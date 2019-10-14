24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  2. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

  3. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  4. انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" (5.00)

  5. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الدار البيضاء والمحمدية تعيشان "يوما بدون سيارة"

الدار البيضاء والمحمدية تعيشان "يوما بدون سيارة"

الدار البيضاء والمحمدية تعيشان "يوما بدون سيارة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:15

قال رئيس شبكة دار البيئة سعيد السبتي، أمس الأحد في الدار البيضاء، إن النسخة الرابعة من تظاهرة "يوم بدون سيارة"، التي نظمت بكل من الدار البيضاء والمحمدية عرفت تجاوبا كبيرا من قبل الساكنة.

وأوضح السبتي، في تصريح صحافي أن هذه التظاهرة شكلت فرصة سانحة للتحسيس بضرورة التحرك الجماعي ضد التلوث وأضراره الصحية والبيئية، مضيفا أن هذه المبادرة التحسيسية نظمت بعدة شوارع وأزقة بمجموعة من عمالات الدار البيضاء إضافة إلى عمالة المحمدية.

كما أشار إلى أن اختيار مناطق لتكون ممنوعة على السيارات من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال بالعاصمة الاقتصادية والمحمدية لاحتضان هذه المبادرة "جاء بسبب احتضان هاتين المدينتين لمناطق صناعية كبيرة، فضلا عن حركة نقل واسعة عبر السيارات والشاحنات، مما يؤدي إلى تلوث الهواء، الذي يسفر بدوره عن ارتفاع نسبة المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفس".

وعبر عن أمله في أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل كافة مدن الجهة، "لتتمتع بهواء أقل تلوثا وخال من انبعاث الدخان والغازات العادمة، وحتى يتمكن الراجلون ومستعملو الدراجات العادية من التنقل والتجوال الآمن بالفضاء الحضري".

وتضمن برنامج هذا اليوم، أيضا، أنشطة ذات طابع توعوي ووقائي، علاوة على نشاط إيكولوجي شكل فرصة لإثارة الانتباه للمشاكل التي تتسبب فيها حركة سير السيارات، خاصة ما يتعلق منها بانبعاث الدخان من عوادم السيارات وتأثيراتها الصحية.

ونظمت هذه التظاهرة بمناسبة اليوم العربي للبيئة، وذلك بمبادرة من (شبكة دار البيئة)، وبشراكة مع ولایة جهة الدار البیضاء - سطات، ومجلس جماعة الدار البیضاء، وجامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء وعدد من الشركاء المؤسساتيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Majid الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:40
حبذا لو اعطتنا هيسبريس مقاربة (ratio) بين فاتورة استهلاك البنزين ومعدل الإنتاج الداخلي لشريحة من الدول لنعرف مكان المغرب. انا اشك في ان المغاربة يتنقلون كثيرا لأغراض غير منتجة . لاحضو الازدحامات في الليل وايام الأحد حيت ليس هناك اي إدارات او معامل مفتوحة الا القليل جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - OUSSAMA الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:43
نعم كل هدا إيجابي لكن السيارة اليوم أصبحت كالهواء لا يمكن الإستغناء عنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - لاكولين الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:57
المحمدية صارت عبارة عن زريبة.الثلوت بشتى أنواعه. فقد أصبح عدد السيارات فيها يفوق عدد سكانها. فالكل (أطر،مدراء،مهندسين،أطباء،الخ) يرغبن بالسكن فيها و كأنها سان فرانسيسكو. الأسمنت المسلح أتى على الأخضر و اليابس. يجب فرض ضريبة على انبعاث CO2 وعلى كل سيارة ثانية. أما الحافلات المهترئة فهي لا تقصر في تلطيف و تحسين الجو و جمالية المدينة. أين اختفت غابة لاكولين التي تم تجزئتها إلى إقامات و فلل تابعة لموظفي الداخلية في ظل تواطؤ جمعيات المجتمع المدني و المنتخبين، و حتى هذه الساعة لا زالت الفلل تنبني و تعلو و يقولولنا الفقر و الازمة وووو. فأين ذهب قصر البرانس الذي كان معلمة لساكنة المحمدية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.