جهة مراكش توزع حافلات وشاحنات صهريجية

إبراهيم مغراوي من مراكش

سلّم مجلس جهة مراكش أسفي، الاثنين، بمقر عمالة إقليم المدينة الحمراء، عددا من سيارات النقل المدرسي والشاحنات الصهريجية لفائدة الجماعات الترابية بعمالة الإقليم.

وبهذه المناسبة، جرى توزيع 13 شاحنة صهريجية برسم سنة 2019؛ فيما وصل العدد الإجمالي للشاحنات التي استفادت منها عمالة مراكش 38 شاحنة منذ سنة 2016 بغلاف مالي فاق 20 مليون درهم، ممولة من طرف مجلس جهة مراكش أسفي.

وللحد من ظاهرة الهدر المدرسي برسم الموسم الحالي، وزع مجلس جهة مراكش أسفي مفاتيح 10 سيارات للنقل المدرسي على جماعات قروية بعمالة مراكش، استفادت على مدى أربع سنوات بما مجموعه 37 سيارة، بغلاف مالي يقدر بـ20 مليون درهم.

وفي إطار تشجيع وسائل النقل صديقة البيئة، وزعت حوالي مائتي دراجة كهربائية، اقتنتها ولاية الجهة، على أعوان السلطة بمراكش وأسفي والصويرة.

يذكر أن هذا الحفل حضره، إلى جانب كل من رئيس الجهة ووالي الجهة عامل عمالة مراكش، كل من عامل إقليم الصويرة وأسفي ورئيس جامعة القاضي عياض وممثل المجلس الجماعي لمراكش وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.