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الرئيسية | جهات | الدار البيضاء تنتظر حافلات "عالية الجودة" لربط الأحياء بـ"الترامواي"

الدار البيضاء تنتظر حافلات "عالية الجودة" لربط الأحياء بـ"الترامواي"

الدار البيضاء تنتظر حافلات "عالية الجودة" لربط الأحياء بـ"الترامواي"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 14 نونبر 2019 - 17:00

في الوقت الذي شرعت فيه شركة "ألزا" في العمل بشوارع الدار البيضاء، ينتظر أن تشهد العاصمة الاقتصادية، بعد أيام، فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة اقتناء حافلات النقل العالي الجودة، والتي ستكون مكملة لخطوط "الترامواي" في الخطين 5 و6.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شركة الدار البيضاء للنقل ستشرع في إحداث مسارات خاصة بهذا النوع من الحافلات التي يصل طولها ما بين 21 و24 مترا، ستكون مكملة لخطوط "الترامواي"، خصوصا بين حي الرحمة وشارع غاندي، وكذا السالمية في سيدي معروف بحي ليساسفة.

وستستقبل الشركة المذكورة الحافلات ذات الخدمة العالية BHNS في غضون سنة 2021، على أن تشرع في العمل بشوارع الدار البيضاء ونقل الزبناء صوب محطات لـ"الترامواي" في غضون سنة 2022.

وحدّدت الشركة المفوض لها تدبير القطاع ميزانية تصل إلى 187 مليون درهم، مخصصة لاقتناء الحافلات ذات الجودة العالية، والتي ستؤمن حركة التنقل على مسافة 22 كيلومترا بين الأحياء المذكورة ومحطات "الترامواي".

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء صادق، في دورة استثنائية شهر يوليوز من سنة 2017، على العقدة الجديدة لاستغلال خطوط "الترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية.

جدير بالذكر أنه كان قد جرى التوقيع على عقد جديد بين شركة الدار البيضاء للنقل والوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، يتعلق باستغلال وصيانة شبكة النقل العمومي في مدينة الدار البيضاء للفترة ما بين 2017 و2029.

وحسب المشرفين على هذا العقد، الذي سيتم عبره تشغيل واستغلال وصيانة ثلاثة خطوط جديدة لـ"الترامواي" وخطين من الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، سيصل إجمالي شبكة النقل بالعاصمة الاقتصادية في أفق سنة 2022 إلى 76 كلم بالنسبة إلى خطوط "الترام"، و22 كلم بالنسبة إلى الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات.

وتعرف العاصمة الاقتصادية أزمة حادة في وسائل النقل، خصوصا بعد إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس"، حيث يعوّل مسؤولو الدار البيضاء على شركة "ألزا" وعلى هذه الحافلات ذات الجودة العالية لتجاوز الأزمة الخانقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mahboub الخميس 14 نونبر 2019 - 17:16
بادرة مهمة وطيبة يجب تعميمها على باقي التراب الوطني ولا تستتني مدينة لأن مشكل النقل ظاهرة عويصة كما انها تضع حدا لاصحاب النقل السري وأولئك الدين يتكبرون وينفخون على الزبائن.
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7
2 - بوسكوري الخميس 14 نونبر 2019 - 17:20
هل بوسكورة تنتمي للدار البيضاء؟ هل سنستفيد من نفس الحافلات؟ هل يتحدث عنا احد ما في المغرب؟ ايتذكرنا احد ما في المغرب؟ مسؤولو جماعة بوسكورة نسونا و تذكرو فقط انفسهم. نرجو ان يتذكرنا اي شخص مسؤول في الدار البيضاء
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8
3 - مومو الخميس 14 نونبر 2019 - 17:21
يجب البحث عن حافلات أخرى تشتغل في أسوء الظروف، وتكون خاصة بفئة مشجعي كرة القدم
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16
4 - أستاذة وطنية الخميس 14 نونبر 2019 - 17:38
صبرو يا جنوني حتى يطيب اللحم مثل يضرب حول حافلات ذات جودة عالية تكمل خط طرامواي ولكن غادي تبدى تخدم حتى 2022 يعيش لي يعيش ويموت لي يموت فتح الاظرفة مع حكومة العثماني والعمل مع حكومة الله واعلم يعني صفقة خاوية من الأصل
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0
5 - adil الخميس 14 نونبر 2019 - 17:40
لماذا اكبر مدينة في المغرب ولم تتوفر المدينة الذكية على مترو الانفاق, نحن في القرن21 ومدينة الدار البيضاء الكبرى لم تتوفر على ميترو الانفاق , وليس هناك مسؤول مغربي يفكر في هذا الموضوع.
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5
6 - أبوياسر الخميس 14 نونبر 2019 - 17:41
المشكل هو واش حنا عندنا وعي عالي وجيد باش نحافظوا عليها بدون أي تخريب
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14
7 - بيضاوي الخميس 14 نونبر 2019 - 17:42
الدار البيضاء تحتاج اوالا الى تغير عقليات ساكنيها
والى اصلاح الشبكة الطرقية التي يصعب في بعض الاماكن ان تمر منها الدبابات تم مرحبا بالحافلات والا فسيكون مصيرها مصير الحافلات التي سبقتها
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11
8 - متتبع مغربي الخميس 14 نونبر 2019 - 17:44
نعم نفرح ونبتهج لهذه الحافلات العالية الجودة والشاملة للراحة والسرعة المطلوبة إلا أننا نأسف ونحذر من ضياعها وتكسيرها وتخريبها من بعض المشرملين او بعض المشاغبين خاصة عند المباريات الكروية كما ندعوا الجميع مواطنين وجمعيات مدنية وسلطات للتعبئة العامة والاهتمام بهذه الحافلات لأنه لا يعقل أننا نتمنى أن نكون مثل الغرب وأن نتنقل في حافلات ذات جودة عالية ونقوم بتخريبها وكسرها.
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13
9 - مواطن من تيط مليل الخميس 14 نونبر 2019 - 17:46
باسم سكان تيط مليل التمس من السيد والي جهة الدار البيضاء سطات توفير خط للحافلات يربط تيط مليل بوسط المدينة و لسيادتكم جزيل الشكر.
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