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عطب تقني يتسبب في اختناق مروري بمعبر سبتة

عطب تقني يتسبب في اختناق مروري بمعبر سبتة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:00

تسبب عطب في النظام المعلوماتي للجمارك المغربية بمعبر سبتة، أمس الثلاثاء، في احتجاز عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمواطنين القاطنين بمدينة سبتة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عملية المرور عبر معبر سبتة استغرقت ما مجموعه ست ساعات تقريبا، وذلك بسبب عطب أصاب الجهاز المعلوماتي الذي تعتمده إدارة الجمارك المغربية.

وكانت جريدة "ألفارو" الإسبانية قد كشفت في تقرير إخباري، نشر بتاريخ 20 يوليوز 2019، عن المعاناة التي يعيشها آلاف من أفراد الجالية المغربية بسبب عدم قدرتهم على التنقل بسلاسة عبر معابر مدينة سبتة.

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