مجلس عمالة مراكش يصادق على مشاريع تنموية

إبراهيم مغراوي من مراكش

صادق مجلس عمالة مراكش، الاثنين، بالإجماع على 25 نقطة وردت في جدول الأعمال الخاص بالدورة العادية لشهر شتنبر؛ من بينها المصادقة على ميزانية عمالة مراكش برسم السنة المالية 2020، باعتماد التبويب الجديد لوزارة الداخلية، وتقدر المداخيل بـ103.400.100,00 درهم، فيما تبلغ مصاريف التسيير 83.212.200,00 درهم، ونفقات التجهيز 20.187.900,00 درهم، خصصت لإنجاز مشاريع تنموية بتراب العمالة.

كما صادق المجلس على 22 اتفاقية شراكة تروم تحسين وضعية بعض القطاعات بتراب العمالة، خصوصا بالمجال الاجتماعي؛ ففي قطاع التعليم سيتم تأهيل ثماني مؤسسات تعليمية موزعة على ثمان جماعات بكلفة مالية قدرها 2.000.000,00 درهم، وتجهيز أقسام التعليم الأولي ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش، برسم سنتي 2019 و2020، وبكلفة مالية قدرها 400.000,00 درهم، واقتناء ثماني حافلات للنقل المدرسي، لفائدة ست جماعات بكلفة إجمالية قدرها 3.200.000,00 درهم.

وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على إنجاز مشروع توسيع وتجهيز دار الطالب قطارة، بكلفة مالية قدرها 4.300.000,00 درهم، حيث سيساهم هذا المشروع في الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة. ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على تفويت قطعة أرضية لفائدة الدولة الملك الخاص قصد تشييد مؤسسة تعليمية بحي ازكي، على حد مضمون بلاغ صحافي توصلت به هسبريس.

وزادت هذه الوثيقة، وفي القطاع الصحي، سيتم اقتناء سيارتين للإسعاف لجماعتي المنابهة وسيد الزوين بكلفة إجمالية قدرها 700.000,00 درهم. أما في مجال الطرق وفك العزلة عن الدواوير، فقد رصد مجلس العمالة ما يفوق 11.000.000,00 درهم لإنجاز أشغال بناء وتوسيع بعض الطرق والمسالك بالمجال القروي.

وفي قطاع الكهرباء، سيقوم مجلس العمالة بإنجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية، ببعض دواوير جماعتي واحة سيدي إبراهيم وأولاد دليم، بكلفة مالية تناهز 4.341.000,00 درهم.

يذكر أن الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس عمالة مراكش انعقدت بمقر العمالة، تحت رئاسة رئيسة مجلس العمالة وبحضور والي جهة مراكش-أسفي عامل عمالة مراكش والكاتب العام للولاية بالإضافة إلى أعضاء المجلس.