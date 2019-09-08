مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- تازة: 19 ملم - الناظور: 9 ملم - إفران : 6 ملم - بوعرفة والرشيدية: 5 ملم - شفشاون وفاس: 4 ملم - خريبكة وبني ملال وميدلت: 3 ملم - الحسيمة وبنسليمان: ملمتر واحد - تطوان وسيدي سليمان : أقل من ملمتر/