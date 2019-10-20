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كُتّاب وآراء
حملة تبرع توفر 56 كيسا من الدم في مراكش
فاق عدد المتبرعين بدمائهم 50 متبرعا، في حملة نظمت، الأحد، من طرف جمعية "الحمامة للتربية والتخييم" - فرع جليز مراكش، بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم.
ونظمت هذه المبادرة الإنسانية بدار الشباب بالوحدة الثالثة بالحي المحمدي بمقاطعة جليز، حيث تم جمع كمية ستعزز بنك المركز الجهوي لتحاقن الدم، الذي يشكو من خصاص كبير في هذه المادة الحيوية.
الخطوة التي نظمت تحت شعار "قطرة دم فرصة حياة"، عرفت إقبالا كبيرا من طرف شباب تجاوب مع نداء جمعية "الحمامة للتربية والتخييم".
وترمي هذه المبادرة الإنسانية إلى تحسيس الشباب بأهمية العمل التضامني، وضرورة الانخراط طواعية في حملات التبرع لما له من دور في إنقاذ حياة المرضى والمصابين في حوادث السير.