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كُتّاب وآراء
سبعة ملايين درهم تدعم أنشطة مدرة للدخل بشفشاون
في مبادرة تروم تعزيز البنيات التحتية والمجالات الاقتصادية، صادق المجلس الإقليمي لشفشاون، خلال دورته العادية الأخيرة لشهر شتنبر، على اتفاقيات تهم دعم عدد من القطاعات بالإقليم والمدينة على مستوى تعزيز الخدمات الصحية والمجالات المتعلقة بالكهربة القروية والأنشطة المدرة للدخل.
اجتماع الدورة، الذي ترأسه رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم بوعزة وبحضور عامل الإقليم محمد علمي ودان، كان مناسبة لتوقيع اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب في أفق تحسين دخلهم واندماجهم الاقتصادي.
وحسب مصادر عليمة، فالاتفاقية الموقعة، التي سيتمّ العمل بها لمدة سنتين قابلة للتمديد، تدخل في سياق إطلاق جيل جديد من المبادرات ولفرص الشغل، متضمنة لبرنامج عمل في شطرين، سيساهم في دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب خلال السنة الجارية ووفق تكلفة مالية إجمالية وصلت إلى 7 ملايين درهم.