"أطر الماء" في مراكش يطالبون بمركب للاصطياف

إبراهيم مغراوي من مراكش

عبر أعوان وأطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مراكش أسفي عن تذمرهم مما وصفوه بـ"التعتيم والضبابية المعتمدة في التعامل مع قطعة أرضية، موجودة بحي المسيرة 3 بمنطقة تاركة التابعة لمقاطعة المنارة، ذات الرسم العقاري عدد TF 04 /95344".

عبد الجليل زكاري ابن الخياط، الذي تقاعد منذ ست سنوات دون أن يستفيد من مشروع ناد كان سينجز على هذه البقعة التي تم اقتناؤها من المؤسسة الجهوية للبناء والتعمير لجهة تانسيفت (العمران) أواخر تسعينات القرن الماضي، قال إن "هذه البقعة التي تبلغ مساحتها 24300م2 خصصت لبناء ناد بكل ملحقاته الترفيهية لصالح موظفي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن وفي ظروف غامضة تحايل علينا مسؤولون مركزيون حين طالبونا بالتوقيع على طلبات من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي"، مؤكدا أن "هذه الوثائق وضعت بمكتب المدير العام السابق علي فاسي الفهري دون البت فيها".

وأضاف زكاري: "في سنتي 1998 و1999 فوجئنا بتجهيز هذه البقعة وتحويلها إلى تجزئة على نمط فيلات من 400 إلى 600 متر مربع، دون معرفة مصدر تمويل ذلك"، مشيرا إلى أن "الأعوان والأطر متشبثون باسترجاع هذا العقار الذي خصص لبناء مركب للاصطياف".

وأوضح كل من استقت هسبريس آراءهم من أطر وأعوان هذه المؤسسة أن "قطاع الماء من المؤسسات القليلة التي ما زالت لا تتوفر على مرافق اجتماعية وترفيهية بمدينة مراكش"، مشيرين إلى أن "هذه القطعة الأرضية لم تستغل لمدة تجاوزت العشر سنوات"، مؤكدين أنها "عرضت للبيع في المزاد العلني، وإلى حد الساعة لم تلق هذه العملية أي نجاح"، وفق تصريحاتهم المتطابقة.

وطالب أطر وأعوان "ONEP" المدير العام بأن "يولي هذا الملف الاجتماعي عنايته ويجعله في صدارة اهتمامه، لما له من أهمية لدى الموارد البشرية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذا المشروع"، منبهين إلى أن "إقباره يعتبر حيفا وإقصاء في حق هذه الفئة بجهة مراكش وأفراد أسرها"، على حد قولهم.

وللوقوف على حيثيات هذه القضية، ربطت هسبريس الاتصال بمؤسسة العمران بجهة مراكش أسفي التي أكد مصدر مسؤول بها أن إدارتها تدخلت ومنعت تحويل المشروع من مشروع اجتماعي إلى تجزئة سكنية، "ما يشكل خرقا لبنود كناش التحملات الموقع بهذا الخصوص"، بحسب تعبيره.