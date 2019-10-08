مركز في وزان يعيد منقطعين إلى فصول الدراسة‎

هسبريس من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، الإثنين، مرفوقا بشيخ الزاوية الوزانية ووفد رسمي مكون من رؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز سوسيو تربوي للتأهيل والإدماج المهني بالمدينة ذاتها.

ويأتي إحداث هذا المركز، حسب المسؤولين، في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان لتأهيل الفضاء التربوي، وخلق أنشطة موازية تشجع المنقطعين عن الدراسة على العودة إلى حجرات الفصل الدراسي والتعلم.

ويقدم المركز، وفق محمد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، خدمات متنوعة لفائدة 40 مستفيدة ومستفيدا كانوا خارج المنظومة التربوية، عبر شقيين أساسيين يمران عبر التأهيل التربوي من خلال نظام المصوغات والكفايات الأساس، لتنمية قدراتهم على مستوى اكتساب اللغات والنشاط العلمي والرياضيات.

ويضم برنامج التكوين شقا ثانيا يتعلق بالتأهيل المهني، ويتضمن ورشتين في شعبتي الفصالة والخياطة مخصصة للفتيات، وورشة للحلاقة للذكور؛ وذلك بتأطير من أطر مختصة، ويمتد 22 ساعة في الأسبوع موزعة بين حصص التعلمات والأنشطة في الورشات.

وقال البعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نطمح إلى توسيع استفادة المنقطعين من خلال إنشاء 4 مراكز أخرى بمختلف الأقطاب التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، كفرصة ثانية لهذا الجيل".

ويضم المركز الجديد 4 حجرات دراسية وثلاث حجرات مخصصة للورشات التطبيقية (ورشة الفصالة والخياطة وورشة الحلاقة وورشة الإعلاميات)، إلى جانب جناح إداري وقسم داخلي وقاعة للأكل ومرافق صحية.