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كُتّاب وآراء
ملتقى حزبي بمراكش يوصي بإشراك وتأطير الشباب
دعا الخبراء والأساتذة الجامعيون الذين شاركوا في الدورة الأولى لملتقى الشباب، الذي نظمته المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بمراكش، إلى ضرورة إشراك هذه الفئة العمرية في المسؤولية وتدبير الشأن المحلي وتأطيرها وتكوينها في مجال تأسيس المقاولة.
المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد، وتطوير العمل الحزبي وجعله مجالا للتأطير، وتشجيع المقاول الذاتي الصغير والمتوسط على الولوج إلى البنوك من أجل القروض، توصيات أخرى لهذا الملتقى الذي نظم تحت شعار "الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد".
وناقش الملتقى، الذي أطره جامعيون وخبراء مغاربة وأجانب، إشكالات وأسئلة عديدة تؤرق بال عدد من الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولات.
ومن بين هذه المحاور التي تناولها الملتقى نظام المقاول الذاتي وتحقيق الذات، وتقنية التواصل في مجال التسويق، والنموذج التنموي الجديد وعلاقته بالتشغيل، والصناعة الثقافية والإبداعية، والتراث الثقافي كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.