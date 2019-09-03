شفشاون تسدل الستار على أفلام الطفولة والشباب

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

عبر لحظات إبداعية تنتصر لقيم الحوار والجمال، اختتمت مساء يوم الاثنين فعاليات مهرجان شفشاون الدولي لأفلام الطفولة والشباب في نسخته الثامنة، بعروض سينمائية بساحة "وطا حمّام".

المهرجان، الذي انطلق مساء يوم الجمعة 30 غشت المنصرم، عرف افتتاح معرض للصور: "من غرناطة إلى شفشاون" للفنان الإسباني Javier Abella Melendez، فضلا عن تنظيم حفل للطبول جاب بعض شوارع المدينة وأزقتها، أحيته الفرقة الإسبانية Etcetera .

كما عرف يوم الأحد فاتح شتنبر تقديم جوائز مسابقة الأفلام الرسمية للمهرجان وعددها 20 فيلما مشاركا، ترأس لجنة تحكيمها الممثل المغربي رفيق بوبكر إلى جانب المصور الفوتوغرافي الإسباني خابيير إبييا، وأستاذ مادة الفنون الجميلة المغربي وسام المفيد. وقد منحت الجائزة الأولى للفيلم الفرنسي "العصر الذهبي" لمخرجه إيريك مينه، وعادت الجائزة الثانية للفيلم الإسباني "Gamers" للمخرج الاسباني رودريغو كانوت، فيما توّج الفيلم التركي "أونس" لمخرجه عمر ديسبودك بالجائزة الثالثة.

واشتملت فقرات المهرجان، التي امتدت على مدى أربعة أيام، تقديم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الخاصة بالشباب التي ترأستها نخبة من شبان وشابات المدينة وطاقاتها الواعدة... مع لحظات تكريمية لفعاليات فنية متميزة : رفيق بوبكر حسن فلان خابيير إبييا وخوليان أوشوا... واشتملت أيضاً على تنظيم مسابقة فوتوغرافية بالمنتزه الطبيعي بوهاشم من تأطير أساتذة دوليين، وورشات في فن التصوير وفي المجال السمعي البصري وتقنيات التصوير السينمائي، ودروس ماستر كلاس وحفلة للألوان بساحة الهوتة وتقديم أفلام قصيرة للأطفال.. فضلا عن فتح نقاشات هادفة حول مستجدات العمل السينمائي والآفاق المنتظرة.

يذكر أن مهرجان شفشاون الدولي لأفلام الطفولة والشباب تنظمه جمعية جبال ميديا للبحث السمعي البصري، بدعم من المركز السينمائي المغربي والجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي ووزارة الشباب والرياضة.