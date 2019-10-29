24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحساني تخلف العماري في رئاسة "جهة طنجة"
- رفع الضرائب في "قانون مالية 2020" يُثير غضب مهنيي السياحة
- الزاكي يرفض عرض سطيف الجزائري: الدفاع أولاً
- جبهة: شيوخ مغاربة يحرّضون على القتل والإرهاب
- الكتاني: الدعم المالي المباشر للفقراء ريعٌ .. والتنمية ترتبط بالبادية
المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)
نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف" (5.00)
- موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر - (137)
- مجلس النواب يرد على جريمة تمزيق العلم بترديد النشيد الوطني - (120)
- العثماني يربط رفع الدعم عن "البوطا" بإيجاد بدائل لفقراء المملكة - (96)
- أمريكا تُلقي أشلاء جثة البغدادي في البحر وتبحث نشر "فيديو الغارة" - (65)
- الكتاني: الدعم المالي المباشر للفقراء ريعٌ .. والتنمية ترتبط بالبادية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة مراكش توزع حافلات وشاحنات صهريجية
سلّم مجلس جهة مراكش أسفي، الاثنين، بمقر عمالة إقليم المدينة الحمراء، عددا من سيارات النقل المدرسي والشاحنات الصهريجية لفائدة الجماعات الترابية بعمالة الإقليم.
وبهذه المناسبة، جرى توزيع 13 شاحنة صهريجية برسم سنة 2019؛ فيما وصل العدد الإجمالي للشاحنات التي استفادت منها عمالة مراكش 38 شاحنة منذ سنة 2016 بغلاف مالي فاق 20 مليون درهم، ممولة من طرف مجلس جهة مراكش أسفي.
وللحد من ظاهرة الهدر المدرسي برسم الموسم الحالي، وزع مجلس جهة مراكش أسفي مفاتيح 10 سيارات للنقل المدرسي على جماعات قروية بعمالة مراكش، استفادت على مدى أربع سنوات بما مجموعه 37 سيارة، بغلاف مالي يقدر بـ20 مليون درهم.
وفي إطار تشجيع وسائل النقل صديقة البيئة، وزعت حوالي مائتي دراجة كهربائية، اقتنتها ولاية الجهة، على أعوان السلطة بمراكش وأسفي والصويرة.
يذكر أن هذا الحفل حضره، إلى جانب كل من رئيس الجهة ووالي الجهة عامل عمالة مراكش، كل من عامل إقليم الصويرة وأسفي ورئيس جامعة القاضي عياض وممثل المجلس الجماعي لمراكش وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.