الصهاينة من جرائم.
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14
18 - kamal الأحد 25 غشت 2019 - 21:25
لا ننفي أن اليهود تعرضوا للقتل و التنكيل على يد جيوش النازية، لماذا ننسى مجازر و جرائم إنسانية وقعت لشعوب أخرى في القرون الماضية، هل النصب التذكارية تخص مآسي اليهود فقط ؟
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4
19 - يوسف الأحد 25 غشت 2019 - 21:25
ما علاقة المغرب بهاته المحرقة. يجب أن يكون نصب تذكاري لشهدائنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا البلد. المحرقة شأن اوربي خاصة المانيا و اليهود في بولندا و ما علاقة المغاربة بها. نصب تذكاري في مراكش و كأنه اتهام للمغرب و المغاربة بالمحرقة او انهم طردوا اليهود و هذا سيكون خطأ فادح من طرف الدولة.
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12
20 - احمد المغربي الأحد 25 غشت 2019 - 21:26
لا علاقة للمغاربة بالهلكوست و هذا النصب يجب أن يقام في ألمانيا و ليس المغرب لأن الهلوكست قام بها هتلر أما في المغرب فقد عاش اليهود دائما بأمن و امان لأن الدين الإسلامي منذ 14 قرن يدعو إلى التسامح مع أهل الذمة و منهم اليهود.
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11
21 - المغربي الأحد 25 غشت 2019 - 21:26
قال المعروف " المثل وإذا لم تستحي فإفعل ماشئت" تقول المظمو ( تعزيز حقوق الإنسان و محاربة العنصرية ) !!!! سؤال أوليس تهجير الفلسطينيين و تقتيلهم و سجنهم و حرقهم و إغتيالهم و حصارهم وقتل أطفالهم وتجويعهم وأعدامهم بدم بارك في الشارع ! بجرائم ضد شعب أعزل !!؟؟ أوليست هاته هولكست ضد الفلسطينيين !!؟ إذا عن أي حقوق إنسان تتكلمون أم أنهم غير محسوبين على البشر !!!؟ أوليس الجدار العازل في الضفة و طرد و هدم منازل الفلسطنيين في القدس و الضفة أوليست هاته عنصرية مقززة !! تحسبون أنفسكم أحسن من بقية البشر ام ماذ ؟
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10
22 - الرفيق الأحد 25 غشت 2019 - 21:27
المغرب بهذا المشروع العبثي، يريد أن يمحو ذاكرة المغاربة التي تعلقت بفلسطين وبالقضية الفلسطينية
الفورمطاج خدام
ومن الضروري التصدي لهذه المشاريع التي تهدد المغرب والمغاربة
مجرد سؤال: هل من الضروري على المغاربة ارتداء الشاشية للتبرك بهذه المعلمة؟
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10
23 - رباطي و أفتخر الأحد 25 غشت 2019 - 21:28
السلام عليكم
بغيت غير نعرف حنا مالنا و مال هولوكوست؟ ياك هتلر هو لي قتل اليهود، ايوا يديرو هاذ نصب تذكاري فألمانيا و لا نمسا و فيما بغاو.
ايوا و المسلمين لي ماتو فالبوسنة ماكاينشي لي يتفكرهم؟ و لا هادوك مساكن (ne sont pas concernés)
و عش رجبا ترى عجبا
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9
24 - مراد القنيطري الأحد 25 غشت 2019 - 21:28
أولاً أن ضد ما قام به هتلر ضد اليهود في أوروبا...و لكن المغرب لم يقتُل و لم يكن الضحية... المغرب حمى اليهود و المغاربة حاربوا إلى جانب فرنسا ضد هتلر... و نحن في إفريقيا و ما وقع كان في أوروبا... فماااااااااا دخلنا في هذه القصة حتى يبنى هذا التذكار في المغرب؟؟؟ ما علاااااقتنا بذلك؟؟؟ أريد أن أفهم.... صراحةً صراحةً كثرت في بلادنا حالات اللامنطق....
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8
25 - لا للنفاق الأحد 25 غشت 2019 - 21:28
و ما دخلنا نحن المغاربة في الهولوكوست ؟ هل اليهود هم الشعب الوحيد في العالم الدي تعرض للقتل و الحرق ؟ 80 الف ياباني ماتوا حرقا في هيروشيما في ظرف دقيقتين فقط و مع دلك لا نرى اليابانيين يبكون ليل نهار على ما حدث لهم. مات ملايين الاوروبيون نفسهم في الحربين العالميتين حيث وصل قتلى فرنسا وحدها الى 5 مليون قتيل. مات الاف المغاربة و الجزائريين في حرب فرنسا عليهم و مات و مازال يموت ملايين الافارقة في الحروب الاهلية حرقا و دبحا و شنقا و بكل انواع العنف . مات الهنود الحمر و تمت ابادتهم و يموت فلسطينوين على يد اليهود ... و اللائحة طويلة جدا.

فلمادا اليهود وحدهم من بتباكى على ما حدث لهم ؟ لانهم شعب الله المختار ؟ الهدف من هده التصرفات هو ان اليهود يحبون لعب دور الضحية و في الحقيقة هم من وراء الحربين العالميتين و هم من كان يمولهما. و يحاولون اليوم اشعار الاوروبيين باللوم. ادا نجحوا في الضحك على دقون الاوروبيين فنحن المسلمين نعرفهم جيدا و لن ينجحوا في تمثيل دور الضحية علينا.
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9
26 - نادية الأحد 25 غشت 2019 - 21:29
ما علاقة مراكش أو ورزازات بنصب للهولوكوست بشخص ألماني ذو خلفية ماسونية؟!!!!!لي فهم يفهمنا الله يجازيكم بخير. انشري من فضلك هسبريس.
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5
27 - السفير الأحد 25 غشت 2019 - 21:31
''بصفتي ألمانيا ذا جذور بولندية وخلفية ماسونية'' وهل هناك من يستعبد البشر اكثر من الماسونية فهذه الحركة لا تدمر شعبا فقط وإنما تدمر دولا
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6
28 - عبد الله الأحد 25 غشت 2019 - 21:31
فكرة جيدة
إذا اضيف لها 1948 اغتصاب فلسطين
مجزرة صبرا وشتيلا
جنوب لبنان
قطاع غزة ..............!!!!!!!!!!!!!
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7
29 - Omar الأحد 25 غشت 2019 - 21:33
je suis extrêmement surpris et bouleversé par cette nouvelle! quelle relation nous avons en tant que marocains avec l'holocoste et les crimes des nazis envers les juifs?je n'ai rien compris.
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1
30 - Allal الأحد 25 غشت 2019 - 21:34
هل هذا الخبر صحيح أم نحن في حلم مزعج. إذا كان هذا صحيحا فما علينا إلا أن نعترف بالصهيونية وننصب تذكارا لجميع رؤسائها . حسبي الله ونعم الوكيل.
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1
31 - غير داير الأحد 25 غشت 2019 - 21:34
وا الله ثم وا الله مابقيت فاهم والو، آش هد اللعبة الجديد و حنا مالنا و مال المحرقة ، فين غادية هد البلاد شكون لي حاكم، و لي قال أنا يفهمنا و يخرج للعلانو يهضر معنا و يعاود لنا آش واقع...
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1
32 - المغاربة الأحد 25 غشت 2019 - 21:35
* المغاربة ، في مناسباتهم السارة أو الحزينة ، لابدأن يذبحوا الأكباش .
بالرغم أنهم لم يتسببوا لا في فرح ولا في ترح .

* آ سيدي ، نحن لم نقتل أو نحرق أحداً ، لم نكذب أونصدق أحداً .
لماذا نعامَل كالأكباش . من أراد أن يخلد حدثاً ، فذلك شأنه ،
ولكن ليس عندنا ، نحن شعب لا علاقة له بالموضوع .

* هذه هي قمة التسيب ، ومن يدري و مع مرور الزمن ، قد يقول
لك اليهود هذه آثارنا ، إذن هذا بلدنا و يطردونا، ويقوم معلق منا
و بدون إستحياء المغاربة باعوا بلادهم ( كما قالها عن الفلسطينيين )
*إذن للحفاظ على بلدنا وجب التصدي لهذه السلوكات .
و من يدري قد يحشون وثائق في الجدران ، ليتبثوا أحقيتهم في هذه الأرض .
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33 - ابو ناصر الأحد 25 غشت 2019 - 21:35
وما شأني انا كمغربي بالموضوع هذا أمر لايعنيني بالمرة ولا يد لي فيه.
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34 - أمة ترى من بعيد الأحد 25 غشت 2019 - 21:35
لقد وقعت العديد من المحرقاة لمادا بالضبط المحرقة النازية المبالغ فيها يريدون أن يرسخو للأجيال القادمة أن اليهود مضلومين ويجب التعاطف معهم حتى ننسى القضية الفلسطينية شيئا فشيئا . لن ننسى إخواننا المسلمين المضطهدين في كل بقاع العالم وليس فقط فلسطين سيأتي اليوم الذي تعود فيه الكرامة لكل مسلم إن شاء الله
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2
35 - behja الأحد 25 غشت 2019 - 21:36
متى سيتم بناء نصب تذكاري للتعريف بإبادة بنو صهيون (ليس اليهود) للفلسطنيين ؟؟؟
الله إعمرك آ مراكش حتى عمرتي بالخزعبلات
لعفووووووووووووو
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36 - chakib الأحد 25 غشت 2019 - 21:36
أتفق بشرط نصب تذكاري بجواره يؤرخ للمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين،وما عاناه الشعب الفلسطيني الشقيق لأكثر من سبعين سنة من عدوان إسرائيلي غاشم بجميع الأسلحة حتى النووية منها.
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37 - أستاذة وطنية الأحد 25 غشت 2019 - 21:38
ألا يفكرون في بناء تذكار لمجزرة جنين وصبرا وشتلا وكفر قاسم وغزة حاليا حيث يحرق الشباب الفلسطيني يوميا برصاص العدو الذي أصبح يستهدف حتى الأطفال منهم يا لعار العرب ويا للخنوع لمحتل متغطرس
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38 - حميد الأحد 25 غشت 2019 - 21:39
لماذا لا نضع تذكارا للمجازر الإسرائيلية اللتي ارتكبت و ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني أليس أولا من شعب كاد المكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم و قتل الرسل ونقدوا عهد الله و الله عار على دولة مسلمة و عربية أن تسمح بهاذا العمل المشين حسبي الله ونعم الوكيل.
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39 - مكناسي الأحد 25 غشت 2019 - 21:39
خاص حداه غير شي نصب تذكاري نتاع مجزرة صابرة و شاتيلة
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0
40 - ,هشام الأحد 25 غشت 2019 - 21:40
النازيين قتلو اليهود .. المغاربة مالهم. اذا كانت الاعتبارات انسانية، فالقضية الفلسطينية اولى بالاحياء. فعلى الرغم من ان القضيتان منفصلتان، فاجدني اقرب الى معاناة الفلسطيني المسلم والمسيحي التي لا تزال حية. اما اذا كانت الاعتبارات اقتصادية، فليس بهذا النصب نبني نموذجا تنمويا مطلوبا بالحاح. عفوا فلسطين، عفوا غزة، عفوا القدس، عفوا الاقصى.
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41 - متتبعة الأحد 25 غشت 2019 - 21:41
وماذا عن الفلسطينيين؟؟الم يتعرضوا لشتى انواع المجازر والمحارق والمهالك والتشىريد..اين حقوق الانسان من كل ما يحدث للانسان والوطن؟! ام ان محرقة اليهود ستبقى تطفو فوق السطح الى يوم يبعثون.
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42 - عبد الأحد 25 غشت 2019 - 21:42
عيش نهار تسمع خبار هاذ الناس بغاو يسطيونا اش من علاقة عندنا مع الهلكسط واش درنا نصب تذكاىي للمحرقة ديال صبنيول فالريف بقالينا غي هتلر الله ينعل لميحشمش
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43 - روجي جارودي الأحد 25 غشت 2019 - 21:43
كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية

يعرض الكتاب بحثاً تاريخياً، وذلك بعرض شهادات متناقضة لأشخاص كانوا يعملون في المعتقلات الألمانية أثناء محاكمات النازيين محكمة نورنبيرغ على سبيل المثال) وبحث علمي لمهندس كيميائي أمريكي لويشتر(كان لويشتر مستشاراً للولايات ميسوري وكاليفورنيا وكارولاينا الشمالية قبل أن تلغي هذه الولايات حكم الإعدام أُرسل لفحص غرف الغاز، ليخلص إلى نتيجة أن هذه الغرف المفحوصة لا يمكن أن تكون قد استعملت غرفاً للإعدام بالغاز لعدم توفرها على التقنية المناسبة لذلك، بل أنه لم يجد أي أثر لحمض سيانوريك مشتق من غاز زايكلون بي الذي يقال أنه كان يُستعمل كوسيلة للإعدام في الغرف
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44 - تنغيري الأحد 25 غشت 2019 - 21:43
ههههههه،فهم تسطا،ما هذا البلد الذي نعيش فيه؟!!!
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45 - محمد الأحد 25 غشت 2019 - 21:44
الآن أدركت من يحكم البلاد. سالينا
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46 - فلتحيا فلسطين الأحد 25 غشت 2019 - 21:44
الأجدر ان نقوم ببناء نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا مجزرة صبرة و شاتيلة ".
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47 - الشادلي الشباني. الأحد 25 غشت 2019 - 21:44
سأكرر كل يوم الى أن يقبض الله روحنا. تقفوا أنفسكم وأولادكم. وليس أن تدرسوهم في مدارس صيتها. أكبر من نفعها. وتربية النشأ على معرفة الدات و والإفتخار بالهوية و أيضا معرفة العدو. الدي نعرفه كلنا ويحاول بعض الأشرار التغاضي أو نهج سياية دع الماء يسيل . هنا يجب أن يفهم المغاربة أن هادا الإعلام العار. لم يرد أن يشرح لكم ما معنى الهولوكست التي تعني عند مفهوم الصهيونية. المحرقة التي قام بها هتلر لليهود والتي حسب روايات أخرى كانت مجرد خدعة قام بها الصهاينة من أجل النزوح وإحتلال فلسطين الأبية وهم يجنون على تقمص دور الضحية والغريب دولة إسلامية هي رئيسة لجنة القدس لم تعر إهتماما لهادا الموضوع الجلل هادا إعتراف كبير بالصهيونية التي تقتل كل يوم إخواننا. لكن هادا يدل على جهل كبير. ولقد اعجبني القائد التركي اردغان حين كدب هاته المحرقة وشكك في حدوتها طبعا حيت أن هتلر لم يستتني الجميع خصوصا الدين قاوموه ولكن مكر اليهود. كان أخبت
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48 - ع.م. الأحد 25 غشت 2019 - 21:47
فكرة إيجابية في كثير من الدول كأمريكا متاحف للهولوكوست و تعرف زيارة من السياح من جميع أنحاء العالم. أولا سيساهم في السياحة و ثانيا يكون إظافة ثقافية للتعريف بما عانوه اليهود من إضطهاد نازي.
حتى في إسرائيل توجد نصب تدكاري للمغرب.
ما دام هناك مليون و نصف يهودي مغربي فمن حقهم وضع نصب تدكاري يخصهم.
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49 - yousseg echarif الأحد 25 غشت 2019 - 21:47
منشور جميل جدا كنت قاعد وشفتو و جا صاحبي و شافو معايا و استفدنا كثيرا و تغيرت حياتي من بعد هاد المنشور، ووريت المنشور لناس و فرحو و اتغيرت حياتهم و وصل لباقي المدينة و كلنا اتغيرت حياتنا و فرحنا و تعلمنا درس لن ننساه قمة الروعة
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50 - khalid الأحد 25 غشت 2019 - 21:48
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.صدق الله العظيم.
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51 - عزوز الأحد 25 غشت 2019 - 21:48
لايعذب بالنار الا خالق النار المحرقة ليست قصة مخترعة بل هي واقع عاشه اليهود في القرن الماضي وعاشه ايضا سيدنا ابراهيم عليه السلام واصحاب الأخدود بنجران السعودية من الطغاة الجبابرة انا كمسلم اكره قتل الاطفال بالغازات داخل الافران كما فعل الفوهير مجرم الحرب(اصوات في البرية)
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52 - مواطن الأحد 25 غشت 2019 - 21:50
يجب على العرب بناء نصب تدكاري للجرائم والمدابح التي يتعرض لها اخواننا في فلسطين وسط اسرائيل
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53 - خالد الأحد 25 غشت 2019 - 21:50
الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائلية. روجيه غارودي.انصحكم بتصفح هذا الكتاب
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54 - مغربي الأحد 25 غشت 2019 - 21:50
وأضاف: "سنضع كل بلد في العالم على صخرة حجرية على مسافة من مراكش"،
حلل وناقش:
هل إسرائيل ستكون من هاته الصخور؟؟
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55 - مفتاح الأحد 25 غشت 2019 - 21:50
سياسة خبيثة . لصرف الانظار عن الكوارث التي اصابت وتصيب المغرب وتجعله يتذيل المراتب العالمية في القاعات الاساسية . تحويل للانظار . والتركيز على امور تمس بقضايا الامة . وتزعزع البعد الاسلامي والعربي للمغرب . السنا نحن من قال فينا صلاح الدين اننا قوم لا يؤتى من جانبنا . فكيف يرضى الللامسؤولون بهذا الهراء .
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56 - Amazigh الأحد 25 غشت 2019 - 21:51
C’est ridicule
Qu’est ce que ça à foutre avec le Maroc ?
Nous sommes brûlés,séchés,affamés d’office.
Peut être ils nous préparent à nous brûler au même style .
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57 - لاهاي الأحد 25 غشت 2019 - 21:51
لمذا الصهاينة فقط واين السلمون من هذا التنصيب نسيتم المسلمون ما جرى لهم في الاًندلس هولاء ليسوا بشر او المسلمين ارخص عندكم من الصهاينة!!!!!!!
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58 - Jaafar الأحد 25 غشت 2019 - 21:52
Très bonne intitulait be
Très bonne initiative de la part d'un franc maçon qui au delà du caractère "humain et universel " n'oublie pas de le construire sur une route précise par les touristes (on sent le business man) qu'est ce qu'on a an foutre de la Shoah, et la Shoah des africain , des palestiniens des arméniennes ....
Ou sont les autorités de ce pays, comme toujours absent a l'appel
7asbiya allah wa ni3ma al wakil
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59 - mre الأحد 25 غشت 2019 - 21:54
هدا يعني سدو افواهكم يا مغاربة فالماسونية هي التي تحكم بلدكم تحت غطاء الملكية والحكومة الاسلامية. غسل العقول ستبدأ في المغرب وشمال افريقيا بعد ان انتهت في اوربا. المرحلة القادمة : تحريم كل من يناقش احداث هده المحرقة. (lois mémoriales)
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60 - المانيا والقرد والبندير الأحد 25 غشت 2019 - 21:57
الله أودي حنا ما حْرَقْنا حد لمذا نصب المحرقة في المغرب وهاذ المانيا لماذا لا تبني هذا النصب الهولوكوستي في بلادها اليست المانيا النازية هي صاحبة المحرقة أي هي التي حرقت اليهود وليس المغاربة مالنا حنا ومال شي محرقة قد ياتي لهذا النصب عدد من اليهود لحب الاستطلاع لكن بعد ذالك لن ياتيه احد لانه ليس في المكان الذي وقعت فيه المحرقة المانيا تحاول ابعاد عنها المحرقة بشتى الوسائل اليهود ليسو اغبياء إلى جاو ليكم بعد عام من حب الاستطلاع هانا ها نتوما . الائسرائليين راهم اذكياء يشطحو القرد وِعلموه يضرب البندير وِيلوَّز .
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