الدار البيضاء والمحمدية تعيشان "يوما بدون سيارة"

هسبريس من الرباط

قال رئيس شبكة دار البيئة سعيد السبتي، أمس الأحد في الدار البيضاء، إن النسخة الرابعة من تظاهرة "يوم بدون سيارة"، التي نظمت بكل من الدار البيضاء والمحمدية عرفت تجاوبا كبيرا من قبل الساكنة.

وأوضح السبتي، في تصريح صحافي أن هذه التظاهرة شكلت فرصة سانحة للتحسيس بضرورة التحرك الجماعي ضد التلوث وأضراره الصحية والبيئية، مضيفا أن هذه المبادرة التحسيسية نظمت بعدة شوارع وأزقة بمجموعة من عمالات الدار البيضاء إضافة إلى عمالة المحمدية.

كما أشار إلى أن اختيار مناطق لتكون ممنوعة على السيارات من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال بالعاصمة الاقتصادية والمحمدية لاحتضان هذه المبادرة "جاء بسبب احتضان هاتين المدينتين لمناطق صناعية كبيرة، فضلا عن حركة نقل واسعة عبر السيارات والشاحنات، مما يؤدي إلى تلوث الهواء، الذي يسفر بدوره عن ارتفاع نسبة المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفس".

وعبر عن أمله في أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل كافة مدن الجهة، "لتتمتع بهواء أقل تلوثا وخال من انبعاث الدخان والغازات العادمة، وحتى يتمكن الراجلون ومستعملو الدراجات العادية من التنقل والتجوال الآمن بالفضاء الحضري".

وتضمن برنامج هذا اليوم، أيضا، أنشطة ذات طابع توعوي ووقائي، علاوة على نشاط إيكولوجي شكل فرصة لإثارة الانتباه للمشاكل التي تتسبب فيها حركة سير السيارات، خاصة ما يتعلق منها بانبعاث الدخان من عوادم السيارات وتأثيراتها الصحية.

ونظمت هذه التظاهرة بمناسبة اليوم العربي للبيئة، وذلك بمبادرة من (شبكة دار البيئة)، وبشراكة مع ولایة جهة الدار البیضاء - سطات، ومجلس جماعة الدار البیضاء، وجامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء وعدد من الشركاء المؤسساتيين.