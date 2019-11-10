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كُتّاب وآراء
إعذار 50 طفلا في ذكرى المولد النبوي بوزان
استفاد قرابة 50 طفلا من مختلف الفئات الاجتماعية من عمليات إعذار بالمركز الاستشفائي الإقليمي لوزان، أجراها طاقم طبي متخصص في جراحة الأطفال والمسالك البولية، إضافة إلى طاقم متخصص في التخدير والإنعاش.
مصدر من اللجنة المنظمة أوضح أن هذا النشاط الخيري "يأتي في سياق الاحتفال بعيد المولد النبوي كسنة مرسخة لدى مريدي الزاوية الوزانية منذ قدوم مولاي عبد الله الشريف مؤسس الزاوية الوزانية"، مشيرا إلى أن المناسبة هي فرصة لتجديد النفوس وتجديد الحب لخير الأنام.
وأضاف المصدر ذاته أن "الحملة الخيرية المنظمة من طرف شرفاء الزاوية الوزانية، بتنسيق مع إدارة المشفى الإقليمي، تشكل تخليدا للتشبث بعرف الاحتفال، وقد تم خلالها إعذار عشرات الأطفال الصغار ومنحهم هدايا".
وأكد المصدر ذاته أن العمليات الجراحية كانت بالمجان، منوها في هذا الصدد بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المشاركين في هذا النشاط الخيري، الذي ساهم في إدخال الفرحة في نفوس أولياء المستفيدين.