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الرئيسية | جهات | هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 06:09

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد شيئا ما والذي سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد بالمرتفعات والهضاب العليا، فيما سيكون الطقس مستقرا طيلة النهار مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال ووسط المملكة، وصافية إلى قليلة السحب بالجنوب.

وكالعادة، ستظهر بعض السحب المنخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح بالقرب من السواحل، في حين سيلاحظ مرور سحب أخرى كثيفة خلال النصف الثاني من الليل فوق سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال آسفي، مما سيهيء الفرصة لتزول بعض الأمطار المحلية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 درجات ودرجة واحدة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 01 و08 درجات بالهضاب العليا والريف والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 08 و14 درجة على العموم باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و18 درجة فيما تبقى من النصف الشمالي للمملكة، وما بين 20 و23 درجة بالجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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