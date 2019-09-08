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مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
- تازة: 19 ملم - الناظور: 9 ملم - إفران : 6 ملم - بوعرفة والرشيدية: 5 ملم - شفشاون وفاس: 4 ملم - خريبكة وبني ملال وميدلت: 3 ملم - الحسيمة وبنسليمان: ملمتر واحد - تطوان وسيدي سليمان : أقل من ملمتر/